من المتوقع أن يكون فرانسيسكو ليندور جاهزًا لمعسكر ميتس بعد الجراحة

شمل موسم فرانسيسكو ليندور إجراء عملية جراحية للمرة الثالثة خلال أربع سنوات، لكنه على الأرجح لن يضيع الوقت بسبب ذلك.

خضع لاعب ميتس القصير مؤخرًا لعملية جراحية لتنظيف مرفقه الأيمن، وفقًا لما ذكره النادي.

ومن المتوقع أن يكون جاهزًا لبدء تدريبات الربيع.

خضع ليندور لعملية جراحية خارج الموسم قبل عامين لإزالة نتوء عظمي من مرفقه الأيمن.

في الخارج قبل ذلك خضع لعملية استئصال الزائدة الدودية.

في يوم الأربعاء، تم اختياره كأحد المرشحين النهائيين للدوري الوطني على مسافة قصيرة للحصول على جائزة فضية.

انضم إلى زملائه في الفريق بيت ألونسو (القاعدة الأولى) وخوان سوتو (الملعب الخارجي) باعتبارهما المتأهلين للنهائيات الفضية.

فاز ليندور مرتين بجائزة Silver Slugger مع فريق Mets.

