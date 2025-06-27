من المقرر أن يضع Ace Bailey جميع أسئلة الجاز في الفراش وتقديم تقرير إلى ولاية يوتا

يمكن وضع Ace Bailey Saga للراحة.

بعد التقارير والشائعات حول اختيار رقم 5 في الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2025 ، انتقلت كل من ما قبل وما بعد الاختيار ، وينتقل نجم روتجرز السابق في طريقه إلى يوتا لتقديم تقرير إلى موسيقى الجاز.

وقال ممثل الفريق لـ ESPN: “لقد أجرينا تواصلًا جيدًا مع Ace Bailey وممثليه”. “نشعر بالرضا تجاه كل شيء. آس وعائلته قادمون إلى ولاية يوتا غدًا.”

وشملت عملية بيلي في الفترة التي سبقت المسودة رفض التدريبات ووجود وجهات مفضلة واضحة للفرق التي أراد أن يتم صياغتها-لم تكن موسيقى الجاز واحدة منها.

على الرغم من رغباته ، قرر يوتا عدم تفكير موهبته واخترته باختياره ، مما أدى إلى المزيد من الأسئلة حول ما إذا كان بيلي سيفعل المزيد من التدخل للسيطرة على وجهته.

في حين أن زميله الأول في الجاز والتر كلايتون جونيور ، الذي لم ينجح مع موسيقى الجاز ، سافر إلى يوتا يوم الخميس ، ذكرت برايان ويندهورست من ESPN صباح يوم الجمعة أن بيلي “يتواصل الحد الأدنى” مع الفريق ، مما قد يشير إلى عدم الإبلاغ عن نجم روتجرز إلى سولت ليك سيتي.

كان عميل بيلي ، عمر كوبر ، والد اختيار الجولة الثانية في الجولة الثانية عام 2021 ، في مركز الأسئلة المتعلقة بوضع الجناح.

لكنه قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن وضع بيلي لم يكن “غير شائع”.

وقال كوبر لـ ESPN في وقت سابق من هذا الأسبوع: “شاهده كل فريق من الدوري الاميركي للمحترفين وهو يعمل في شيكاغو”. “لقد أجرى 18 مقابلة. حصل الجميع على طبيبه. شاهدوه وهو يركض ويقفز. حصلوا على قياساته … … لا يوجد شيء غير مألوف حول كيفية التعامل مع عملية ما قبل Ace Bailey.”

لا يعمل كوبر بمفرده ، لأن أندرو ويتليب هو ممثل آخر لبيلي قال يوم الجمعة أن الجناح الذي يبلغ طوله 6 أقدام و 8 “يسعدني الذهاب إلى يوتا” ، وأن بيلي ومعسكره “يعتقدون أنه وضع رائع بالنسبة له في كرة السلة”.

كما قام Witlieb بتخطي قبعته قليلاً إلى حيث نشأت بعض متطلبات ما قبل بيلي.

وقال ويب عن تكتيكات بيلي ما قبل التجديف: “كان هذا يقوده مديره منذ فترة طويلة عمر كوبر ، الذي نتشارك معه في هذا”. “لقد ركز عمر حقًا أكثر على الملاءمة بدلاً من المركز الثالث في المسودة. لقد أراد مكانًا حيث يمكن أن يكون لدى ACE أفضل كرة سلة ممكنة لليوم ، ونعتقد أن ولاية يوتا هي واحدة من أفضل الأماكن التي كان يمكن أن يمر بها.”

كان يعتبر بيلي على نطاق واسع الاحتمال رقم 3 في المسودة ، لكنه ألغى التدريبات مع 76ers ، الذين كانوا يختارون المركز الثالث ، حيث سعى معسكره “طريقًا واضحًا إلى النجومية”.

من خلال كل ذلك ، كان بيلي لا هوادة فيه في القول إنه “يركز فقط على كرة السلة” ، ويبدو أنه يظهر الإثارة للتوجه إلى يوتا منذ المسودة.

وقال بيلي لمراسل يوم الأربعاء عندما سئل عن محادثته مع رئيس عمليات كرة السلة أوستن آينجي: “لقد اتخذ قرارًا كبيرًا ، ويعرف متى وصلت إلى هناك ، لقد حان الوقت للعمل”.