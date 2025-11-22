من المسؤول عن تجريف الأرصفة؟

كان هناك مفهوم خاطئ منذ فترة طويلة حول المسؤوليات الفعلية لصاحب المنزل عندما يتعلق الأمر بتجريف الثلج على أرصفة منزله. هل تعلم أن الأرصفة المجاورة للشارع ومنزلك تعتبر عادة ملكية عامة؟ في حين يفترض الكثير من الناس أن مهمة المدينة أو البلدة هي تطهيرهم بعد تساقط الثلوج للحد من أي حوادث محتملة، إلا أن المسؤولية قد تقع في بعض الأحيان على عاتقك أنت، صاحب المنزل. يعتمد الأمر في النهاية على المكان الذي تعيش فيه. ببساطة، قد تكون أنت أو المدينة أو البلدة، أو حتى كليهما، مسؤولاً عن تجريف الأرصفة حول منزلك.
على الرغم من عدم وجود أي قوانين على مستوى الولاية تلزم مالك المنزل بإزالة الثلوج من الأرصفة أمام منزله أو بجانبه، إلا أن هناك قوانين مدينة، تسمى المراسيم، تحدد مسؤوليات مالك المنزل. عادةً ما تحدد مراسيم المدينة مدى تلك المسؤوليات ومقدار المسؤولية التي تقع على عاتقك إذا لم تتبع القواعد. حتى أن بعض المدن تحدد متى يجب إكمال التجريف ومدى اتساع المسار الذي يجب أن يكون خاليًا. وسوف يقومون أيضًا بإدراج العقوبات المفروضة على عدم الامتثال.
علاوة على ذلك، هناك أجزاء من هذه القوانين تتسبب في فرض غرامات عليك حتى لو قمت بالتجريف، مثل دفع الثلج إلى الشارع أو على ممرات المشاة. من المهم معرفة القواعد المتعلقة بقوانين المدينة هذه. ما يطلبون من أصحاب المنازل القيام به فيما يتعلق بإزالة الثلوج، وكيفية تحديد مسؤولياتك. بعد كل شيء، آخر شيء تريده هو أن يتأذى شخص ما بالقرب من الممتلكات الخاصة بك ويتم فرض غرامة عليك.
كيفية معرفة ما إذا كان مطلوبًا منك تجريف الأرصفة المجاورة لمنزلك
يمكنك التحقق من الموقع الإلكتروني الخاص بمدينتك أو بلدتك أو البحث عن قانون إزالة الثلوج المحلي الخاص بك لمعرفة ما إذا كان مطلوبًا منك إزالة الثلج من الرصيف الخاص بك. لإعطاء مثال على أحد المرسومين، دعونا نلقي نظرة على قواعد تجريف الثلوج في شيكاغو. في حين لا يمكن تحميل أصحاب المنازل المسؤولية إذا قاموا بجرف الثلج، يمكن معاقبتهم إذا لم يفعلوا ذلك. تطلب شيكاغو من أصحاب المنازل تجريف الأرصفة سبعة أيام في الأسبوع إذا لزم الأمر، ويجب تنظيف الأرصفة بحلول الساعة 10 صباحًا بعد تساقط الثلوج طوال الليل أو بحلول الساعة 10 مساءً إذا تساقطت الثلوج أثناء النهار. يتعين على السكان أيضًا إخلاء مسار بعرض 5 أقدام لإبقاء الأرصفة في متناول عربات الأطفال والكراسي المتحركة. إذا فشل صاحب المنزل في الامتثال، يمكن أن يؤدي ذلك إلى غرامات تصل إلى 500 دولار في اليوم. بوسطن وسينسيناتي مدينتان أخريان تتطلبان أيضًا من أصحاب المنازل تجريف الثلج والجليد من الأرصفة المتاخمة أو المجاورة.
إذا كنت تستأجر وتطلب المدينة من أصحاب العقارات تجريف الأرصفة، فإن المالك مسؤول عمومًا عن إزالة الثلج. ومع ذلك، تحقق من عقد الإيجار الخاص بك، حيث قد يكون المالك قد نقل هذه المسؤولية إليك. في بوسطن، على سبيل المثال، يمكن للمالك أن ينقل الرسوم إليك إذا كان للعقار المستأجر مدخل واحد يستخدمه فقط شاغلو المنزل الذي تستأجره. والخبر السار هو أنه إذا كانت مدينتك تتطلب ذلك، فهناك الكثير من الحيل التي يمكن أن تجعل عملية تجريف الثلج أسهل. الشيء المهم هو إنجاز ذلك.