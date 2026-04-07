مهاجم USMNT باتريك أجيمانج سيغيب عن كأس العالم بعد تعرضه لإصابة وحشية

ديربي (إنجلترا) – سيغيب اللاعب الدولي الأمريكي باتريك أجيمانج عن نهائيات كأس العالم على أرضه بعد تعرضه لإصابة خطيرة في وتر العرقوب.

وبدا أجيمانج متأثرا بشكل واضح عندما تم تمديده وساقه اليمنى مربوطة بعد سقوطه بشكل غريب خلال فوز ديربي 2-0 على ستوك سيتي في بطولة الدرجة الثانية الإنجليزية يوم الاثنين.

وأكد ديربي يوم الثلاثاء أن المهاجم سيغيب عن أكبر بطولة لكرة القدم والتي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في يونيو ويوليو.

وقال ديربي في بيان: “نتيجة لهذه الإصابة، سيغيب باتريك للأسف عن كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف”. “في هذه المرحلة سيكون من الخطأ وضع جدول زمني للتعافي.”

وأضاف النادي أن أجيمانج سيخضع لمزيد من الاختبارات في وقت لاحق يوم الثلاثاء و”سيتم الإعلان عن المزيد من التحديثات في الوقت المناسب”.

ساعد أجيمانج ديربي في المنافسة على الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل تسجيله 10 أهداف منذ وصوله الصيف الماضي من شارلوت في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة، شارك كبديل للولايات المتحدة وسجل في الخسارة أمام بلجيكا وحصل أيضًا على بعض الدقائق ضد البرتغال.