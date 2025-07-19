من المحتمل أنك كنت تأخذ خطأ في المعدة على طول

لقد انتهيت للتو من طبق كبير من بعض الأطعمة الحارة. لقد ذاقت رائعة ، لكنك تشعر بحرق مألوف في المريء السفلي. بسرعة ، تتناول بعض أدوية الحرقة وانتظر. لكن يبدو أنه لا يسلب الكثير ، إن وجد ، من الانزعاج.
يبدو مألوفا؟ على الرغم من أن الأمر قد يبدو أن الدواء الخاص بك لا يعمل ، إلا أن المشكلة الحقيقية قد لا تتناول الدواء بشكل صحيح. (فيما يلي أخطاء أخرى لم تكن تعرف أنك ترتكبها مع الأدوية.) وجدت دراسة أجريت عام 2017 في علم السموم السريري أن الكثير من الناس يرتكبون أخطاء في الدواء عند الجرعات الذاتية. ومع ذلك ، إذا قمت بإجراء تغييرات ، فقد تكون قادرًا على نسيمه من خلال تاكو وبرجر القادمة مع أقل بكثير من اللدغة في حلقك.
على سبيل المثال ، قد يكون التوقيت الخاص بك ببساطة خارج. يجب أن تؤخذ الأدوية الشهيرة للحرقة مثل مثبطات مضخة البروتون (PPIs) بشكل وقائي (أي قبل أن تحتاج إلى آثارها.) من الناحية المثالية ، يجب عليك تناول مؤشر أسعار المنتجين قبل حوالي 30 دقيقة من تناول وجبة الإفطار. وبهذه الطريقة ، يمكن أن تبدأ في أداء وظيفتها ، والتي تهدف إلى منع حرقة المعدة من البدء بدلاً من السيطرة عليها بمجرد أن تكون بالفعل على قدم وساق.
احصل على بداية في المعدة
تم تصميم PPIs دون وصفة طبية وموصوفة ضمن علامات تجارية مثل Nexium و Prevacid و Zegerid لمقاطعة الإشارات في جسمك التي تنتج حمض المعدة. على الرغم من أنهم لا يمنعون معدتك من صنع الحمض ، إلا أنها تخفض كمية الحمض المستخدم لهضم طعامك. وفقًا لمقال عام 2010 في تقارير أمراض الجهاز الهضمي الحالية ، يبقى حوالي ثلثي حمض المعدة الطبيعي بعد تناول مؤشر أسعار المنتجين. وبهذه الطريقة ، يمكن أن تؤدي معدتك وظيفتها ولكن مع فرصة أقل لتجربة حرقة المعدة.
بالطبع ، حتى لو كنت تأخذ حبوب منع الحمل الخاصة بك حسب توجيهات ، فقد لا تزال ترتكب أخطاء أخرى. على سبيل المثال ، هل سبق لك أن أميل إلى أخذ أكثر من الجرعة الموصى بها؟ على الرغم من أنه يمكن وصف مؤشرات أسعار المنتجين في بعض الأحيان مرتين يوميًا (وهي ممارسة تم دعمها من خلال تجربة 2024 في مجلة علم الأعصاب والحركية) ، يجب ألا تضاعف أي دواء دون التحقق من مزودك الطبي.
اتبع إرشادات الجرعات لتجنب الآثار الجانبية
على سبيل المثال ، دعنا نقول أنك تأخذ أوميبرازول لارتياح المعدة قبل ساعة واحدة قبل أن تأكل في الصباح للسماح بتأخير صيغة الإصدار لبدء العمل. ولكن ماذا لو شعرت بالقلق والصبر من أنه لن يكون كافيًا وتأخذ حبة أخرى؟ وفقًا للآثار الجانبية المعروفة للدواء ، قد ينتهي بك الأمر بالدوار أو الخلط أو المرضى في معدتك. قد ترمي أو تواجه نبضات نبضات سريعة.
حتى مضادات الحموضة البريئة التي تبدو وكأنها حلوى الطباشيري ، مثل Tums و Rolaids ، لا ينبغي إساءة استخدامها. على الرغم من أنها قد تبدو لطيفة ، إلا أن مكوناتها النشطة (عادةً كربونات الكالسيوم وربما المغنيسيوم) يمكن أن تسبب لك أن تصبح أقل تنبيهًا أو تواجه مشكلة في التنفس بشكل طبيعي.
كيف يمكنك تجنب حرقة الأدوية التي لا يبدو أنها تعمل؟ أفضل الممارسات هي قراءة ومتابعة اتجاهات الجرعات ، حتى لو بدت غير بديهية. إذا كان منتجك لا يزال لا يعمل بعد إعطائه فرصة ، فاتبع نصيحة جراح Thoraco-esophageal الدكتور ميشال هوبكا ، الذي أوضح في مقابلة مع الجمعية الطبية الأمريكية بأن “المرضى الذين يعانون من الارتجاع يجب أن يستشيروا طبيب الرعاية الأولية الخاصة بهم.” قد تحتاج إلى وصفة طبية مختلفة أو قد يكون لها بالفعل حالة مختلفة تتنكر كحرقة ، مثل حصى المرارة أو قرحة المعدة (فيما يلي علامات قرحة يجب ألا تتجاهلها أبدًا).