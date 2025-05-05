من المحتمل أن تتجه Mets ‘Jesse Winker إلى القائمة المصابة بعد الخروج من اللعبة

شارع. لويس – بدأ جيسي وينكر أول مباراة له في الموسم في الملعب اليسرى يوم الأحد ، وبحلول فترة ما بعد الظهر ، كان يتلقى امتحان التصوير بالرنين المغناطيسي.

غادر لاعب كرة القدم المخضرم اللعبة 1 من رأس مزدوج ضد الكرادلة مع عدم الراحة في الجانب الأيمن من محاولة التخلص من عداء في اللوحة.

تلقى وينكر امتحان التصوير بالرنين المغناطيسي على مائلته وكان يخطط ليلة الأحد للعودة إلى نيويورك لمزيد من الاختبارات.

بعد أن جرفت Mets في الرؤوس المزدوجة-خسر 6-5 و 5-4-قال المدير كارلوس ميندوزا إن التوقعات سيتم وضع Winker في القائمة المصابة قبل مباراة الاثنين في ولاية أريزونا.

يمكن أن تشمل خيارات الاستبدال لخفافيش اليد اليسرى بريت باتي ، ولكن تم تهميش لاعب الباحث منذ يوم الخميس في Triple-A Syracuse مع قرحة كبيرة من اليمين ، وفقًا لما ذكره ميندوزا.

ومع ذلك ، قال ميندوزا إن باتي كان يعمل في يوم ما قبل الأيام الأخيرة.

بالنسبة إلى Nightcap ، عاد براندون نيمو إلى الحقل الأيسر – حصل على قسط جزئي مثل DH في المباراة الأولى – وبدأ Starling Marte في الحقل الأيمن.

تم استخدام خوان سوتو كـ DH.

تمت إزالة مارتي بعد أربعة أدوار ، كما كانت خطة ميندوزا لأن المخضرم كان يلعب في الخارج لأول مرة هذا الموسم.

سئل ميندوزا عما إذا كان رست قد أثر على وينكر (DH الأساسي للفريق) من الناحية المادية للعب الخارجي لأول مرة هذا الموسم.

وقال ميندوزا: “لقد كان يبذل قصارى جهده للبقاء جاهزًا ، ويقوم بجميع اللعبة الدفاعية”.

اشتعلت Winker كرة ذبابة نولان جورمان إلى الحقل الأيسر المتوسط ​​في الشوط الثالث وفاز بريندان دونوفان على رمي المنزل.

انتهى الشوط مع Nolan Arenado اشتعلت في المتهدمة بين المركز الثالث والمنزل بعد أن ألقى لويس تورينس القاعدة الثانية.

تمت إزالة Winker من اللعبة قبل أن يقاتل الكرادلة في الرابع.

تم استدعاء Dedniel Núñez من Triple-A Syracuse قبل المباراة الثانية لإعطاء Mets المخلص الثامن.

تم اختيار Blade Tidwell السادس إلى سيراكيوز.

كان نونيز اليمين نونيز قطعة رئيسية من ميتس بولبنس في الموسم الماضي قبل أن يتم إغلاقه بضيق الساعد.

أمضى الشهر الماضي في القاصرين يتجولون وينتظر فرصة مع Mets.

وقال نونيز من خلال مترجم المترجم: “عندما أرسلت إلى أسفل ، أعطاني الفرصة للعمل على ملاعب”. “لقد أعطاني أيضًا وقتًا للدخول في شكل اللعبة.”

تم التوصية بالجراحة لمؤلف داني يونغ ، الذي تم وضعه في القائمة المصابة الأسبوع الماضي مع التواء الكوع.

تم نقل Young إلى IL لمدة 60 يومًا يوم الأحد ، مما أعطى Mets مكانًا إضافيًا في قائمة 40 رجلًا.