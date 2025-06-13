من المقرر أن يعود Caitlin Clark ضد Liberty مع اقتراب الحمى من القوة الكاملة

باستثناء أي انتكاسات غير متوقعة ، من المتوقع أن تعود نجم الحمى Caitlin Clark ليوم السبت – في الوقت المناسب للبطل الدفاع Liberty.

غاب كلارك آخر خمس مباريات مع رباعية متوترة. تعمل الصاعد في عام 2024 في طريقها تدريجياً في طريق عودتها ، ويعتقد مدرب الحمى ستيفاني وايت أن كلارك سيكون على ما يرام في مواجهة كأس لجنة السبت ضد نيويورك.

وقال وايت للصحفيين يوم الجمعة بعد التدريب: “شعرت أن اليوم كان أفضل من الأمس من حيث الحركة والتوازن والشعور بأنها تعود إلى الإيقاع والتوقيت وكل هذه الأشياء”. “طالما لم يكن لدينا أي انحدار ، فستكون مستعدة للدحام.”

قادت كلارك الحمى في التسجيل (19 نقطة لكل لعبة) ومساعدة (9.3). كما أنها أفضل مؤسسة بين حراس الفريق ، بمتوسط ​​ستة لوحات لكل لعبة.

الحمى هي 4-5 هذا الموسم بعد خسارتها ثلاث من المباريات الخمس الماضية دون كلارك.

لم تكن عودة كلارك هي الأخبار الجيدة الوحيدة للحمى على جبهة الإصابة.

من المتوقع أيضًا أن يعود الحارس صوفي كننغهام إلى المزيج يوم السبت ، وفقًا لـ White.

تم تهميش كننغهام في آخر ثلاث مباريات بعد تفاقم إصابة في الكاحل بأنها قد جرحت لأول مرة في خاتمة الحمى.

قال وايت: “بدت صوفي جيدة حقًا”. “كان توقيتها جيدًا. العودة إلى إيقاع اللعبة والتوقيت هو أهم شيء.”

بلغ متوسط ​​كونينغهام 6.5 نقطة و 3.3 كرات مرتدة ، بينما أطلق 36.4 ٪ من أعماق أربع مباريات.

مع عودة كلارك و Cunningham في المزيج ، فإن الحمى على وشك أن تكون بكامل قوته.

تخطط إنديانا لتكون بدون ديوانا بونر ، التي لا تزال بعيدة عن الفريق لسبب شخصي غير معلوم.

سيكون يوم السبت هو الاجتماع الثاني بين الحمى والحرية هذا الموسم.

منذ حوالي أسبوعين ، نجا الحرية من أقرب مواجهة إلى خسارة حتى الآن في إنديانا بعد أن فجروا تقدمًا مزدوجًا في الشوط الثاني وذوقها في 12 في الربع الرابع.

جعلت Natasha Cloud التوقف الذي يضعف في اللعبة ، وتوقف الجدل على كلارك مع انتهاء الوقت.

اعتقدت الحمى أن السحابة أزعجت كلارك على السرقة ، بينما اعتقدت Cloud أن المسؤولين قاموا بالمكالمة الصحيحة.

لقد بدأت الحرية في أفضل بداية في تاريخ الامتياز بعد أن فازت بتسعة متتالية. إنهم يضربون خصومه بمتوسط ​​19 نقطة في المتوسط ​​، وقد سجلوا العديد من سجلات الامتياز والدوري خلال بدايتهم الساخنة.

بعد خسار الوشق أمام العاصفة في وقت سابق من هذا الأسبوع ، تعد نيويورك الفريق الوحيد الذي لم يهزم.

لكن كلارك وشركاه سوف تتطلع إلى تحدي يوم السبت.