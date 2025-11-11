من المستحيل التنبؤ بتراجع الوطنيين

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



لقد واجهنا جميعًا أشخاصًا لا نتواصل معهم. كما تعلمون، ذلك الشخص الذي لا يفهم حس الفكاهة لديك، أو الذي غالبًا ما يكون لديك سوء تفاهم معه، أو ربما يكون الشخص الآخر مجرد أحمق.

نحن لسنا متزامنين مع نيو إنجلاند باتريوتس. لن نذهب إلى أبعد من وصف فريق باتس بالحمقى، لكن فريق Madman وفريق نيو إنجلاند لا يمكنهم الوصول إلى نفس الصفحة.

أولاً، كنا متساهلين مع ستيفون ديجز لبدء الموسم، ثم أثبت خطأنا. بعد ذلك، كنا مهتمين باللاعب الصاعد كايل ويليامز، لكنه كان غير مرئي إلى حد كبير. في نهاية المطاف، قفزنا على متن قطار كايشون بوتي، فقط لمشاهدته وهو يتعرض للاصطدام بمجرد أن بدأ في النهوض. لذلك ركزنا على DeMario Douglas الأسبوع الماضي، فقط لكي يتولى Mack Hollins المسرح يوم الأحد.

يمكننا أن نخبرك أن Efton Chism III هو التالي في خط الاختراق، ولكن بعد ذلك سيعيد باتس N’Keal Harry لعرض مدته أسبوع واحد.