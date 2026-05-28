من يقوم بتصنيع ثلاجات ايكيا؟

إذا كنت قد ضللت طريقك في أحد متاجرها الضخمة عندما كنت تحاول حقًا إشباع رغبتك في تناول كرات اللحم السويدية، فسوف تعلم أن ايكيا تبيع كل شيء تقريبًا يمكن تخيله للمنزل. يتضمن هذا أيضًا مجموعة من الأجهزة، والتي قد تثير اهتمامك إذا كنت تبحث عن ثلاجة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة لمطبخك. ولكن من المحتمل أن يكون لديك فضول لمعرفة من يقوم بتصنيع هذه الأجهزة بالفعل. مثل العديد من المتاجر الأخرى الشبيهة بالأقسام، تستخدم ايكيا مئات الموردين المختلفين لمنتجاتها في جميع أنحاء العالم. ستجد أن ثلاجات المتجر قد تم تصنيعها بواسطة إلكترولوكس، وويرلبول، وميديا.

ومع ذلك، وفقًا لأحد الموظفين عبر منشور Reddit، لم تعد ايكيا تعتمد على Whirlpool لتصنيع ثلاجاتها، ويتم الآن تصنيع ودعم نماذج الفريزر العلوية والأبواب الفرنسية من قبل شركة Electrolux، التي يقع مقرها العالمي في السويد ولكن لديها مصانع تصنيع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. من ناحية أخرى، فإن نماذج الفريزر المثبتة في الأسفل من ايكيا يتم تصنيعها بواسطة شركة ميديا ​​(شركة تصنيع صينية) ويتم دعمها مباشرة من قبل ايكيا نفسها. وبالطبع، تأتي معظم الطرازات المتوفرة مع ضمان لمدة 5 سنوات (باستثناء الطرازين LAGAN وTILLREDA، اللذين يتمتعان بضمان لمدة عامين). لذلك، مع الدعم الموثوق والأسعار التنافسية، قد تتمكن أيضًا من شراء ثلاجة مدمجة إذا كان هذا هو ما تريده دائمًا.