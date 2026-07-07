من جيف بيزوس إلى إيدي فيدر: مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا تجذب النجوم إلى سياتل لحضور كأس العالم

سياتل – جلبت صافرة النهاية حسرة للمنتخب الوطني للرجال في الولايات المتحدة على أرض الملعب، لكن حشد المشجعين في المدرجات والمشاهير من بينهم ما زالوا يقدمون تذكيرًا بمدى ضخامة كأس العالم 2026 FIFA في أمريكا الشمالية.

قبل وقت طويل من إنهاء بلجيكا لحلم الأمريكيين بالفوز 4-1 في مواجهة دور الـ16 ليلة الإثنين، كان صف المشاهير في سياتل عبارة عن مزيج من ملوك كرة القدم ونجوم الرياضة وأسماء هوليود وأيقونات مسقط رأسهم.

كان بطل كأس العالم السابق في USWNT Alex Morgan وKelley O’Hara من بين الوجوه المألوفة الأولى التي تم رصدها.

التالي كان كابتن الولايات المتحدة السابق كلينت ديمبسي، الذي جعلت ذكرياته عن المعارك الدرامية التي خاضها الأمريكيون في كأس العالم مع بلجيكا مباراة العودة هذه أكثر عاطفية.

كان من المستحيل تفويت طاقم استوديو FOX المرصع بالنجوم بينما كان تييري هنري وزلاتان إبراهيموفيتش غارقين في الأجواء قبل العودة إلى مهام التلفزيون.

وفي مكان قريب جلس حارس مرمى آخر فائز بكأس العالم، هو هوجو لوريس، يشاهد البطولة التي فاز بها ذات مرة من المدرجات بدلاً من بين القائمين.

ومع ذلك، لم يحظ أحد بهتافات أعلى من إدي فيدر من سياتل. اغتنام مهاجم بيرل جام هذه اللحظة عن طريق احتساء الجعة أثناء استراحة اللعب قبل موازنة العلبة الفارغة على رأسه، مما أدى إلى ضحك جمهور الفريق المضيف على الرغم من التوتر المتزايد في الملعب.

كان اتحاد كرة القدم الأميركي ممثلاً جيدًا أيضًا. قام لاعب الوسط العمالقة جميس ونستون بالرحلة غربًا.

شاهد مايك ماكدونالد مدرب سي هوكس جنبًا إلى جنب مع نجم الخط الدفاعي ليونارد ويليامز ومتلقي بيرز الواسع روما أودونزي، نجم واشنطن هاسكي السابق الذي تلقى واحدة من أكبر تصفيقات الليل.

وفي مكان آخر، شاهد الملياردير جيف بيزوس ولورين سانشيز الحدث من جناح فاخر.

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وحتى مع رؤية الولايات المتحدة لرحلتها في كأس العالم تصل إلى نهاية مؤلمة، فقد عزز إقبال المشاهير على ما أصبحت عليه هذه البطولة.

تابعت الوجوه الشهيرة كأس العالم من مدينة إلى أخرى. براد بيت، توم كروز، ديفيد بيكهام، شاكيرا، باتريك ماهومز، رايان رينولدز، بينيلوبي كروز، خافيير بارديم، ويل فيريل، وودي هارلسون وعشرات آخرين حولوا مشهد FIFA الذي يستمر لمدة شهر إلى أهم تذكرة في القارة.