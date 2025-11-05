من بذور الطيور؟ اجذب الطيور الملونة باستخدام شيء موجود بالفعل في مطبخك

هل فتحت مخزن المؤن الخاص بك، على أمل ملء وحدة تغذية الطيور الخاصة بك، لتجد أن حاوية بذور الطيور فارغة تمامًا؟ إذا كنت واقفًا هناك وتتساءل عما إذا كنت سترى أي أصدقاء ذوي ريش اليوم، فلا تقلق. الحل لجذب الطيور الملونة موجود في مطبخك، ولا يقتصر الأمر على الشرب فقط. سر الفناء المليء بالطيور هو الماء. إن إعطاء الطيور مصادر مياه متعددة سيجعلها تتدفق إلى حديقتك بشكل أسرع من أي بذرة على الإطلاق.
عند مقارنة الطرق المختلفة لجذب الطيور، يمكن أن يكون توفير المياه أكثر اتساقًا من مجرد تقديم الطعام. تظهر بعض الملاحظات أن أولئك الذين يقدمون الماء فقط لديهم زيارات يومية متكررة من العديد من الطيور، في حين أن أولئك الذين لديهم مغذيات البذور لديهم أيضًا نشاط ثابت، ولكن ليس بالضرورة أكبر. يعد هذا الإمداد المستمر بالمياه أمرًا مهمًا عند اكتشاف كيفية جذب المزيد من الطيور إلى حمام الطيور الخاص بك.
يتفق البستانيون ذوو الخبرة على أنك لا تحتاج إلى حمامات الطيور باهظة الثمن لجعل حديقتك واحة للطيور. في حين أن ميزات المياه الكبيرة مثل البرك فعالة، إلا أن الخيارات البسيطة والصديقة للميزانية تعمل أيضًا. تسعد الطيور بأي شيء يحمل الماء، حتى الأوعية الأساسية أو صحون أواني النباتات تعمل بشكل جيد. وهذا يجعل توفير المياه خيارًا بسيطًا وبأسعار معقولة عندما ينخفض مخزون بذور الطيور لديك.
ماذا يحدث إذا قمت بتوفير الماء للطيور بدلاً من بذور الطيور؟
عندما تترك الماء، فإنك تلبي حاجة أساسية أكثر أهمية من الغذاء، خاصة أثناء الطقس الحار أو عندما تكون مصادر المياه الطبيعية شحيحة. تحتاج الطيور إلى الماء النظيف ليس فقط للشرب، بل للاستحمام أيضًا. الاستحمام مهم للحفاظ على ريشها في حالة جيدة، مما يساعد على العزل والقدرة على الطيران. الطائر ذو الريش النظيف والمنظف جيدًا هو طائر سعيد وصحي. من خلال توفير مصدر موثوق للمياه، يمكنك جعل حديقتك محطة مهمة في يوم الطيور.
يمكن أن يجذب الماء مجموعة واسعة من الطيور، بما في ذلك تلك التي قد لا تزور مغذيات البذور، مثل طيور النقشارة أو روبيان أو الطيور الزرقاء أو بعض أنواع القلاع. غالبًا ما تكون هذه الأنواع آكلة للحشرات أو الفاكهة، لكنها لا تزال تنجذب إلى مكان ما للحصول على مشروب أو الاستمتاع بالسباحة. تذكر أن الماء يجب أن يكون طازجًا، لذا تأكد من تغييره كل يوم والحفاظ على نظافة الوعاء. إن وجود أنواع مختلفة من مصادر المياه، مثل طبق ضحل على الأرض وآخر مرفوع على قاعدة، يمكن أن يجذب أنواعًا مختلفة من الطيور التي تفضل ظروف الشرب أو الاستحمام المختلفة. معرفة مكان وضع حمام الطيور يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا عند جذب الطيور.
توفير المياه النظيفة والعذبة لجذب الطيور في كل موسم
ضع في اعتبارك أن الحاجة إلى الماء لا تتوقف عندما يبرد الطقس لأن الطيور تحتاج إلى مياه عذبة طوال العام. خلال فصل الشتاء، يمكن أن تتجمد مصادر المياه الطبيعية، مما يجعل الماء الذي تتركه لها أكثر أهمية. ليس عليك شراء معدات باهظة الثمن لتوفير المياه في الأشهر الباردة. للحفاظ على حمام الطيور الخاص بك من التجمد، فإن وضع طبق داكن اللون في مكان يتعرض لأشعة الشمس الكاملة يمكن أن يساعد في منع تجمد الماء بسرعة. إذا كنت تعيش في منطقة تعاني من التجمد المستمر، يمكن أن يساعدك سخان مياه صغير وغير مكلف لحمامات الطيور.
من خلال جعل حديقتك مصدرًا ثابتًا للمياه النظيفة، يمكنك التأكد من أن طائر الكاردينال الشمالي، الذي يمتد نطاقه عبر شرق الولايات المتحدة بأكمله من جنوب كندا إلى ساحل الخليج، أو طائر الحسون الأمريكي، وهو مقيم شائع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، سيستمر في التوقف. حتى الأشياء البسيطة مثل إبقاء المياه ضحلة – لا يزيد عمقها عن 1 إلى 3 بوصات – ستجعلها أكثر جاذبية وأمانًا للطيور الصغيرة.