من المتوقع أن يقوم Rueben Bain Jr. و Akheem Mesidor بعمل مشروع NFL

كان لاعب الوسط في إنديانا فرناندو ميندوزا أكبر نجم في تصفيات كرة القدم الجامعية. ولكن خلفه مباشرة كان هناك زوج من لاعبي ميامي إيدج الذين أقالوا ميندوزا ثلاث مرات في مباراة البطولة وأحدثوا الفوضى خلال التصفيات بأكملها.

صنع Rueben Bain Jr. و Akheem Mesidor اسمًا لأنفسهم خلال الجولة الفاصلة للأعاصير. ولكن في حين أن مندوزا هو القفل ليحتل المركز الأول بشكل عام في صفوف رايدرز في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي لهذا العام، إلا أن هناك تساؤلات حول المكان الذي سيذهب إليه باين وميسيدور.

وذلك لأنه على الرغم من هيمنتهم على أرض الملعب وشريطهم المثير للإعجاب، إلا أن كل منهم تعرض لضربة أو اثنتين ضده. يبلغ قياس أذرع Bain 30 بوصة في مجمع الاستكشاف، وهو ثالث أقصر تم تسجيله لمتسرع الحافة. يبلغ ميسيدور بالفعل 25 عامًا وقد عانى من الإصابات طوال مسيرته الجامعية التي استمرت ست سنوات.

اجتمع الثنائي لأكثر من 100 ضغطة و20 كيسًا في عام 2025. وينبغي أن يكون ذلك كافيًا لإقناع الفرق بأخذها، ولكن إلى أي مدى؟

وقال مات ميلر، محلل مسودة ESPN، هذا الأسبوع: “أعتقد أن كلاهما سيتأهل في النهاية إلى الجولة الأولى، ولكن إذا انزلق ميسيدور، فسيكون الأمر مفهومًا لأنه أكبر سنًا قليلاً وقد تعرض للإصابات”.

باين هو الاحتمال الأكثر احتراما. قاد FBS في الضغوط بـ 83 وكان لديه 9.5 كيسًا في عام 2025. لقد كان مثيرًا للإعجاب بشكل خاص خلال التصفيات – عندما كان لديه خمسة أكياس، بما في ذلك ثلاثة ضد Texas A&M.

قال ميلر: “إنه مثير للاهتمام لأنه يمكنه الذهاب إلى أي مكان من 3 إلى 12 على الأرجح”. “أواجه صعوبة في العثور على فريق من بين التسعة الأوائل يقول لي: “نعم، سنضمه”. لقد تحدثت إلى أحد المديرين العامين الذي قال: “أحب الشريط، ولكن من الصعب حقًا التغاضي عن طول الذراع”. إنه نوع ما يظهر على الشريط في بعض الأحيان. إنه ليس الرجل فائق النشل. لقد تم بناؤه نوعًا ما مثل توينر.

تعتبر أذرع باين القصيرة علامة استفهام كبيرة. قال ميلر إنه لم يكن هناك لاعبون خلال الـ 25 عامًا الماضية لديهم أذرع أقصر من 31 بوصة وكان لديهم 10 أكياس أو أكثر في اتحاد كرة القدم الأميركي.

وقال ميلر: “أعتقد أنه بالنسبة للتمرير المتسرع، يمكنك مواجهة نقص الطول بالقوة والسرعة”. “يتمتع باين بقوة عظيمة. لديه أيدي قوية حقًا. لديه أيدي نشطة. لديه خطة جيدة للتمرير السريع. ما يقلقني هو أن لديك أذرع قصيرة، وهو ليس ذلك النوع من الرجال المرتعشين. إنه ممتلئ الجسم للغاية. أعتقد أن هذا هو المكان الذي تنظر إليه وتقول: “يا إلهي، أتمنى لو كان عمرك 285 عامًا لأنك تستطيع الركل إلى الداخل”. انه ليس كذلك. لقد جاء في عمر 264. أين تلعب دور هذا الرجل؟

في الجمع في فبراير، قال باين إنه لم يسمع من أي من الفرق عن طول ذراعه. لقد مررها على أنها مجرد ضجيج إعلامي.

قال باين: “لم يذكر لي أي من الفرق ذلك، لذلك لا أخصص وقتًا كافيًا لذلك من اليوم”. “هذا كل ما أشعر به كما تراه على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يكن لدى أي من الفرق مخاوف، لذلك أنا لست قلقًا للغاية.”

يعتقد ميلر أن الزعماء أو البنجالز في الاختيارين رقم 9 و10 يمكن أن يأخذوا Bain.

قال ميلر: “أعتقد أنه أحد أكثر اللاعبين روعة في المسودة بأكملها لمجرد أنه كان اسمًا مألوفًا (أثناء التصفيات)”. “في شهر يناير، إذا قلت إنه قد يصل إلى العاشرة، كنت ستظن أنني مجنون. الآن، ربما يكون في التاسعة، أو العاشرة، أو الثانية عشرة، في مكان ما هناك.”

مثل باين، كان ميسيدور نجمًا خلال التصفيات، حيث وضع 5.5 كيسًا.

قال ميلر: “أعتقد أنك إذا نظرت إلى الشريط، ستفكر في اختيار أفضل 15 لاعبًا”. “إنه سريع. إنه غاضب من الجري. إنه يتكدس بشكل جيد. إنه لاعب محتمل أكبر سناً وقد تعرض للكثير من الإصابات. هذا هو الشيء الذي يقلقك معه. يبلغ من العمر 25 عامًا، وقد تعرضت لثلاث إصابات ملحوظة. أين يضعه هذا؟ أعتقد أنه يضعه في النصف الخلفي من الجولة الأولى، ربما في منتصف العشرينات.”

أمضى ميسيدور ست سنوات في الكلية. لقد كان في وست فرجينيا لمدة عامين قبل أن يقضي أربعة أعوام في ميامي. لم يقم بتجميعها حقًا حتى العام الماضي. وتعامل مع إصابات في القدم والكتف كلفته الكثير من المباريات.

“أعتقد أن ما يجب أن تقلق بشأنه هو، هل هيمن هذا الرجل لأنه يبلغ من العمر 24 عامًا في مواجهة لاعبين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عامًا؟” قال ميلر. “فجوة التنمية هذه هائلة. إذا كنت في الكلية لمدة ست سنوات، نعم، يجب أن تتخلص من (حماقة) طالب جديد أو طالب في السنة الثانية. أشعر بالقلق عندما تأتي سنة التأثير الخاصة بشخص ما متأخرة لأنه يجب أن يكون لديك هذا السؤال، هل كان الأمر ناجحًا أم ربما أصبحت بصحة جيدة أخيرًا أم أنك تضرب الأطفال الآن؟ من الصعب حقًا معرفة ذلك. “