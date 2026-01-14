من المحتمل أن يكون ماثيو شيفر من سكان الجزيرة على ما يرام بعد إصابتين مخيفتين

وينيبيج، مانيتوبا – شعر سكان الجزيرة بالارتياح لرؤية ماثيو شيفر يعود إلى مباراة الثلاثاء ليس مرة واحدة بل مرتين بعد المخاوف من الإصابة، لكن المدافع البالغ من العمر 18 عامًا لم يخرج تمامًا من الغابة.

واحتاج شيفر إلى الفحص من قبل أطباء الفريق بعد الخسارة 5-4 أمام جيتس، فيما يتعلق بالتسديدة التي أصيب بها في ساقه اليمنى في الشوط الثاني، على الرغم من إنهاء المباراة.

ولهذا السبب لم يكن متاحًا للصحفيين بعد المباراة.

لم يذهب اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا إلى غرفة تبديل الملابس بعد أن تناول صفعة لوك شين في الساعة 15:41 من الثانية، لكنه بالكاد يستطيع التحرك لبقية نوبة العمل.

تم تدمير اللعب في النهاية لأنه كان يكافح، الأمر الذي لم يترك فريق Jets سعيدًا للغاية حيث كانوا يحومون حول منطقة الهجوم مع انخفاض عدد سكان الجزيرة إلى 4 رجال.

جلس شيفر وهو يعرج على مقاعد البدلاء، واختبر ساقه خلال التوقف التالي في اللعب، ثم قام بنوبته التالية أثناء ركلة الجزاء.

أنهى الليلة مع 22:39 من الوقت الجليدي على الرغم من غيابه عن 12:22 من اللعب في الفترة الأولى بعد أن تم خلعه من قبل مراقب الارتجاج وتطهيره، لكنه لن يكون أول لاعب ينهي المباراة بدون الأدرينالين.

وقال المدرب باتريك روي: “لقد كان بخير”. “أعتقد أنه فقد ريحه في تلك المباراة (الأولى). أعتقد أنهم اعتقدوا أن ذلك كان احتكاكًا عرضيًا مع (جوش) موريسي في الرأس. أعتقد أن هذا هو بروتوكول الدوري، لكنه كان جيدًا بنسبة 100 بالمائة”.

ذهب موريسي، الذي دخل إلى صدر شايفر مما دفع المراقب إلى خلعه، ليسأل عما إذا كان بخير بعد عودته.

سكان الجزيرة بالفعل بدون ألكسندر رومانوف على خطهم الأزرق، وربما يكون شيفر هو اللاعب الذي لا يمكنهم تحمل خسارته.

وذلك لأسباب تتعلق بالهوكي – ليس لديهم أي لاعب آخر يمكنه القيام بما يفعله شايفر – ولأسباب نفسية، نظرًا للتأثير الذي أحدثه اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا على الفريق.

ويلعب فريق Islanders يوم الخميس المقبل في إدمونتون.

بقي آدم بوكفيست في التشكيلة للمباراة الثانية على التوالي، وهي المرة الأولى منذ نوفمبر التي يلعب فيها مباريات متتالية.

تعادل التمريرة الحاسمة الثانوية التي قدمها رايان بولوك مع نوح دوبسون للحصول على خامس أكبر عدد من النقاط في التاريخ من قبل أحد رجال الدفاع من سكان الجزيرة.