من هي زوجة أليكس أوفشكين ، أناستازيا شوبسكايا؟

قام أليكس أوفشكين بحفر نفسه في تاريخ NHL في 6 أبريل 2025 ، عندما تجاوز وين جريتزكي في معظم الأهداف التي سجلها في تاريخ الدوري مع 865.

بعد لحظات من تسجيل هدف قياسي في خسارة العواصم 4-1 أمام سكان الجزيرة في UBS Arena في نيويورك ، انضمت Ovechkin البالغة من العمر 39 عامًا إلى الجليد من قبل زوجته ، Anastasia Shubskaya ، وعائلتهما لحضور حفل منتصف المباراة.

إليك ما يجب معرفته عن أكبر مؤيد أوفشيكين.

إنها نموذج روسي

مثل Ovechkin ، تنحدر شوبسكايا من روسيا ، حيث صنعت اسمًا لنفسها في عالم الأزياء.

بينما كانت تطرح بشكل متكرر على اللقطات على Instagram ، حيث تتميز بأكثر من 500000 متابع ، فقد ظهرت في المجلات الروسية العليا قبل الزواج من Ovechkin في عام 2016.

التقى الزوجان في أولمبياد 2008

بدأت قصة حب Ovechkin و Shubskaya في أولمبياد 2008 في بكين ، حيث التقيا للمرة الأولى وتبادلوا أرقام الهواتف.

لكن لم يكن الحب من النظرة الأولى ، حيث سقطوا بعيدًا عن اللمس لسنوات قبل إعادة الاتصال في عام 2015 عندما بدأت Ovechkin في التعليق تحت مشاركاتها في Instagram.

أدى ذلك إلى رسائل مباشرة وأوجه الوجه والباقي هو التاريخ.

اقترح Ovechkin في الحمام

لم يمض وقت طويل على إعادة إحياء قصة حبهم ، ظهرت Ovechkin السؤال في لغة فريدة من نوعها.

في مقابلة أجريت معها عام 2020 مع واشنطن بوست ، كشفت شوبسكايا عن أن أوفيتشكين اقترح عليها أثناء الاستحمام.

“كنت مثل ،” ماذا! هل تفهم أنني فقط … “ولم يتوقف ، لذلك كنت مثل ،” أوه ، يا إلهي “وحصلت على منشفة ، وفتحت الباب ، وهو على ركبة واحدة مع الزهور ومع الحلبة” ، شوبسكايا مفصلة عن اللحظة التي لا تنسى.

“في البداية ، عندما فتحت الباب ، اعتقدت أنني سأقتله. هل يمكنك أن تتخيل أنك كنت في الحمام ثم تحتاج إلى الخروج … لماذا لم تستطع الانتظار فقط؟ لا ، لا ، لا ، لا. أردت الآن.”

تزوج الزوجان في عام 2016

مع شامبو شامبو في شعرها ، قالت شوبسكايا نعم لاقتراح زواج أوفيتشكين.

قاموا بتهمة الاقتراح في روسيا ، ثم كان لديهم حفل خاص حميم بعد عام.

كان الاحتفال في قاعة الحفلات الموسيقية في باريكفه في موسكو.

Ovechkin و Shubskaya الآن والدين لأبناء سيرجي وإيليا.

كيف احتفلوا لحظة NHL التاريخية لـ Ovechkin

لتتوقف عن رحلة يوم الأحد التي لا تنسى ، انضم شوبسكايا إلى Ovechkin في حفلة خاصة في واشنطن العاصمة ، في ليلة 6 أبريل 2025.

Ovi مرة أخرى في العاصمة بعد صنع التاريخ … المحطة الأولى في جولة الاحتفال هي حفلة خاصة في بالوس إستياتو 🥳🎉🏒 #allcaps pic.twitter.com/ay2mzkygpv – جوردان جورجيو (@jordangiorgio) 7 أبريل 2025

في لقطات مشتركة على X ، تم استقبال Ovechkin بمشربتين حيث اندلعت “Ovi” على هتافات داخل المكان بينما تلقت زوجته ما بدا أنه كوب من الفقاعات.

عندما كسر Ovechkin سجل Gretzky ، أعرب عن امتنانه لأولئك الذين دعموه.

وقال في أبريل 2025: “وأهم شيء-لأمي وعائلتي وزوجتي الجميلة ووالدتي وأطفالي الجميلين: شكرًا جزيلاً لك ، وبدون دعمك ، لن أقف هنا أبدًا. أحبك يا شباب”.