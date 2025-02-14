من المحتمل أن يعود Jonathan Loáisiga من يانكيز من جراحة الكوع

تامبا – يسعد جوناثان لويزيجا بالعودة مع يانكيز ، حتى لو لم يكن يروي لهم على الأرجح الشهرين الأولين من الموسم.

بعد أن خضع لعملية جراحية UCL في أبريل الماضي ، ثم إعادة التوقيع مع Yankees في ديسمبر ، تهدف Loáisiga إلى العودة بحلول أواخر شهر مايو أو أوائل يونيو.

“لكن عليك أن تسمح بالمرونة في هذا الإطار الزمني والاستمرار في ذلك وترى ما تشعر به” ، قال لويزيجا من خلال مترجم فوري بعد اليوم الثاني من التدريبات في حقل شتاينبرنر. أشعر أنني بحالة جيدة جسديًا وعقليًا. أشعر بالقوة. لقد كانت عملية طويلة ، ولكن في الوقت نفسه ، نحن بالضبط حيث يجب أن نكون بقدر الجدول الزمني. نريد التأكد من أن خطة العودة إلى الميدان ، نتبعها بالضبط. ليس هناك اندفاع للعودة إلى الميدان ، ولكن في الوقت نفسه ، نقوم بخطوات رائعة. “

كان لويسيغا أحد أكثر المسكنات فعالية في يانكيز على مدار السنوات القليلة الماضية ، لكن هذه الموهبة طغت عليها إلى حد كبير إصابات في كتفه ، ثم في العام الماضي كوعه.

لكن اللاعب الأيمن البالغ من العمر 30 عامًا يأمل أن يكون هذا العام مختلفًا بمجرد عودته إلى التلة-والثور الذي يجب أن يكون عميقًا وقوة يانكيز-بعد توقيع عقد مدته 5 ملايين دولار مع أ خيار فريق 5 ملايين دولار لعام 2026.

قال لويزيجا: “بالعودة إلى هنا ، كان من المهم جدًا أن أعود”. “شعرت أنني مدين للفريق والمعجبين – أعتقد أنني لم أقم سوى بأربعة أدوار العام الماضي. في أعماق قلبي ، شعرت أن هذا ما أردت فعله. كان هذا مهمًا بالنسبة لي أن أعود إلى هنا “.

ألقى Gerrit Cole ممارسة الضرب الحية يوم الخميس ، ورمي 25 درجة وخرج منه يشعر بصحة جيدة.

قال كول: “الكثير من الضربات ، بعض الأشكال الجيدة أيضًا”. “لقد كان جيدًا. ثلاثة 95S (MPH) أو شيء من هذا القبيل. إنه مكان جيد “.

خرج إريك ريزيلمان من المستشفى من المستشفى صباح الخميس من المستشفى صباح الخميس وانضم إلى يانكيز بعد أن كان رد فعل تحسسي في منشأة الفريق صباح الأربعاء.

“من الواضح أنه يوم مخيف (الأربعاء)” ، قال المدير آرون بون. “جاء إلى هنا اليوم بأرواح جيدة ، لذلك حصلت على رؤيته. تحدثت معه عدة مرات (الأربعاء). بدا وكأنه بدأ حقًا في تشغيل الزاوية بطريقة جيدة في وقت متأخر بعد الظهر ثم كان جيدًا عندما لمست قاعدة معه في المساء. لقد بدا جيدًا حقًا ونأمل خارج الغابة اليوم. خرجت وجاءت ، وعلقت قليلا. من الواضح أنه وضع مخيف ، لكنه سعيد للإبلاغ عن أنه بخير. ”

كشف فريق Yankees عن الجناح الجديد لمرفقهم في Steinbrenner Field إلى وسائل الإعلام يوم الخميس ، والذي يتضمن صالة رياضية داخلية/خارجية ، ومساحات للشفاء الحديثة وصالة طعام داخلية/خارجية.

بدأ المشروع بمجرد انتهاء التدريب في الربيع العام الماضي وسيكون نعمة للأشعة لاستخدامها هذا الموسم عندما يتولى شتاينبرنر فيلد (بعد أن تمزق إعصار في حقل تروبيكانا في أكتوبر).

“إنه أمر لا يصدق” ، قال كول. “لقد قاموا بعمل رائع. … كل شيء جديد ، والمساحة رائعة ، وهناك الكثير من الضوء الطبيعي ، والسقوف العالية ، والخصوصية الجيدة. … في العام الماضي ، كان الأمر كذلك ، وركض هناك ، ثم ركض هناك ثم الجري هناك. يجعل الأمور أكثر كفاءة. من الجيد أن يكون لديك منشأة لطيفة حقًا وأن يأتي لاعبون جدد ، وسوف تخرج الكلمة.

“سوف تستمتع الأشعة بهذا ، يمكنني أن أخبرك بذلك.”