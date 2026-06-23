من المرجح أن يأخذ جيل الطفرة السكانية عادة النظافة في مكان العمل أقل من جيل الألفية

من المرجح أن تجد جيل طفرة المواليد بمكتب متسخ أكثر من جيل الألفية. هذا على الأقل وفقًا لتقرير عام 2019 الذي نشرته Vyv Tech، والذي أظهر أن 24% فقط من جيل طفرة المواليد يمكنهم القول إنهم يقومون بتنظيف مكاتبهم يوميًا (مقارنة بـ 47% من جيل الألفية). بالإضافة إلى ذلك، اعترف 4% فقط من جيل الألفية أنهم لم يقوموا مطلقًا بتطهير مكاتبهم مقارنة بـ 20% من المشاركين في جيل طفرة المواليد. وبهذا العدد، أصبح الجيل الأكبر سنا أكثر عرضة بأربع مرات لأن يكون لديه مساحة عمل غير نظيفة مقارنة بالجيل الأصغر سنا.

ونحن نعلم بالفعل أن هناك الكثير من الأمور التي لا يتفق عليها الجيلان؛ على سبيل المثال، هناك الكثير من نصائح النظافة التي عفا عليها الزمن والتي لا يستطيع جيل الألفية تحملها على الإطلاق. ولكن في هذه الحالة، قد يكون لدى الجيل الأصغر سنا سبب وجيه للاستغراب من عدم مبالاة الجيل الأكبر سنا تجاه تنظيف المكاتب. وقال الدكتور تشارلز جربا من جامعة أريزونا لبي بي سي نيوز في عام 2012: “يحتوي سطح المكتب المتوسط ​​على بكتيريا أكثر بـ 400 مرة من تلك الموجودة على مقعد المرحاض”.

نظرًا لأن مكتب المكتب العادي يمكن أن يحتوي على أنواع عديدة من البكتيريا، بما في ذلك الإشريكية القولونية، فليس من المستغرب أن يكون حوالي ثلثي العاملين في المكاتب معرضين لخطر الإصابة بالمرض بمجرد قضاء يوم عملهم. ولا يبدو أن مكاتب أولئك الذين يعملون من المنزل في حالة أفضل بكثير أيضًا. وفقًا لـ Today، في عام 2021، أجرت فيكي نجوين، مراسلة التحقيقات والمستهلكين في شبكة NBC News، مسحة لمكتبها في المنزل لتحديد مدى اتساخه بالنتيجة. بينما سجل مكتب نيوجين 7502 نقطة، سجل شخص آخر في فريقها أكثر من 12000 نقطة. للسياق، من المتوقع أن تسجل أسطح المستشفيات التي يتم لمسها بشكل متكرر أقل من 100.