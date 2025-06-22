من المحتمل أن يتجنب ماكس كرانيك الأسوأ في استراحة إصابة ميتس

فيلادلفيا-لن يعود ماكس كرانيك إلى فريق Mets في النصف الأول من الموسم ، ولكن يبدو أن الجهة اليمنى تجنب إصابة في نهاية الموسم.

وكشف امتحان التصوير بالرنين المغناطيسي على كوع Kranick عن سلالة مثنية ، وفقًا لكارلوس ميندوزا.

سيتم إغلاق المخلص من الرمي لمدة 3-4 أسابيع قبل تقييمه للحصول على تراكم محتمل.

تم وضع كرانيك ، الذي خضع لجراحة تومي جون في وقت سابق من حياته المهنية ، في القائمة المصابة هذا الأسبوع مع عدم الراحة في الكوع.

لقد صعد إلى 3.65 عصر في 24 مباراة هذا الموسم.

وقال ميندوزا قبل أن ينهي فريق Mets أن Mets قد انتهى من سبع مباريات بفوزه على Phillies: “سيتوقف قليلاً ، لكن أخبارًا جيدة نسبيًا هنا”.

فقد Mets Mets Megill Megill إلى IL مع التهاب الكوع في وقت سابق من الأسبوع.

تلقى Mendoza مراجعات إيجابية حول بداية إعادة التأهيل لشون مانيا ل Triple-A Syracuse في ليلة في وقت سابق.

سمح اللاعب اليسرى أن يكون أحدهم يحصلون على أكثر من 5 أدوار/₃ وضرب سبعة أكثر من 62 درجة.

وقال ميندوزا: “الكرة المكسورة ، على وجه الخصوص ، ألقى الكثير من الإضرابات وأصبح متأرجحًا ومفقدًا”. “لقد كان فعالا في الملعب.”

من المقرر أن يبدأ Manaea في بداية إعادة التأهيل النهائية يوم الأربعاء ، وبعد ذلك يمكنه الانضمام إلى دوران Mets.

بدأ Manaea الموسم في القائمة المصابة بعد سلالة مائلة تهميشه في التدريب في الربيع.

وقال ميندوزا: “لقد كان يشبه إلى حد ما Ace لموظفينا في الموسم الماضي وقمنا بإعادة توقيعه ومن ثم للأسف ذهب في وقت مبكر من التدريب في الربيع”. “ولكن خاصةً عندما نكون فريقًا ونفتقد بعض اللاعبين وأن نكون قادرين على استعادته سيكون ضخمًا لفريقنا.”

تلقى روني موريسيو أول بداية له في القاعدة الثانية بعد أن لعب في الغالب في المركز الثالث على مدار أسبوعين منذ استدعاءه من سيراكيوز.

أراد ميندوزا في البداية موريسيو في المركز الثالث لأنه كان يشعر بالراحة الأكثر راحة.

قال ميندوزا: “أشعر الآن بأننا وصلنا إلى أعيننا”. “في الأيام التي لم يلعب فيها ، كان يعمل في القاعدة الثانية. نحن نعرف مدى جودة بريت (باتي) في المركز الثالث. لقد كان موريسيو على ما يرام في القاعدة الثالثة أيضًا ، لكننا شعرنا اليوم كان اليوم (للتبديل).”

تم استدعاء كريس ديفينسكي وتايلر زوبر من سيراكوز لتزويد ميتس بأذرع ثور جديدة.

تم اختيار Blade Tidwell و Justin Garza.

لم يظهر زوبر ، الذي وصل إلى تجارة في الصيف الماضي ، في مباراة رئيسية في الدوري لدخول ميتس يوم السبت.