من المحتمل أن يأخذ شون ماكديرموت إجازة لمدة عام بعد طرد بيلز المفاجئ

بعد طرده من قبل فريق بافالو بيلز، من المؤكد أن شون ماكديرموت يمكن أن يحصل على فرصة لوظيفة تدريب أخرى في الموسم المقبل، ولكن وفقًا لشبكة اتحاد كرة القدم الأميركي، من المرجح أن يغادر ماكديرموت الموسم المقبل.

أفاد إيان رابوبورت يوم الأحد أن ماكديرموت لم “يتعامل” مع أي من الفرق التي تبحث عن مدرب رئيسي منذ أن تم تركه بعد خسارة بوفالو في الوقت الإضافي أمام برونكو في جولة التقسيم في نهاية الأسبوع الماضي.

ووفقا للتقرير، فإن ماكديرموت البالغ من العمر 51 عاما “سيكون بلا شك أحد أفضل المرشحين لأي وظيفة، إذا أراد ذلك”.

وأضاف التقرير أنه “لا يزال من غير الواضح” ما سيقرر ماكديرموت القيام به، على الرغم من أنه “لم يشارك في أي من هذه الفتحات”.

إذا كان هذا هو الحال، يمكن أن يجلس ماكديرموت في الموسم المقبل وينتظر فرصة أخرى في العام التالي، مثلما يبدو أن مايك توملين مستعد للقيام به بعد استقالته من منصبه كمدرب رئيسي في بيتسبرغ في وقت سابق من موسم الإجازة.

لا يزال The Bills يبحث عن بديل ماكديرموت، بعد أن أجرى مقابلة مع لاعب الوسط السابق فيليب ريفرز، بالإضافة إلى مدرب العمالقة السابق بريان دابول، من بين آخرين.

لا يُعتقد أن بيل بيليشيك، على الرغم من حلقاته الست في Super Bowl، مرشحًا.

خلال تسع سنوات قضاها في بوفالو، حقق ماكديرموت نتيجة 98-50 وفاز بخمسة ألقاب في شرق آسيا.

لكنه لم يتمكن أبدًا من إيصال بيلز ولاعب الوسط جوش ألين إلى ما بعد مباراة بطولة الاتحاد الآسيوي وإلى مباراة السوبر بول.

من بين الوظائف العشرة الشاغرة للمدربين في هذا الموسم، لا تزال أربعة فقط مفتوحة – بما في ذلك بوفالو، مع كليفلاند ولاس فيغاس وأريزونا الآخرين.

تم ملء المزيد من الوجهات المرغوبة مثل العمالقة (جون هاربو) وبالتيمور (جيسي مينتر) وأتلانتا (كيفن ستيفانسكي) وستيلرز (مايك مكارثي).