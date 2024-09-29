من المحتمل أن يبدأ لاعب فريق Jets Jamien Sherwood مرة أخرى بدلاً من CJ Mosley

يبدو أن جيمين شيروود سيبدأ في مركز الظهير الداخلي مرة أخرى هذا الأسبوع حيث يتعافى سي جيه موسلي من إصابة إصبع القدم التي تعرض لها قبل أسبوعين.

بدأ شيروود الأسبوع الماضي ضد باتريوتس مع غياب موسلي، ومن المشكوك فيه مرة أخرى أن يلعب موسلي هذا الأسبوع ضد برونكو.

شيروود، الذي يخوض موسمه الرابع مع جيتس، لعب بشكل جيد في غياب موسلي ويتحول إلى قصة جميلة لتطور الفريق.

وقال المنسق الدفاعي جيف أولبريتش: “لقد قام بعمل رائع، لقد قام بذلك بالفعل”. “جايميان هو واحد آخر من هؤلاء الرجال الذين، كما تعلمون يا رفاق، كانوا حوله، أسلوبه على أساس يومي لا مثيل له بقدر ما يعمل بجد في هذا الشيء. إنه رجل من الواضح أنه كان لاعبًا آمنًا عندما وصل إلينا، ولم يكن على دراية بمركز الظهير.

“كان كل شيء جديدًا بالنسبة له، لكنه وصل إلى تلك النقطة حيث بدأت اللعبة تتباطأ بالفعل بالنسبة له. لقد أصبح مرتاحًا حقًا في هذا المنصب، ولديه بعض القيادة الفطرية التي من الرائع حقًا رؤيتها. يحصل على هذه الفرصة للوقوف أمام المجموعة ويكون المتصل بالإشارة. إنه يتقبل ذلك، ويقوم بعمل رائع في هذا الصدد.”

قامت الطائرات بصياغة شيروود في الجولة الخامسة في عام 2021. كما ذكر أولبريتش، كان شيروود مكانًا آمنًا في أوبورن. قررت الطائرات تحويله إلى لاعب ظهير.

عانى شيروود في وقت مبكر من موسمه المبتدئ عندما أصيب موسلي، ثم أنهت تمزق وتر العرقوب موسمه المبتدئ مبكرًا. منذ ذلك الحين، أصبح شيروود لاعبًا أساسيًا، حيث يلعب بشكل أساسي في فرق خاصة وعندما ينتقل الدفاع إلى ثلاثة لاعبين.

خلفية شيروود في مجال الأمان تجعله قويًا في تغطية التمريرات.

قال أولبريتش: “أعتقد أن اللاعبين الذين عادوا إلى هناك وكانوا في كل تلك المساحة، تلك المساحة الكبيرة، يساعدونه بالتأكيد، خاصة بالنسبة لفريق مثلنا الذي يدير مناطق كثيرة”. “الأشخاص الذين ليسوا على دراية بهذه المساحة يمكن أن يضيعوا فيها، ويمكن أن يصبحوا مسئولين، خاصة في لعبة التمرير، لذلك بالنسبة لشخص كان في الخلف، على دراية بالتغطية، وخاصة المنطقة، ومناطقنا ، إنه يساعد بالتأكيد.”

تم تغريم لاعب الفرق الخاصة إيرف تشارلز بمبلغ 5083 دولارًا بسبب الخشونة غير الضرورية في مباراة الأسبوع الثالث من باتريوتس.

تم تغريم شيروود أيضًا بمبلغ 6354 دولارًا بسبب الخشونة غير الضرورية.

تم رفع LB Marcelino McCray-Ball وDL Bruce Hector من تشكيلة التدريب لمباراة الأحد.