من المفترض أن يقوم اختراق الشطف هذا بتنظيف أبواب الدش الزجاجية. نضعه في الاختبار

أصبح الأمر شائعًا في السنوات الأخيرة مع صعود منصات التواصل الاجتماعي لإيجاد طرق لإعادة استخدام أو تعدد المهام مع منتجات التنظيف الخاصة بك. بدلاً من شراء رذاذ أو منظف لا يمكن أن ينجز سوى مهمة تنظيف واحدة ، يحب الناس الاختبار إذا قيل ، يمكن أن يعمل سائل غسل الصحون أيضًا على تنظيف الحمام. إذا كان لديك خزانة أو خزانة مليئة بمختلف منتجات التنظيف التي تشغل مساحة فقط لأن كل منها خاص بعنصر أو منطقة معينة في منزلك ، فقد يكون الوقت قد حان لاختبار جميع الطرق الأخرى التي يمكن أن تساعدها في جميع أنحاء المنزل.
يشير أحد الاختراقات الشعبية إلى أن مساعدة الشطف أمر رائع لإزالة بقع ماء من الماء العسر على زجاج الحمام ، وكنت فضوليًا. لقد سأل الناس السؤال عما إذا كانت شطف غسالة الصحون هي الإجابة على النوافذ الخالية من الخطوط ، لكن أبواب الدش تحصل على اتصال رطوبة أكثر بكثير من Windows. يمتلك زجاجنا تراكمًا من حثالة الصابون وكان صعبًا للتنظيف ، لذلك كنت على استعداد لتجربة أي اختراق لإحياء الزجاج. بسبب الموقع ، يكون ملحوظًا للغاية في الحمام ونفضل سطحًا واضحًا لإظهار بقية الدش المجدد. أي شيء يساعد على الحفاظ على الزجاج واضحًا ونضجًا هو ميزة بالنسبة لي ، لذلك مع زجاجة من شطف المساعدات في متناول اليد ، قررت اختبار النظرية.
هناك حاجة إلى اثنين فقط من اللوازم
أنا في الواقع جديد إلى حد ما في استخدام أي نوع من المساعدات الشطف. تبين أن هذه المنتجات تحتوي على سطحي ، والتي تهدف إلى المساعدة في إنشاء سطح على الأطباق التي تسمح للمياه بالتداول بدلاً من جمع البقع وتركها. يستهدف هذا العامل مرحلة تجفيف دورة غسالة الصحون بدلاً من التنظيف ، لأنه يساعد على حماية الأسطح من الماء العظيم في المعادن. ربما ، علاوة على تطهير البقع من الزجاج ، فإنه سيضيف طبقة واقية للحفاظ على بقع الماء من العودة. من خلال معرفتي المكتشفة حديثًا ، وإمكانية الحفاظ على منظف زجاجي للاستحمام لفترة أطول ، اشتريت زجاجة من شطف الشطف الطائر الملموس مقابل 10 دولارات ، واستثمرت في قطعة قماش صغيرة جديدة ، وحصلت على العمل.
كان حثالة الصابون لدينا عالقة حقًا ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نقص تنظيفه بشكل منتظم. لم نلاحظ حقًا مستوى الحثالة التي تراكمت حتى رأيت هذا الاختراق ، ولكن بمجرد أن لاحظنا ذلك ، كان من الصعب تجاهلها. حاولت تنظيفه مع القليل من الماء أولاً لمعرفة مقدار الماء العسر الذي تم وضعه على الطبقات ، لكن هذا لم يساعد على الإطلاق. لقد حرصت على تجفيف الزجاج قبل الاختبار باستخدام شطف المساعدات.
محاولة إزالة كل بقع الماء العسر هذه
بدأت بباب الدش ، على أمل أن يتغلب على أسهل اختراق لتنظيف البقع المائية من أبواب الدش الزجاجية. لقد أضفت بعض الضغط على شطف المساعدات إلى القماش (الذي رطبت قليلاً) ثم قمت بتفكيك داخل الزجاج. يمكنك إضافة مجرد شطف المساعدات إلى زجاجة رذاذ لتطبيق أسهل ، لكنني ذهبت إلى طريق تطبيقها مباشرة على قطعة قماش من الألياف الدقيقة. بدا هذا أبسط ، لأنني لم أكن أرغب حقًا في بذل الكثير من الجهد في نقل المنظفات إلى زجاجات مختلفة ، إلخ.
في البداية ، تم مسح الجزء الداخلي من باب الدش ، الذي كان يحتوي على الكثير من تلطيخ المياه العسر ، أثناء مسحه بمساعدات شطف. لكن بعد عدة ضربات ، لاحظت أنه لا يزال هناك فيلم من الماء العسر الذي لم ينفجر. لقد استخدمت القماش على الجانب الآخر أيضًا ، ولكن بعد حوالي دقيقة من تنظيف كوب الحمام ، تركت مع الانتهاء من أوضح ولكن لا يزال مفيدًا. أضفت المزيد من المساعدات الشطف حيث ذهبت فقط للتأكد من أنني كنت أحصل على أقصى استفادة من المنتج. بخيبة أمل قليلاً ، سمحت للزجاج جافًا ، ثم قررت التحقق من ذلك بعد دش آخر لمعرفة ما إذا كان على الأقل ساعد في حماية السطح من بقع الماء العسر. لم يفعل.
لا يزال لديه بقع بعد التنظيف
لسوء الحظ ، كان الزجاج ملطخًا كما كان قبل أن أستخدم شطف المساعدات. قد يكون هذا بسبب ترك بقع الماء العسر قبل التنظيف لفترة طويلة ، لكنني أعتقد أنه لكي يكون زجاجنا خاليًا تمامًا عن تراكم المعادن والمعادن ، سنحتاج إلى منتج أقوى بكثير يستهدف الزجاج على وجه التحديد. على الرغم من أنني لا أعرف ما إذا كان ذلك سينجح ، فلن أجرب هذا الاختراق مرة أخرى وأخطط فقط لاستخدام شطف المساعدات في غسالة الصحون. على الرغم من أنه كان من الرائع إيجاد استخدام آخر لذلك ، إلا أن المنظف لم يقطعه.
لقد أجريت المزيد من البحث ووجدت أن شخصًا ما جرب مزيجًا من بيروكسيد الهيدروجين ، وشطف المساعدات ، وصخور الأطباق ، وكحول الأيزوبروبيل الذي يهتز مع الماء الدافئ في زجاجة رذاذ. بقدر ما كان الأمر مغريًا لتجربة هذه الوصفة ، أردت أن أرى كيف كانت مجرد مساعدة الشطف على الزجاج قبل الإضافة في منتجات أخرى. من المحتمل أن تكون المكونات الإضافية ستجعل مساعدة شطف أكثر فعالية.
تهدف بعض المنتجات إلى تعدد المهام ، لكن لا يسعني إلا أن أتساءل عما إذا كانت شطف المساعدات تعمل بشكل جيد في غسالة الصحون بسبب الماء الساخن وشدة الدورة. فعالة على الأطباق ، نعم ، لكن اترك هذا وراءه إذا لم تكن بحاجة إلى شراء المنتج لهذا الغرض المحدد. هناك الكثير من الطرق الأخرى لتنظيف بقع الماء العسر بسهولة من الزجاج ، مثل استخدام الخل أو صودا الخبز ، لذلك جرب هذه المحاولة بدلاً من ذلك.