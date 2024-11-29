من المحتمل أن ينتهي موسم ديكستر لورانس مع استمرار بؤس العمالقة

من المحتمل أن يكون أفضل موسم لديكستر لورانس قد انتهى.

عانى لورانس من خلع في المرفق في خسارة يوم الخميس أمام كاوبويز، ومن المحتمل أن يتم تأجيل التدخل الدفاعي لـ Pro Bowl مرتين “لبقية الموسم” مع بقاء خمس مباريات فقط وتم إقصاء العمالقة (2-10) بالفعل من الدور الأول. التنافس في المباراة الفاصلة.

وقال دابول يوم الجمعة: “مازلنا نلقي نظرة على بعض الأشياء المختلفة، ولكننا لسنا متفائلين للغاية”.

من المحتمل أيضًا أن يتم إنهاء اللاعب الصاعد الضيق ثيو جونسون لهذا الموسم بعد تعرضه لإصابة في القدم.

تلقى جونسون الأخبار في غرفة خلع الملابس بعد المباراة في ملعب AT&T وأطلق حذائه عبر الغرفة بسبب الإحباط.

قال دابول: “من المحتمل أن يكون هذا طويل المدى أيضًا”.

يقود لورانس العمالقة بتسعة أكياس.

من القبيح حتى أن نفكر في الشكل الذي سيبدو عليه الدفاع الأسوأ في اتحاد كرة القدم الأميركي (يسمح بـ 5.1 ياردة لكل حمل) دون أن يرسم فرقًا مزدوجة وثلاثية في المنتصف.

وعندما سُئل بعد المباراة عن رد فعله على تشخيص نهاية الموسم، قال لورانس: “سوف أتأذى. لأنني أحب الخروج إلى هناك والقتال مع رفاقي كل أسبوع. هذا ما يجلب لي السعادة، وأنا أكره عدم قدرتي على التواجد هناك”.

غاب الرجل الحديدي الذي يبلغ وزنه 340 رطلاً عن ثلاث مباريات فقط في مسيرته (واحدة بسبب الإصابة) خلال مسيرته التي استمرت ست سنوات.