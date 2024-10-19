من سيظهر كارلوس رودون لفريق يانكيز في لعبة ALCS 5؟

كليفلاند – إذا كنت تريد أن تصدق أن كارلوس رودون سوف يرمي جوهرة في مكان كبير لفريق يانكيز، فهناك دعم إحصائي.

إذا كنت تريد أن تصدق أن رودون سوف يتعرض للضرب في يوم السبت تقريبًا من قبل الحراس، فهناك دعم إحصائي لهذه الحجة أيضًا.

إذًا، من هو Rodon الذي سيظهر في اللعبة الخامسة من ALCS؟

الشخص الذي يتمتع بسجل حافل في تقديم العروض الجيدة في Progressive Field؟

أم الذي لم يكن فعالا على الطريق هذا الموسم؟

يتوقع المدير آرون بون أداءً رائعًا مشابهًا لما أظهره رودون على أرضه في المباراة الأولى.

قال بون قبل فوز يانكيز المثير 8-6 على جارديانز في المباراة الرابعة مساء الجمعة: “أشعر بالارتياح تجاه مكانه وما سيجلبه”.

في الغالب كعضو في المنافس White Sox، وصل رودون إلى 3.08 عصرًا في 76 جولة خلال 13 مباراة مهنية في كليفلاند.

أحد مفاتيح نجاحه ضد Guardians – بغض النظر عن الموقع – هو إبقاء خوسيه راميريز في المتوسط ​​0.217 مع خمس ضربات أساسية إضافية (صفر ضربات منزلية) وخمسة RBIs في 46 ضربة مضرب.

قال رودون: “إنها مجرد واحدة من تلك الأشياء التي تظهر فيها أحيانًا كلاعبين في أماكن معينة وتقوم باللعب بشكل جيد”. “أنا متأكد من أننا يمكن أن نجد مكانًا ما من بين 30 ملعبًا لا ألعب فيه بشكل جيد. ولحسن الحظ، ألعب بشكل جيد في هذه الملعب لأن (السبت) ستكون مباراة كبيرة جدًا.”

لم يلعب رودون في ملعب بروجريسيف فيلد خلال الموسم العادي. إذا فعل ذلك، فربما لن تكون انقسامات الطريق على أرضه جذرية مثل 3.11 عصرًا في استاد يانكي و4.69 عصرًا بعيدًا عن ملعب منزله.

اتبع تغطية The Post لفريق يانكيز في فترة ما بعد الموسم:

كان لديه كميات مماثلة من الجري المنزلي المسموح به والمشي والإضرابات لكنه استسلم للتو لعدد أكبر من الضربات على الطريق.

قال رودون: “لم أهتم كثيرًا بالأمر”. “لا أعرف. لا أستطيع أن أخبرك بالسبب”.

يعتقد رودون “ماذا فعلت من أجلي مؤخرًا؟” هو العامل الأكثر أهمية. وقد سمح فقط بالركض منفردًا إلى المنزل بينما كان يضرب تسعة ولم يمشي شيئًا لفتح ALCS.

قال رودون: “كنت واعيًا للمكان الذي كنت فيه عاطفيًا”. “وبعد ذلك، أعتقد من حيث التركيز… أنا دائمًا أركز بشدة على المهمة التي أقوم بها عندما أكون على التل، لكنني أبقيتها بسيطة جدًا. اعتقدت أنني بقيت في الداخل وأتحكم في ما كان أمامي. وكل شيء خلفي والأشياء التي لم أستطع التحكم بها، لقد تجاهلتها نوعًا ما.

يمتلك فريق يانكيز عددًا قليلاً من اللاعبين الشباب الذين سيظهرون لأول مرة في التصفيات في عام 2024، لكن بون يعتقد أن اللاعب الأيسر البالغ من العمر 31 عامًا والذي يتمتع بخبرة سابقة في فترة ما بعد الموسم قد يكون هو الشخص الذي استفاد من التخلص من قلقه.

فقد رودون القيادة في الشوط الرابع من بداية ALDS.

وقال بون: “من الواضح أنه شارك في الدوري منذ فترة طويلة، وحقق الكثير من النجاح، وعانى الكثير معنا – وعانى العام الماضي، وعاد بالطريقة التي فعلها هذا العام”. “أعتقد مثل أي شخص آخر، أشعر أنه اكتسب الكثير حقًا من تجربة اللعب في فترة ما بعد الموسم مع فريق يانكيز.”