من تساقط الشعر إلى التهابات الجلد البكتيرية، سلطت عارضة الأزياء الأمريكية التالية الضوء على العديد من المشكلات الصحية ذات الصلة

عاد “النموذج الأعلى التالي لأمريكا” إلى العناوين الرئيسية، كل ذلك بفضل “التحقق من الواقع: داخل النموذج الأعلى التالي لأمريكا”. تسلط سلسلة Netflix الوثائقية المكونة من ثلاثة أجزاء الضوء على سلسلة المنافسة التلفزيونية الواقعية المثيرة للجدل، والتي تم إنشاؤها واستضافتها وإنتاجها من قبل عارضة الأزياء الشهيرة تايرا بانكس. “أريد أن أتزوج من برنامج American Idol و The Real World وأضعه في صناعة عرض الأزياء،” تذكرت في المسلسلات الوثائقية كيف توصلت إلى مقدمة برنامج الواقع (عبر AOL).
للأسف، كما يقول المثل القديم، الإدراك المتأخر هو 20/20. يكفي أن نقول، بعد مشاهدة مقاطع من العرض من خلال عدسة جديدة تمامًا وأكثر تميزًا، من الواضح أن “America’s Next Top Model” كان أكثر تذمرًا مما نتذكره – ومع ذلك، كنا جميعًا نشجعه. وقال دانييل سيفان، المدير المشارك للمسلسل، لصحيفة The Guardian عن المهمة الأصلية للبرنامج وهي تحدي معايير الجمال التقليدية لصناعة عرض الأزياء: “لقد بدأوا كأشخاص غير أسوياء بنوايا حسنة للغاية”. “لقد بدأوا كمخربين، لكن مع تزايد قوتهم، أصبحوا متنمرين”.
ومن المفارقات، للأفضل أو للأسوأ، وربما حتى عن طريق الصدفة البحتة، أن العرض انتهى به الأمر إلى أن يكون بمثابة تسليط الضوء على العديد من القضايا الصحية ذات الصلة، حيث تعامل المتسابقون مع حالات مثل الثعلبة والقوباء – كل ذلك بينما كانت الكاميرات تدور.
تحدثت جينا تورنر عن تشخيصها لمرض الثعلبة
ظهرت جينا تورنر في الدورة 24 من برنامج “America’s Next Top Model”، وشاركت بشجاعة تجربتها الشخصية مع تساقط شعرها بسبب الثعلبة، وهي حالة تم تشخيص إصابتها بها لأول مرة عندما كانت في العاشرة من عمرها. أعلنت تورنر خلال إحدى حلقات برنامج مسابقة تلفزيون الواقع، حيث سمحت لمصفف شعر بإزالة شعرها المستعار أمام الكاميرا: “إن إزالة الشعر المستعار هو أمر يبعث على التحرر حقًا، إنه تحرر”. “أشعر أن العالم كله يستطيع رؤيتي الآن. أشعر وكأنني أستطيع رؤية نفسي الآن.”
وفقًا للموقع الرسمي لمؤسسة الثعلبة البقعية الوطنية، فإن الثعلبة هي مرض جلدي شائع يسبب تساقط الشعر في فروة الرأس والوجه ومناطق أخرى من الجسم، بما في ذلك الإبطين والساقين. وفقًا للمؤسسة، فإنه يؤثر على ما يصل إلى 7 ملايين شخص في الولايات المتحدة وحدها.
للأسف، بعد سنوات عديدة، اعترفت تورنر بأنها شعرت ببعض الندم الشديد بشأن السماح لمصففي الشعر في العرض بحلق رأسها بالكامل. اعترفت تورنر وهي تبكي في مقطع من مقابلة أجرتها مع برنامج “Dark Side of Reality TV” (عبر People): “لن أركض حتى في الممر الخاص بي إلى صندوق البريد إذا لم يكن لدي شعري”. “كما لو أنني لم أكن مستعدًا حقًا لحلق شعري بهذه الطريقة على شاشة التلفزيون.”
تم تشخيص إصابة ميشيل ديتون بالقوباء أثناء العرض
خلال الدورة الرابعة من “America’s Next Top Model”، تحدثت ميشيل ديتون بشجاعة عن حالة جلدية غامضة كانت تتعامل معها في الوقت الحقيقي. كما يمكن للمرء أن يتخيل، تنتقل الأخبار بسرعة في منزل مليء بالنساء اللاتي يتنافسن ضد بعضهن البعض، ويصلن إلى نتيجة خاطئة مفادها أنها إما تعاني من بكتيريا غير قابلة للشفاء تأكل اللحم أو من الجرب.
لم يكن الأمر كذلك إلا بعد أن ضغط كل من Deighton وفنان الشعر والمكياج على الصلاحيات المخولة لـ Deighton لرؤية الطبيب، ومع ذلك، قام مبدع العرض والمنتج التنفيذي، Tyra Banks (الذي كان مسؤولاً في النهاية عن رفاهية جميع المتسابقين)، بترتيب أخيرًا لـ Deighton لتلقي الرعاية الطبية. يتذكر ديتون أثناء ظهوره في برنامج أوليفر تويكست على اليوتيوب: “انتهى الأمر بالقوباء”. “أعتقد أن الأطفال يصابون به طوال الوقت، وهو مجرد شيء صغير من البكتيريا يدخل إلى جلدك، وبالطبع، من الحروق الكيميائية على فروة رأسي، وجميع المنتجات، وكل تلك الأشياء، كانت بشرتي تنزعج بالفعل. لذا، نعم، أوقات جيدة،” مازحت حول معاناتها من عدوى الجلد البكتيرية شديدة العدوى.