من المنسية إلى المرغوبة: 11 متجرًا للتوفير يجد الجميع يبحثون عنها في عام 2026

على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك، شهدنا اتجاهًا ملحوظًا نحو التوفير في الأثاث والديكور، ويبدو أن سوق السلع المستعملة من المقرر أن يستمر في اكتساب شعبية في عام 2026. ولسبب وجيه أيضًا! لا يمكنك توفير الكثير من المال على التحف الموجودة في متاجر التوفير فحسب، بل يمكنك أيضًا العثور على بعض القطع الفريدة حقًا مع إظهار القليل من الحب للكوكب أيضًا. تتلقى صناعة الأزياء السريعة قدرًا كبيرًا من الانتقادات عندما يتعلق الأمر بتأثيرها السلبي على البيئة، لكن الأثاث السريع هو صناعة أخرى ذات ممارسات ضارة وغير مستدامة. مع اتجاه التصميم الداخلي المراعي لكوكب الأرض في عام 2026، فمن المنطقي أن تستمر العناصر المُخزنة والعتيقة في كونها عنصرًا جوهريًا يجب تضمينه في تصميمك الداخلي. هذا العام، ابحث عن قطع التذاكر الساخنة مثل الصين العتيقة، والأثاث الخشبي، والمعلقات الجدارية النسيجية.
سواء كنت جديدًا في التسوق للسلع المستعملة أو كنت ترغب ببساطة في صياغة خطة لعب قبل التسوق، فمن المهم أن تعرف ما الذي تبحث عنه. هذا العام، لا تمشي أعمى. خذ الوقت الكافي لفهم كيفية اكتشاف العناصر الثمينة والراقية في متاجر التوفير. بينما تقوم بغربلة الأكوام التي لا نهاية لها من الديكور والأثاث، حافظ على فهم ما يجب تمريره مقابل ما يجب انتزاعه. هناك الكثير من العناصر الرائجة من الدرجة الأولى في انتظار اكتشافها في متاجر التوفير والتحف. قمنا بتجميع 11 سلعة منزلية منسية، سيتم البحث عنها قريبًا وتستحق البحث عنها في عام 2026.
الجلود والاختباء
إذا كنت مترددًا في شراء الجلود والأغطية الأصلية الجديدة، فقد يكون الخيار الأكثر قبولًا هو اعتماد الأثاث والديكور المستعمل. لا يمكن إنكار أن هذه المواد تضيف العمق والطاقة إلى الفضاء.
“يبدو أن هناك خيارات لا نهاية لها مع الجلود والجلود من حيث الملمس واللون. جميع تصميماتنا متجذرة في المادية، والعمل مع الجلود والشعر على الجلد يسمح لنا بإضافة نسيج وأبعاد إلى الغرفة، مع الحفاظ على الخطوط النظيفة التي غالبًا ما تضيع مع أقمشة التنجيد الناعمة،” أوضح مصمما Hommeboys أوستن كاريير وأليكس موتر-روتماير لـ Livingetc. لا تفوت الجلود عالية الجودة عند التوفير.
الفن الأصلي
لماذا تختار نفس الأعمال الفنية ذات الإنتاج الضخم من Target التي يمتلكها أي شخص آخر عندما يمكنك تسجيل قطعة فنية أصلية في متجر للتحف؟ في حين أنه قد يتعين عليك التدقيق في الأكوام قبل أن تجد قطعة جديرة بالاهتمام حقًا، فإن هذا الوقت سيضيع جيدًا إذا اكتشفت جوهرة.
“عند تحديد العناصر القيمة، أبحث عن جودة الصناعة اليدوية والمواد والتصميمات الفريدة التي تبرز”، قالت هيلي كوفينجتون، مؤسسة Gulf Coast Grandmillennial، مع Southern Living. يمكنك أيضًا البحث عن توقيع فنان أو علامة لتأكيد صحته.
الصين خمر
عادت الأناقة والديكور المرتفع إلى الطاولة مع ظهور الطراز الصيني القديم مرة أخرى. ولكن بدلاً من المعايير الرسمية الخانقة للماضي، فإننا نحتضن مجموعة أكثر انتقائية من أواني الطعام اليوم. بدلاً من مطابقة المجموعات، يدعوك التصميم الحديث إلى المزج والتوافق مع الصين الخاصة بك.
يمكنك أيضًا اختيار إعادة استخدام الصين في الديكور بدلاً من استخدامها كأواني طعام. هذه أخبار رائعة للمقتصدين المتحمسين، حيث توجد أرفف لا نهاية لها تقريبًا من أواني الطعام العتيقة التي يمكن الاطلاع عليها في متجر التوفير المحلي أو متجر التحف.
المواد العضوية
تستمر التصاميم في عكس رغبتنا في التواصل مع الطبيعة والتحرك نحو منازل أكثر استدامة. ستلعب المواد العضوية مثل الخشب والحجر الطبيعي والتشطيبات المعدنية دورًا رئيسيًا في هذه المهمة.
“في عام 2026، سنستمر في رؤية حركة قوية نحو الأصالة في اختيارات المواد”، هذا ما قاله المصمم Jerel Lake مع House Beautiful. يعتبر التوفير بالفعل ممارسة صديقة للبيئة في حد ذاته. قم بتضخيم روح التصميم المستدام من خلال اختيار السلع الرخيصة المكونة من مواد طبيعية لجلب متعة الهواء الطلق إلى منزلك.
قطع معلمة بالكروم
من المؤكد أن النحاس والبرونز قد احتلوا مكانًا دائمًا في التصميم الداخلي الحديث. ومع ذلك، يبدو أن هذه اللمسة النهائية غير التقليدية التي تعود إلى عشرينيات القرن العشرين من المقرر أن تعود بالحنين إلى الماضي. الكروم عبارة عن مادة عاكسة ومستقبلية مرادفة لحركة آرت ديكو.
ومع ذلك، في عام 2026، سيحتفظ الكروم بدور أكثر دقة في تصميمنا الداخلي. بدلاً من الظهور كقطع براقة ومغطاة بالكروم بالكامل، ستعمل هذه اللمسة النهائية بشكل أفضل كلكنة. ابحث عن الديكور المُدخر مع عناصر الكروم الخافتة. إذا اخترت قطعة من الكروم بالكامل، فتأكد من أنها تندمج مع التصميم العام بهدوء.
الأثاث الخشبي
الأثاث الخشبي لن يخرج أبدًا عن الموضة. ولحسن الحظ، هناك الكثير مما يمكنك العثور عليه في متاجر التوفير. يمكنك العثور على القطع المرغوبة من العلامات التجارية القديمة البارزة إذا كنت على استعداد للقيام ببعض الصيد. الأثاث الخشبي الذي ابتكرته شركة Thomasville وDrexel Heritage هما مجرد علامتين تجاريتين للأثاث الخشبي العتيق الذي يمكن البحث عنه في متجر التوفير.
حتى لو كانت هذه القطع خشنة بعض الشيء، فإن جمال الخشب الصلب هو خيار إعادة صقلها. مع القليل من الشحوم وربما بعض الملحقات المحدثة، يعد الخشب العتيق إضافة رائعة للمنزل الحديث.
أطباق بيركس
لا ترتكب خطأً في التخلص من قيمة أطباق بيركس القديمة أثناء التوفير. في حين أن القطع الحديثة ليست بالضرورة شيئًا يستحق الكتابة عنه في المنزل، إلا أن القطع القديمة تعتبر كنزًا. يمكن أن تتراوح قيمة هذه القطع من 30 دولارًا إلى 400 دولار، وفي بعض الحالات، حتى 600 دولار.
ليست هذه المقتنيات ذات قيمة مالية فحسب، ولكنها أيضًا قوية للغاية وتدوم مدى الحياة. ويرجع الفضل في ذلك إلى زجاج البورسليكات المستخدم في إنتاج هذه المنتجات قبل أواخر السبعينيات. يمكنك تمييز القطع العتيقة عن المعاصرة من خلال البحث عن شعار “PYREX” الكلاسيكي ذو القبعات الكاملة.
ديكور فضي
الفضة العتيقة خالدة ورومانسية. من الصواني إلى الأباريق إلى عصي الشموع، تعد هذه القطع إضافة جميلة للمنزل الحديث. الديكور الفضي متعدد الاستخدامات ويمكن أن يجد مكانه في أي مكان تقريبًا.
قد تكون بعض القطع الأثرية أسوأ قليلًا عند ارتدائها، لكن لا تتجاهل الفضة المشوهة. يمكنك تجميل القطع الفضية عن طريق تلميعها بصودا الخبز أو الكريمة الفضية. إذا كان المعدن الأساسي الموجود على الديكور المطلي بالفضة ظاهرًا من خلاله، فيمكنك استعادته عن طريق تلميعه بسائل الفضة مثل Nushine Plating Solution.
الحديد الزهر
يعد الحديد الزهر أحد تلك العناصر التي يجب عليك بالفعل البحث عنها مستعملة بدلاً من الجديدة. هذه العناصر الأساسية للمطبخ القوية بشكل لا يصدق تتحسن مع مرور الوقت عندما يتم الاحتفاظ بها بشكل صحيح. بمرور الوقت، تقوم بتكوين طبقة من الزيت المتفحم الذي يساعد على جعلها غير لاصقة.
على الرغم من أن مكاوي الزهر الجديدة تأتي مُجهزة مسبقًا، إلا أنها غالبًا لا تكون بنفس قوة التوابل المتراكمة على قطعة قديمة. تقدم مكاوي الزهر القديمة أيضًا مجموعة من الأشكال والأحجام التي لم تعد يتم تصنيعها. إذا وجدت قطعة قذرة تحبها، فكر في استعادتها.
الشنق الجدار النسيج
هذا العام، ننجذب إلى فن الجدران النسيجي الملموس. هذه القطع التي كانت بارزة في السابق تعود أخيرًا.
“كانت السبعينيات والثمانينيات مليئة بهذه الطاقة الملموسة، بدءًا من المكرامية الجريئة إلى السجاد المنسوج يدويًا. إن السجادة العتيقة أو الجدار المعلق من تلك العقود يجلب الدفء الفوري والشخصية، وبأسعار متاجر التوفير، إنها طريقة سهلة لإنشاء مساحة أكثر ثراءً وثراءً بالشخصيات،” شارك نيكولاس مارتن، مؤسس Flea Market Insiders وFleamapket، مع مارثا ستيوارت. من خلال ربطها بشكل وثيق مع الاتجاه نحو المواد العضوية، توفر معلقات الحائط النسيجية راحة ثابتة في الفضاء.
الأثاث والديكور اللامع
كنز ممتاز آخر يجب البحث عنه عند التوفير هذا العام في الأثاث والديكور المصقول. تمت ترقيته مؤخرًا من الطراز القديم إلى الاتجاه الصحيح، حيث يوفر هذا اللمسة النهائية لمسة مميزة من الألوان والملمس لإضفاء الاهتمام البصري على تصميم منزلك.
“إنه يضيف نسيجًا آخر إلى الغرفة. وعندما تضع طلاءًا بجانب حبيبات الخشب أو الكتان أو المخمل أو الأعشاب البحرية، فإنه يخلق تباينًا”، أوضح مدير استوديو الهندسة المعمارية De Rosee Sa Claire Sá لـ Livingetc. باعتدال، يعد الأثاث والديكور المطلي بالورنيش إضافة منعشة لتكون بمثابة لمسة جريئة.