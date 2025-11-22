من المسؤول عن تجريف الأرصفة؟

كان هناك مفهوم خاطئ منذ فترة طويلة حول المسؤوليات الفعلية لصاحب المنزل عندما يتعلق الأمر بتجريف الثلج على أرصفة منزله. هل تعلم أن الأرصفة المجاورة للشارع ومنزلك تعتبر عادة ملكية عامة؟ في حين يفترض الكثير من الناس أن مهمة المدينة أو البلدة هي تطهيرهم بعد تساقط الثلوج للحد من أي حوادث محتملة، إلا أن المسؤولية قد تقع في بعض الأحيان على عاتقك أنت، صاحب المنزل. يعتمد الأمر في النهاية على المكان الذي تعيش فيه. ببساطة، قد تكون أنت أو المدينة أو البلدة، أو حتى كليهما، مسؤولاً عن تجريف الأرصفة حول منزلك.

على الرغم من عدم وجود أي قوانين على مستوى الولاية تلزم مالك المنزل بإزالة الثلوج من الأرصفة أمام منزله أو بجانبه، إلا أن هناك قوانين مدينة، تسمى المراسيم، تحدد مسؤوليات مالك المنزل. عادةً ما تحدد مراسيم المدينة مدى تلك المسؤوليات ومقدار المسؤولية التي تقع على عاتقك إذا لم تتبع القواعد. حتى أن بعض المدن تحدد متى يجب إكمال التجريف ومدى اتساع المسار الذي يجب أن يكون خاليًا. وسوف يقومون أيضًا بإدراج العقوبات المفروضة على عدم الامتثال.

علاوة على ذلك، هناك أجزاء من هذه القوانين تتسبب في فرض غرامات عليك حتى لو قمت بالتجريف، مثل دفع الثلج إلى الشارع أو على ممرات المشاة. من المهم معرفة القواعد المتعلقة بقوانين المدينة هذه. ما يطلبون من أصحاب المنازل القيام به فيما يتعلق بإزالة الثلوج، وكيفية تحديد مسؤولياتك. بعد كل شيء، آخر شيء تريده هو أن يتأذى شخص ما بالقرب من الممتلكات الخاصة بك ويتم فرض غرامة عليك.