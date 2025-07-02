من المحتمل ألا تنمو العشبة الطبية (ولكن يجب أن تكون)

إذا كنت تقوم بزراعة النباتات ذات الخصائص الطبية في حديقتك ولكنك لم تزرع Marsh Mallow (Altaea officinalis L.) ، فأنت في عداد المفقودين على عشب دائم متعدد الاستخدامات وسهل النمو مع تاريخ طويل من الاستخدام العلاجي. تم استخدام Marshmallow لآلاف السنين للأغراض الطبية من قبل اليونانيين القدامى والرومان ، في حين أن المصريين القدماء كانوا أول من صنع حلوى حلوة بنفس الاسم. جذورها وسيقانها وأوراقها غنية بالموكيلاج ، وهي مادة سميكة وهادئة يمكن أن تساعد في الطلاء والأنسجة المهيجة في الجهاز التنفسي.

يحب Marsh Mallow التربة الرطبة والطميية ، وعلى الرغم من أنها تفضل الشمس الكاملة ، إلا أنها تتسامح مع الظل الجزئي جيدًا ، مما يجعلها خيارًا جيدًا لمناطق الحديقة مظلمة بعض الشيء أو رطبة للنباتات الأخرى. نظرًا لأن Marsh Mallow هو واحد من النباتات القليلة التي تزدهر في التربة مندي ، فإنها تتناسب بسلاسة مع المناظر الطبيعية المتجنسة وحدائق المطر ، في حين تساعد جذورها على ترسيخ التربة وتمنع التآكل. بصرف النظر عن الوظيفة ، يوفر Marsh Mallow أيضًا اهتمامًا بصريًا. إن أوراقها الناعمة والمخملية والزهور التي تشبه الكركديه الخدود تجعلها بارزة ، ولا تجمع سيقان الزهور المتجدد الهواء النباتات القريبة. حتى أنه بمثابة مغناطيس للنحل والفراشات. بالنسبة للبستانيين المهتمين بنباتات الصيانة المنخفضة التي توفر الشكل والوظيفة ، يعد Marsh Mallow خيارًا سهلاً يقوم أيضًا بإضافة جميلة إلى أي حديقة عشب.