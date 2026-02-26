من المحتمل أن يخرج توني دونجي من شبكة NBC بينما تتطلع الشبكة إلى إعادة التجهيز

يبدو أن وقت توني دونجي في برنامج “Football Night in America” ​​يقترب من نهايته بعد 17 موسمًا.

من المرجح أن يكون المدرب الرئيسي لـ Pro Football Hall of Fame منخرطًا في خطط NBC لتجديد البرنامج، مما يعني نهاية وقته في العرض التمهيدي لكرة القدم ليلة الأحد، حسبما ذكرت صحيفة The Athletic يوم الأربعاء.

لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل Dungy، وأشار التقرير إلى أنه لا تزال هناك فرصة ضئيلة لعكس الشبكة مسارها، بينما يشير أيضًا إلى إمكانية منح Dungy دورًا “فخريًا”.

تم منح أساطير البث بوب كوستاس وآل مايكلز أدوارًا مماثلة في الماضي، وسيسمح ذلك لـ Dungy بالحفاظ على اتصال بـ NBC مع المساهمة في دور مخفض.

يمكن أن تتضمن الخطط الإضافية لـ “Football Night in America” ​​نقل العرض بالكامل على الطريق لموسم 2026 مع طاقم عمل مصغر.

أشارت صحيفة The Athletic إلى أن عقود عدد من محللي كرة القدم في استوديوهات NBC انتهت صلاحيتها بعد Super Bowl 2026.

أثار Dungy غضب بعض مشجعي كرة القدم بعد فشل Bill Belichick في الحصول على ما يكفي من الأصوات للوصول إلى قاعة مشاهير كرة القدم المحترفة.

كان مدرب فريق كولتس السابق جزءًا من اللجنة التي اختارت فئة 2026، ورفض الإفصاح عما إذا كان قد صوت لصالح بيليتشيك للوصول إليه.

حتى أنه فعل ذلك خلال عرض ما قبل مباراة Super Bowl على شبكة NBC، مما دفع نجم باتريوتس السابق رودني هاريسون إلى تظليل Dungy على الهواء.

وقال هاريسون: “ما أود قوله، أيها المدرب، هو أن أي قائمة لا تتضمن بيل بيليشيك في الأعلى هي خاطئة تمامًا”. “والكثير من هؤلاء اللاعبين الذين ذكرناهم، إنهم لاعبون رائعون. لقد لعبت مع درو بريس. لعبت مع آدم فيناتيري. ولكن لا يوجد أحد يستحق أن يكون في قاعة المشاهير تلك أكثر من المدرب بيليشيك. لقد رأيت عظمته. رأيته يصمم الدفاعات لإيقاف هجومك. ما عليك سوى إلقاء نظرة على اللاعبين الذين تأثر بهم.

“لقد كان لا يصدق. عندما أنظر في جميع أنحاء قاعة المشاهير، وحتى رجل مثل توم برادي، فإن توم برادي لن يكون توم برادي بدون بيل بيليشيك. هذا هو الجزء المخيب للآمال منه، أيها المدرب، وقد أخطأتم يا رفاق”.