من هو ديمون جونز؟ لاعب الدوري الاميركي للمحترفين الآخر في منتصف مراهنات مكتب التحقيقات الفيدرالي، هو اعتقالات البوكر

لاعب كافالييرز السابق ومساعد المدرب دامون جونز هو واحد من ثلاثة أفراد متهمين في كل من المراهنات الرياضية وتحقيق المقامرة الذي أدى إلى 31 اعتقالًا تراكميًا، من بينهم مدرب تريل بليزرز وقاعة المشاهير تشونسي بيلوبس وحارس هيت الحالي تيري روزير.

ولعب جونز (49 عاما) في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مع 10 فرق على مدى 11 موسما من 1998 إلى 2009، ولم يقض أكثر من ثلاث سنوات مع أي فريق بعد خروجه من هيوستن.

دخل ابن تكساس الدوري مع النيتس في مواسم 1998، ولعب 11 مباراة في نيوجيرسي قبل أن ينهي العام مع فريق سيلتيكس.

ثم أمضى جونز موسمًا كاملاً أو أقل من موسم كامل مع ووريورز، مافريكس، جريزليس، بيستونز، كينجز وباكس وهيت من 1999 إلى 2005.

وأخيراً وجد منزله مع فريق كافالييرز في عام 2005، حيث ظهر في 209 مباراة للامتياز على مدى ثلاثة مواسم.

بلغ متوسط ​​جونز 22 دقيقة و6.6 نقطة خلال مواسمه الثلاثة التي لعب فيها جنبًا إلى جنب مع ليبرون جيمس، والتي تضمنت الخسارة أمام توتنهام في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين عام 2007.

أنهى مسيرته بالظهور في 18 مباراة لفريق باكس 2008-09.

لعب جونز في 657 مباراة مهنية وبلغ متوسطه 6.6 نقطة و 2.7 تمريرة حاسمة و 1.6 كرة مرتدة إجمالية.

عاد إلى فريق كافالييرز في عام 2014، حيث عمل مدربًا للرماية للفريق.

قام فريق كافالييرز بترقيته إلى مساعد المدرب في عام 2016.

تورط جونز في حادثة شهيرة في عام 2018 عندما حصل نجم كافالييرز السابق جي آر سميث على الإيقاف لمباراة واحدة بسبب رمي الحساء عليه.

قال سميث إن جونز حثه على ذلك، مما أثار الغضب.

قال سميث لشبكة سي بي إس: “لن أكذب. لقد استغرق الأمر مني ثانية أيضًا لأنني فكرت في الأمر. لم تكن رمية غاضبة”. “كان الأمر مثل، “حسنًا، أنت تلعب معي. أعلم أنك تلعب معي. سأريكم ذلك.” لقد فكرت في الأمر حرفيًا، وألقيته عليه. إنه هناك يصرخ لأن الجنس ساخن. أقول لها: “انظر، هل تريد التوقف عن اللعب معي الآن؟” هل ستتوقف عن اللعب؟‘‘

أقال كافالييرز جونز في أكتوبر 2018 وسط بداية الفريق 0-6 والتي أدت أيضًا إلى إقالة المدرب تيرون لو.

وظهر جونز في الأخبار مرة أخرى يوم الخميس بعد اعتقاله في تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي.

يُزعم أنه شارك في مخطط المراهنات الرياضية المزعوم الذي يتضمن التلاعب بالرهانات الداعمة، إلى جانب التزوير المفترض لألعاب البوكر.