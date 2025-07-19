من المحتمل أنك كنت تأخذ خطأ في المعدة على طول

لقد انتهيت للتو من طبق كبير من بعض الأطعمة الحارة. لقد ذاقت رائعة ، لكنك تشعر بحرق مألوف في المريء السفلي. بسرعة ، تتناول بعض أدوية الحرقة وانتظر. لكن يبدو أنه لا يسلب الكثير ، إن وجد ، من الانزعاج.

يبدو مألوفا؟ على الرغم من أن الأمر قد يبدو أن الدواء الخاص بك لا يعمل ، إلا أن المشكلة الحقيقية قد لا تتناول الدواء بشكل صحيح. (فيما يلي أخطاء أخرى لم تكن تعرف أنك ترتكبها مع الأدوية.) وجدت دراسة أجريت عام 2017 في علم السموم السريري أن الكثير من الناس يرتكبون أخطاء في الدواء عند الجرعات الذاتية. ومع ذلك ، إذا قمت بإجراء تغييرات ، فقد تكون قادرًا على نسيمه من خلال تاكو وبرجر القادمة مع أقل بكثير من اللدغة في حلقك.

على سبيل المثال ، قد يكون التوقيت الخاص بك ببساطة خارج. يجب أن تؤخذ الأدوية الشهيرة للحرقة مثل مثبطات مضخة البروتون (PPIs) بشكل وقائي (أي قبل أن تحتاج إلى آثارها.) من الناحية المثالية ، يجب عليك تناول مؤشر أسعار المنتجين قبل حوالي 30 دقيقة من تناول وجبة الإفطار. وبهذه الطريقة ، يمكن أن تبدأ في أداء وظيفتها ، والتي تهدف إلى منع حرقة المعدة من البدء بدلاً من السيطرة عليها بمجرد أن تكون بالفعل على قدم وساق.