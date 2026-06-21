من المرجح أن يتبع جيل الطفرة هذه النصائح المتعلقة بالنظافة قبل النوم أكثر من الجيل Z

على الرغم من أن الجيل Z ربما لم يعايش تجربة موسيقى الجرونج، إلا أنه يبدو أنهم يأخذون عادة واحدة على الأقل من عادات النظافة أثناء النوم إلى نهاية سيئة. وفقًا لاستطلاع أجرته Amerisleep، ينتظر ما يقرب من واحد من كل أربعة بالغين في الولايات المتحدة حتى تصبح ملاءاتهم قذرة أو كريهة الرائحة بشكل ملحوظ قبل غسلها (عبر KDAF CW33). علاوة على ذلك، فقد تفوق أفراد الجيل Z على جيل طفرة المواليد في تبني هذه الممارسة المشكوك فيها بما يقرب من ثلاث مرات.
عندما لا تغسل ملاءاتك، هذا ما يحدث: ينتهي بها الأمر إلى إيواء الكثير من الأشياء المقززة غير المرغوب فيها مثل وبر الحيوانات الأليفة والبكتيريا وعث الغبار وخلايا الجلد. وكما قال طبيب الأمراض الجلدية الدكتور شون ماكجريجور لكليفلاند كلينك، فإن البكتيريا “تحب الجلد كثيرًا لدرجة أن عدد الكائنات البكتيرية في أجسامنا يفوق عدد الخلايا التي لدينا”. لذلك عندما تكون كل خلايا الجلد هذه مستلقية على ملاءات القطن أو الفانيلا، فإنها تعمل كمغناطيس للبكتيريا.
ولا يتحسن الأمر عندما تنتقل من الملاءات إلى أغطية الوسائد. وجدت الأبحاث التي أجرتها شركة Amerisleep أن عدد المستعمرات البكتيرية في متوسط غطاء الوسادة المستخدم أكبر من عددها في مقعد المرحاض المستخدم في المتوسط.
يمكن أن يكون الفراش المتسخ بمثابة كابوس للبشرة
استخدمت خبيرة تنظيف الوسائد فانيسا كرافت رسمًا توضيحيًا صارخًا للتأكيد على مدى أهمية الحفاظ على نظافة غطاء الوسادة. وأوضحت (عبر شركة بيتر هومز آند جاردنز): “ينتج الشخص العادي 26 جالونًا من العرق في السرير سنويًا”. لاحظت كرافت أيضًا وجود اللعاب والزيوت على أكياس الوسائد، وأن وجود وجهك قريبًا جدًا من غطاء وسادة متسخ طوال الليل قد يؤدي إلى تفاقم المخاوف الصحية مثل الحساسية والربو.
حتى لو لم تكن معرضًا لخطر الإصابة بمشاكل في الجهاز التنفسي أو الحساسية، فقد ترغب في الاحتفاظ بغطاء وسادة نظيف للحصول على بشرة أكثر نقاءً. يمكن لأغطية الوسائد القذرة أن تنقل الأوساخ والبكتيريا إلى وجهك، مما يتسبب في ظهور البثور وتفجرها. (إنها واحدة من تلك الأسباب الخادعة للاختراقات التي قد تفاجئك).
إذًا، كم مرة يجب أن تغسل ملاءاتك حقًا؟ يوصي الخبراء عمومًا بغسل الملاءات وأغطية الوسائد مرة أو مرتين في الأسبوع، اعتمادًا على مدى قسوتها. ومع ذلك، اهدف إلى التنظيف بشكل متكرر إذا كنت تحب النوم عاريًا، أو استمتع ببعض الإثارة أثناء احتضان حيوانك الأليف المفضل، أو التعامل بانتظام مع التعرق الليلي.