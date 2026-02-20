من تساقط الشعر إلى التهابات الجلد البكتيرية، سلطت عارضة الأزياء الأمريكية التالية الضوء على العديد من المشكلات الصحية ذات الصلة

عاد “النموذج الأعلى التالي لأمريكا” إلى العناوين الرئيسية، كل ذلك بفضل “التحقق من الواقع: داخل النموذج الأعلى التالي لأمريكا”. تسلط سلسلة Netflix الوثائقية المكونة من ثلاثة أجزاء الضوء على سلسلة المنافسة التلفزيونية الواقعية المثيرة للجدل، والتي تم إنشاؤها واستضافتها وإنتاجها من قبل عارضة الأزياء الشهيرة تايرا بانكس. “أريد أن أتزوج من برنامج American Idol و The Real World وأضعه في صناعة عرض الأزياء،” تذكرت في المسلسلات الوثائقية كيف توصلت إلى مقدمة برنامج الواقع (عبر AOL).

للأسف، كما يقول المثل القديم، الإدراك المتأخر هو 20/20. يكفي أن نقول، بعد مشاهدة مقاطع من العرض من خلال عدسة جديدة تمامًا وأكثر تميزًا، من الواضح أن “America’s Next Top Model” كان أكثر تذمرًا مما نتذكره – ومع ذلك، كنا جميعًا نشجعه. وقال دانييل سيفان، المدير المشارك للمسلسل، لصحيفة The Guardian عن المهمة الأصلية للبرنامج وهي تحدي معايير الجمال التقليدية لصناعة عرض الأزياء: “لقد بدأوا كأشخاص غير أسوياء بنوايا حسنة للغاية”. “لقد بدأوا كمخربين، لكن مع تزايد قوتهم، أصبحوا متنمرين”.

ومن المفارقات، للأفضل أو للأسوأ، وربما حتى عن طريق الصدفة البحتة، أن العرض انتهى به الأمر إلى أن يكون بمثابة تسليط الضوء على العديد من القضايا الصحية ذات الصلة، حيث تعامل المتسابقون مع حالات مثل الثعلبة والقوباء – كل ذلك بينما كانت الكاميرات تدور.