من يقوم بتصنيع ثلاجات ايكيا؟

إذا كنت قد ضللت طريقك في أحد متاجرها الضخمة عندما كنت تحاول حقًا إشباع رغبتك في تناول كرات اللحم السويدية، فسوف تعلم أن ايكيا تبيع كل شيء تقريبًا يمكن تخيله للمنزل. يتضمن هذا أيضًا مجموعة من الأجهزة، والتي قد تثير اهتمامك إذا كنت تبحث عن ثلاجة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة لمطبخك. ولكن من المحتمل أن يكون لديك فضول لمعرفة من يقوم بتصنيع هذه الأجهزة بالفعل. مثل العديد من المتاجر الأخرى الشبيهة بالأقسام، تستخدم ايكيا مئات الموردين المختلفين لمنتجاتها في جميع أنحاء العالم. ستجد أن ثلاجات المتجر قد تم تصنيعها بواسطة إلكترولوكس، وويرلبول، وميديا.
ومع ذلك، وفقًا لأحد الموظفين عبر منشور Reddit، لم تعد ايكيا تعتمد على Whirlpool لتصنيع ثلاجاتها، ويتم الآن تصنيع ودعم نماذج الفريزر العلوية والأبواب الفرنسية من قبل شركة Electrolux، التي يقع مقرها العالمي في السويد ولكن لديها مصانع تصنيع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. من ناحية أخرى، فإن نماذج الفريزر المثبتة في الأسفل من ايكيا يتم تصنيعها بواسطة شركة ميديا (شركة تصنيع صينية) ويتم دعمها مباشرة من قبل ايكيا نفسها. وبالطبع، تأتي معظم الطرازات المتوفرة مع ضمان لمدة 5 سنوات (باستثناء الطرازين LAGAN وTILLREDA، اللذين يتمتعان بضمان لمدة عامين). لذلك، مع الدعم الموثوق والأسعار التنافسية، قد تتمكن أيضًا من شراء ثلاجة مدمجة إذا كان هذا هو ما تريده دائمًا.
كيف تعرف من قام بتصنيع ثلاجة ايكيا الخاصة بك
إذا كان لديك بالفعل ثلاجة ايكيا في مطبخك، فليس من الصعب جدًا معرفة من قام بتصنيعها بالفعل. قد يكون هذا مهمًا بشكل خاص إذا واجهت مشكلة وتحتاج إلى بعض الدعم فيما يتعلق بجهازك. كل ما عليك فعله هو البحث عن رقم المورد، والذي ستجده على ملصق في مكان ما على طول الإطار الداخلي لجهازك. يتكون رقم المورد من خمسة أرقام ويوجد عادةً فوق الرمز الشريطي.
ستحمل الثلاجات المصنعة بواسطة Whirlpool الأرقام 23244 أو 23232 أو 23199 أو 18535 أو 23256. وستكون الثلاجات المصنعة بواسطة Electrolux تحمل الرقم 21552، وستحتوي الثلاجات المصنعة بواسطة Midea على الأرقام 23328 أو 23071. يجب أن يحتوي الدليل المرفق مع جهازك أيضًا على معلومات اتصال في الخلف لمعرفة الجهة التي يجب الاتصال بها في حالة حدوث مشكلة.
قد يهمك أيضًا معرفة أن ايكيا تختار الشركات المصنعة لها بعناية للامتثال لمعايير الشركة عالية الجودة. ولتحقيق هذه الغاية، قامت ايكيا بتطوير مدونة سلوك لاختيار الموردين التي تعطي الأولوية لسلامة العمال، وحماية البيئة، وحقوق الإنسان. حتى لو كان لديك علامة تجارية مختلفة للثلاجة، لا تنس أن هناك العديد من اكتشافات ايكيا التي ستساعدك أخيرًا على تنظيم ثلاجتك، بحيث يسهل العثور على كل شيء وفي متناول يدك.