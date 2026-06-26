من مشجعي Jets الرائعين الذين حاولوا تسجيل هدف ميداني لمسافة 100 ألف يعودون إلى MetLife بتذاكر كأس العالم

حصلت آشلي كاستانيو-جيرفاسي على ركلة حقيقية من هذا.

تعود مدربة كرة القدم الرئيسية للفتيات في لونج بيتش، والتي تصدرت عناوين الأخبار الدولية في عيد الميلاد بسبب محاولتها المتقطعة ومرة ​​أخرى لتسجيل هدف ميداني بقيمة 100 ألف دولار في مباراة جيتس، إلى ملعب ميتلايف – هذه المرة لجميع الأسباب الصحيحة.

تلقت حارسة مرمى ستوني بروك السابقة مفاجأة العمر بينما كانت في مدرستها الأم، تشاهد الولايات المتحدة وهي تلحق الأذى بباراجواي 4-1، عندما فوجئت بتذاكر كأس العالم لدور الـ16 من ولاية نيويورك.

وقالت للصحيفة وهي تضحك: “من المضحك أن الأمر قد اكتمل هناك”.

انضمت كاستانيو-جيرفاسي إلى عدد قليل من مدربي كرة القدم الشباب الآخرين على خشبة المسرح في ملعبها القديم خلال حفل مشاهدة ضخم، تحت الانطباع بأنها كانت تحصل على الثناء على مساهمتها المحلية في اللعبة.

على الرغم من الصدمة، إلا أن لحظة عار جانج جرين لا تزال تسرق الأضواء عندما حصلت المجموعة على الأخبار من جمعية الشبان المسيحية.

تتذكر قائلة: “كان الأمر مضحكًا لأنه عندما كنت على المسرح، قال لي أحد المدربين الآخرين: “أنت تبدو مألوفًا حقًا”. «ثم جمع اثنين واثنين معًا».

على الرغم من أن كونها مدربة كانت تقنية التأمين التي منعتها في البداية من تنفيذ الركلة التي فشلت في ديسمبر الماضي، إلا أنها هذه المرة كانت السبب وراء اختيارها بعد أن أرسلت والدتها مقطع فيديو.

“أليس هذا مثير للسخرية؟” قالت الأم التي سافرت ذات مرة إلى كندا لمشاهدة مباراة فريق الولايات المتحدة النسائي. “والآن، ربما جعلتني كرة القدم واحدة من أكثر التجارب التي لا تنسى في حياتي مع والدتي في MetLife.”