من المقرر أن يعود زعيم النيتس دوريان فيني سميث من إصابة في الكاحل الأيسر

قد لا يقود دوريان فيني-سميث فريق نتس في التسجيل أو الارتداد، لكنه لا يخطئ، فهو يقود فريق نتس. وسوف يستعيدونه للمرة الأولى منذ ما قبل عيد الشكر.

المهاجم المخضرم خارج نطاق الإصابة وقال إنه سيلعب في مباراة الأحد ضد ميلووكي الزائر بعد أن غاب عن المباريات الأربع الماضية بسبب التواء في الكاحل الأيسر.

“إنه موسم طويل. وقال فيني سميث: “لا أحد حقيقي بنسبة 100%، لذلك أنا متأكد من أن الجميع لديهم بعض التذمر والصدمات والكدمات، لكنني أشعر بتحسن وأنا مستعد للعب (الأحد)”. “نعم، لا شك. أنت تعلم أنني ألعب.”

تدرب فيني سميث لليوم الثاني على التوالي بعد أن غاب عن ستة من المباريات السبع الماضية بسبب إصابة في الكاحل ظهرت في ركلات الترجيح في 11 نوفمبر.

تحدث مدرب النيتس جوردي فرنانديز عن ضرورة حماية فيني سميث من نفسه بسبب استعداده للعب متألمًا. لقد كان هذا توازنًا دقيقًا – خاصة وأن فيني سميث في الحادية والثلاثين من عمره يتقدم في السن.

“الجحيم، أنا لست عجوزاً،” ضحك فيني سميث. “لا تفعل ذلك لأنهم يعتقدون الآن أن عمر 31 و30 عامًا هو عمر. انها ليست قديمة. أنت تبلغ من العمر 30 عامًا فقط، لذا فإن جسمك ليس هو نفسه. عليك أن تعتني بالأمر. عليك أن تستمع إليه أحيانًا، وأحيانًا أخبر جسدي بما يريد سماعه بدلاً من الاستماع إليه.

“إنها معركة صعبة. يقولون لي أنني أكبر سناً الآن. يستغرق الجسم وقتًا أطول قليلاً للتعافي. لا يمكنك ربط حذائك بقوة ثم العودة للخارج والتفكير بأن كل شيء سيكون على ما يرام كما كان من قبل.

“لكنني أقدر ذلك. المدرب، على سبيل المثال، قضينا فترة في المباراة في الربع الرابع وقال: “هل أنت جاهز للانطلاق يا دو؟” أنت بالكاد تتحرك. أقول لنفسي: “من الأفضل ألا تخرجني من اللعبة”. أريد فقط الفوز وأن أكون هناك من أجل زملائي”.

يكون رجال Finney-Smith أفضل عندما يكون هناك من أجلهم، حيث يقودون ويدافعون وحتى يتباعدون عن الأرض.

غالبًا ما تستشهد به مصادر Nets باعتباره الشخص البالغ في الغرفة، حتى أن تريندون واتفورد وصفه بالسيد الإيجابية. تأثيره هو إلى حد كبير ذلك.

وقال واتفورد: “دو يجلب الصلابة وقيادته المخضرمة التي يجلبها إلى أي فريق”. “هذا ما صنع اسمه منه، مجرد كونه قائدًا وكونه ذلك الرجل القوي، فهو مجرد مطلق النار ومدافع مقفل. نحن نعرف ما يجلبه دو كل ليلة، وبالتأكيد يمكننا استخدامه.

بوضوح. بروكلين زائد 56 مع وجود فيني سميث على الأرض، وهو الأفضل في الفريق على الإطلاق.

الأقرب التالي هو زائد 10. وفي غيابه الأخير، خسروا ثلاثًا من تلك المباريات واثنتين بفارق 23 نقطة على الأقل.

في واقع الأمر، فإن أسوأ ثلاث هزائم لهم (26 و25 و23 نقطة) جاءت جميعها مع غياب فيني سميث.

أكبر ثلاثة انتصارات لهم (13 و 13 و 10 نقاط) كانت كلها معه في البداية. هناك سببية هناك.

وقال فرنانديز: “الصلابة، والشخصية، والخبرة، والثقة، يمكنك الاستمرار فيها”. “إنه يعني الكثير للمجموعة. بالنسبة لنا كمدربين، نحن مرتاحون جدًا لوجوده في الملعب… ووجوده نشطًا. سواء كان في الملعب أو على مقاعد البدلاء، فإن وجوده مهم جدًا. وزملاؤه يشعرون بنفس الطريقة. عندما يعود إلى النشاط واللعب، سنكون سعداء للغاية بوجوده”.

يتقدم فيني-سميث لتحقيق أفضل موسم إحصائي له منذ مجيئه إلى بروكلين، حيث بلغ متوسطه 10.7 نقطة و4.3 لوحة، مسددًا 46.7 بالمائة و42.2 من العمق.

تعد نسبة الثلاث نقاط أعلى مستوى في مسيرته، وكذلك رمياته الثلاثية (2.3) وأخذها (5.5).

قال فيني سميث: “الموظفون وهذا الفريق، الجميع يهاجمونني عندما أرفض التسديدات وأنا لست عدوانيًا”. “عندما يؤمن فريقك بك كثيرًا، فهذا شعور جيد. أيها المدرب، إنه يقول لعائلتي، “يا رجل، إذا لم يسدد الكرة…” والآن لديك زوجة وأمي وهم يقولون لي، “المدرب يخبرني أنك بحاجة إلى التسديد”. حتى أنه يتسلل إلى منزلي.

نوح كلوني (الكاحل) مشكوك فيه بعد أن غاب عن الستة الماضية.