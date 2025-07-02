من المحتمل ألا تنمو العشبة الطبية (ولكن يجب أن تكون)

إذا كنت تقوم بزراعة النباتات ذات الخصائص الطبية في حديقتك ولكنك لم تزرع Marsh Mallow (Altaea officinalis L.) ، فأنت في عداد المفقودين على عشب دائم متعدد الاستخدامات وسهل النمو مع تاريخ طويل من الاستخدام العلاجي. تم استخدام Marshmallow لآلاف السنين للأغراض الطبية من قبل اليونانيين القدامى والرومان ، في حين أن المصريين القدماء كانوا أول من صنع حلوى حلوة بنفس الاسم. جذورها وسيقانها وأوراقها غنية بالموكيلاج ، وهي مادة سميكة وهادئة يمكن أن تساعد في الطلاء والأنسجة المهيجة في الجهاز التنفسي.
يحب Marsh Mallow التربة الرطبة والطميية ، وعلى الرغم من أنها تفضل الشمس الكاملة ، إلا أنها تتسامح مع الظل الجزئي جيدًا ، مما يجعلها خيارًا جيدًا لمناطق الحديقة مظلمة بعض الشيء أو رطبة للنباتات الأخرى. نظرًا لأن Marsh Mallow هو واحد من النباتات القليلة التي تزدهر في التربة مندي ، فإنها تتناسب بسلاسة مع المناظر الطبيعية المتجنسة وحدائق المطر ، في حين تساعد جذورها على ترسيخ التربة وتمنع التآكل. بصرف النظر عن الوظيفة ، يوفر Marsh Mallow أيضًا اهتمامًا بصريًا. إن أوراقها الناعمة والمخملية والزهور التي تشبه الكركديه الخدود تجعلها بارزة ، ولا تجمع سيقان الزهور المتجدد الهواء النباتات القريبة. حتى أنه بمثابة مغناطيس للنحل والفراشات. بالنسبة للبستانيين المهتمين بنباتات الصيانة المنخفضة التي توفر الشكل والوظيفة ، يعد Marsh Mallow خيارًا سهلاً يقوم أيضًا بإضافة جميلة إلى أي حديقة عشب.
كيفية زراعة ورعاية مارش ميلو
إذا كنت تزرع حديقة الشاي العشبية ، فإن Marsh Mallow تصنع خلفية رائعة. Marsh Mallow هاردي في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9 وتنمو إلى ارتفاع 6 أقدام. بدء Marsh Mallow من البذور يتطلب القليل من الجهد. قبل الزراعة ، يجب أولاً أن تكون البذور طبقية (أي تخزينها في مكان بارد لفترة من الزمن). تحاكي هذه العملية البرد في فصل الشتاء ، الذي تواجهه البذور في البيئة الطبيعية قبل الانهيار. لتفكيك البذور ، ضعها في رمال رطبة ثم في كيس بلاستيكي واحتفظ بها في الثلاجة لمدة 8 إلى 12 أسبوعًا. تحقق بشكل متكرر للتأكد من أن الرمال تظل رطبة أثناء عملية التقسيم الطبقي. بمجرد إزالة البذور من الثلاجة وزرعها ، حافظ على رطوبة التربة حتى الإنبات. إذا كان التقسيم الطبقي يبدو وكأنه الكثير من العمل ، فقم بزرع البذور في الخريف وسيقومون بالطبقة بشكل طبيعي طوال أشهر الشتاء.
إذا كنت تزرعها مباشرة في الحديقة ، فدفن البذور بعمق بوصة بمسافة 18 بوصة. بمجرد إنشائها ، يتطلب Marsh Mallow القليل من الرعاية. يعيد النبات نفسه ، ولكن ليس بقوة ، لذلك لا ينبغي أن يسيطر على حديقة الأعشاب. لتشجيع المزيد من الإزهار ، أنفقت Deadhead الزهور (القيام بذلك سوف يمنع النبات من الذهاب إلى البذور) وتوخّص أي نمو ميت أو مريض في أوائل الربيع أو أواخر الشتاء. يمكن أن تكون Marsh Mallow عرضة للمن ، وعث العنكبوت ، وخنافس البراغيث ، لذلك شاهد بعناية لعلامات هذه الحشرات.