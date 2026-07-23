من غير المرجح أن يتاجر بادريس مع ميسون ميلر على الرغم من الشائعات

هل ماسون ميلر موجود في الكتلة التجارية؟ هذا هو السؤال الذي تريد الفرق الموجودة في دوري البيسبول الرئيسي الإجابة عليه.

يعد مخلص سان دييغو بادريس هو الأفضل في لعبة البيسبول، حيث يتمتع بـ 0.86 عصرًا مع 78 ضربة عبر 41.2 جولة هذا الموسم. حصل ميلر على 2.1 bWAR في عام 2026، لكن نجاحه طغت عليه نضالات فريقه.

The Padres عبارة عن ثلاث مباريات أقل من .500 و 15 مباراة خلف المركز الأول Los Angeles Dodgers في الدوري الوطني الغربي. مع اقتراب الموعد النهائي للتجارة سريعًا، سيتعين على رئيس عمليات البيسبول، إيه جيه بريلر، أن يقرر ما إذا كان سيحتفظ بعلاقته الأقرب أو يفترق عنها.

أفاد روبرت موراي من Fanside أنه من غير المرجح أن يتاجر بادريس مع ميلر.

ومع ذلك، هذا لا يعني أن بريلر لن يستمع إلى الفرق المهتمة. قام آل بادريس بشكل أساسي بتدمير نظام مزرعتهم للحصول على ميلر المرغوب فيه من ألعاب القوى في الصيف الماضي، لذلك يجب أن يكون العرض مغريًا بدرجة كافية حتى يتمكن بريلر من التعامل مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بعد عام واحد فقط.

أرسل فريق بادريس لاعبهم المحتمل رقم 1 ليو دي فريس إلى ألعاب القوى بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين آخرين في الدوري الصغير.

وعلى حد تعبير موراي، فإن عائلة بادريس “سوف تحتاج إلى الهزيمة” من أجل مقايضة ميلر.

على الرغم من موسم الأفعوانية، فإن سان دييغو تفصلها 3.5 مباراة فقط عن المركز الأخير في Wild Card. لذا، هناك فرصة لوصول بادريس إلى التصفيات. سيكون الأمر متروكًا لبريلر فيما إذا كان يريد رمي النرد، ولكن كما هو الحال دائمًا، من المتوقع أن تكون سان دييغو نشطة في الموعد النهائي.

ما يبقى لغزا هو المسار الذي سيختاره المكتب الأمامي هذا الصيف – الشراء أو البيع.