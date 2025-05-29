من المحتمل أن يعود جاز تشيشولم في يانكيز إلى المنصب السابق عندما يعود

Anaheim ، كاليفورنيا – سوف يناسب موسيقى الجاز تشيشولم جونيور أول مباراة له في إعادة التأهيل يوم الخميس ، ولكن عبر الماس حيث قضى بقية هذا الموسم.

سيلعب Chisholm قاعدة ثالثة عندما يبدأ مهمة إعادة التأهيل يوم الخميس مع Double-A Somerset ، وهي علامة على أن هذا هو المكان الذي يمكن أن يكون فيه عندما يتم تنشيطه من القائمة المصابة ، والتي ستسمح لـ DJ Lemahieu ، الذي ذهب إلى 0 مقابل 4 في فوزه 1-0 يوم الأربعاء في Anaheim ، للبقاء في المركز الثاني.

“ربما ، سنرى” ، قال المدير آرون بون يوم الأربعاء في ملعب أنجيل. “أريده أن يعمل هناك هذا الأسبوع وفي ألعابه هناك ، حافظ على هذه المرونة. ثم سنتخذ قرارًا بطريقة أو بأخرى.”

تعلم تشيشولم قاعدة ثالثة على الطيران في الصيف الماضي بعد أن استحوذ عليه يانكيز من مارلينز.

انتقل إلى القاعدة الثانية هذا الربيع وشكل مجموعة ديناميكية مزدوجة اللعب مع أنتوني فولب قبل أن يتأذى.

ولكن منذ أن هبطت Chisholm على القائمة المصابة بسلالة مائلة في بداية هذا الشهر ، فقد يانكيز قائد القاعدة الثالث العادي ، أوزوالدو كابريرا ، أمام كاحل مكسور في الموسم.

عاد Lemahieu أيضًا من IL وبدا مريحًا في القاعدة الثانية ، وهو موقعه الطبيعي.

قال بون: “هناك الكثير من الأشياء التي تدخل فيها”. “في النهاية ، ما زلت غير متأكد تمامًا من كيف أريد أن أذهب. قد يكون هذا وضعًا متطورًا.”

كان بون غير ملزم ما إذا كان Lemahieu سيحصل على أي عمل في القاعدة الثالثة قبل أن يعود Chisholm إلى القائمة النشطة.

لكن بون قال إن تشيشولم كان على استعداد للقيام بكل ما يحتاجه الفريق ، كما كان في الموسم الماضي.

قال بون: “لقد كان رائعًا”. “لقد جاء في الأسبوع الماضي وكان مثل ،” أين تريدني هذا الأسبوع؟ ” يريد فقط الفوز.

ألقى فرناندو كروز جلسة ثورات من 20 نقطة يوم الأربعاء ، والتي تضم جميع ملاعبه ، وشعرت بالتشجيع من خلال استجابة كتفه.

إذا تعافى جيدًا ، فمن المحتمل أن يواجه Cruz الضاربون يوم السبت ثم يتم تنشيطه من IL عندما يكون مؤهلاً لأول مرة يوم الثلاثاء.

قال كروز: “أعتقد أن (IL Stint) كان يستحق كل هذا العناء”. “أشعر بتحسن بنسبة 100 في المائة من آخر مرة ألقيت فيها على التل.”