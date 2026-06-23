من المرجح أن يأخذ جيل الطفرة السكانية عادة النظافة في مكان العمل أقل من جيل الألفية

من المرجح أن تجد جيل طفرة المواليد بمكتب متسخ أكثر من جيل الألفية. هذا على الأقل وفقًا لتقرير عام 2019 الذي نشرته Vyv Tech، والذي أظهر أن 24% فقط من جيل طفرة المواليد يمكنهم القول إنهم يقومون بتنظيف مكاتبهم يوميًا (مقارنة بـ 47% من جيل الألفية). بالإضافة إلى ذلك، اعترف 4% فقط من جيل الألفية أنهم لم يقوموا مطلقًا بتطهير مكاتبهم مقارنة بـ 20% من المشاركين في جيل طفرة المواليد. وبهذا العدد، أصبح الجيل الأكبر سنا أكثر عرضة بأربع مرات لأن يكون لديه مساحة عمل غير نظيفة مقارنة بالجيل الأصغر سنا.
ونحن نعلم بالفعل أن هناك الكثير من الأمور التي لا يتفق عليها الجيلان؛ على سبيل المثال، هناك الكثير من نصائح النظافة التي عفا عليها الزمن والتي لا يستطيع جيل الألفية تحملها على الإطلاق. ولكن في هذه الحالة، قد يكون لدى الجيل الأصغر سنا سبب وجيه للاستغراب من عدم مبالاة الجيل الأكبر سنا تجاه تنظيف المكاتب. وقال الدكتور تشارلز جربا من جامعة أريزونا لبي بي سي نيوز في عام 2012: “يحتوي سطح المكتب المتوسط على بكتيريا أكثر بـ 400 مرة من تلك الموجودة على مقعد المرحاض”.
نظرًا لأن مكتب المكتب العادي يمكن أن يحتوي على أنواع عديدة من البكتيريا، بما في ذلك الإشريكية القولونية، فليس من المستغرب أن يكون حوالي ثلثي العاملين في المكاتب معرضين لخطر الإصابة بالمرض بمجرد قضاء يوم عملهم. ولا يبدو أن مكاتب أولئك الذين يعملون من المنزل في حالة أفضل بكثير أيضًا. وفقًا لـ Today، في عام 2021، أجرت فيكي نجوين، مراسلة التحقيقات والمستهلكين في شبكة NBC News، مسحة لمكتبها في المنزل لتحديد مدى اتساخه بالنتيجة. بينما سجل مكتب نيوجين 7502 نقطة، سجل شخص آخر في فريقها أكثر من 12000 نقطة. للسياق، من المتوقع أن تسجل أسطح المستشفيات التي يتم لمسها بشكل متكرر أقل من 100.
من المرجح أن يتبع جيل الألفية أكثر من جيل طفرة المواليد ممارسات أخرى غير صحية في مكان العمل
وفقًا لتقرير عام 2019 الصادر عن Vyv Tech، فإن 53% من جيل الألفية تناولوا الغداء في مكاتبهم مقارنة بـ 32% من جيل طفرة المواليد. في حين أن هذا قد لا يبدو مدعاة للقلق، إلا أن هناك في الواقع عدة أسباب تجعل الجميع يعيدون التفكير في تناول الغداء على مكاتبهم. من منظور النظافة، يمكن للجراثيم التي تراكمت على مكتبك بمرور الوقت أن تنتقل بسهولة إلى طعامك ومن ثم إلى نظامك.
إذا لم تكن جميع الجراثيم الموجودة على المكتب كافية بالفعل لتسبب لك القيء، فمن الجدير بالذكر أنه خلال محادثة في يونيو 2021 مع Today، قالت عالمة الأحياء الدقيقة بجامعة كولومبيا الدكتورة سوزان ويتير إن بكتيريا تسمى Staphylococcus aureus، والتي كانت على مكتب Vicky Nguyen، يمكن أن تكون سببًا لقلق بسيط. وقالت “من المؤكد أنه يمكن أن يسبب عدوى في العين. ويسبب التهابات في الجلد والتهابات في الأنسجة الرخوة”. من الأفضل في النهاية أن تأخذ غداءك إلى كافتيريا مكان عملك نظرًا لأنه من المرجح أن يتم تعقيم المنطقة المشتركة عدة مرات على مدار اليوم.
في النهاية، هناك عادة سهلة ستساعدك على البقاء بصحة جيدة في العمل وهي الحفاظ على نظافة مكتبك. من الجيد، من وقت لآخر، استخدام مناديل مضادة للبكتيريا على مكتبك، وجهاز الكمبيوتر، والماوس، وغيرها من العناصر الموجودة حول محطة العمل الخاصة بك. من الناحية المثالية، يمكنك أيضًا تنظيف أجهزتك الإلكترونية من حين لآخر بشكل شامل باستخدام قطعة قطن ورذاذ مضاد للبكتيريا للوصول إلى الزوايا والزوايا المظلمة التي تراكمت عليها الغبار بمرور الوقت. إذا كان هذا يبدو كثيرًا، فمن الأفضل أن تتذكر أن الأجهزة الإلكترونية هي من بين الأشياء الجرثومية الموجودة في منزلك والتي لا تقوم بتنظيفها بشكل كافٍ.