مهام شهر فبراير التي ستوفر عليك الوقت في التنظيف في فصل الربيع

يمكن أن يكون التنظيف الربيعي مرهقًا أو مرهقًا بسهولة. هناك الكثير مما يجب القيام به بمجرد تغير الطقس، ومن السهل أن تشعر أن لديك الكثير من العمل وليس لديك الوقت الكافي. وقد تجد أنك تؤجل بعض المهام إلى وقت لاحق، أو لا تقوم بها على الإطلاق. على الرغم من وجود نصائح وحيل لتسهيل العملية برمتها، إلا أنها لا تقلل من حجم العمل المطلوب. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للكثيرين، الربيع هو عندما يبدأ الطقس في التغير، مما يوفر أيامًا أكثر متعة. بعد شتاء بارد وكئيب، قد تكون فكرة البقاء عالقًا داخل التنظيف أمرًا مفجعًا تقريبًا.
سواء كنت تتطلع إلى الاستمتاع بالطقس اللطيف في الهواء الطلق أو تريد ببساطة تناول كمية أقل من الطعام في وقت واحد، فإن الاستعداد للتنظيف الربيعي يمكن أن يجعل الحياة أسهل. غالبًا ما يكون شهر فبراير شهرًا كئيبًا، ويأتي بعد كل ضغوط العطلات، مما يجعله الوقت المثالي للاحتماء والعمل في معظم مشاريعك الداخلية. الاستعداد للتنظيف العميق عن طريق التخلص من بعض المهام الأكثر إزعاجًا أو التخلص منها، مثل إزالة الغبار من الألواح والمراوح، يمكن أن يجعل التنظيف الربيعي الخاص بك أمرًا سهلاً ويساعد على ضمان إنجاز العمل فعليًا كل عام، بدلاً من تأجيله.
قم بترتيب منزلك
فبراير هو الوقت المثالي لترتيب منزلك. يمكنك إزالة بعض العناصر التي لم تستخدمها لفترة طويلة، وتحديد ما لم تعد بحاجة إليه في العام الجديد. من الجيد أيضًا أن تقوم دائمًا بالتخلص من الفوضى قبل البدء في التنظيف والتنظيم، حيث أنه يترك لك عددًا أقل من العناصر للعثور على مكان والتنقل فيه. سيؤدي البدء بهذه الخطوة في شهر فبراير، قبل حلول فصل الربيع حقًا، إلى إنشاء جلسة تنظيف أكثر سلاسة بشكل عام. ابدأ بالعناصر المخفية في الجزء الخلفي أو السفلي من الخزانات وخزائن المؤن وخزائن الملابس، وابحث عن مكان لإعادة تدوير العناصر المستخدمة بلطف أو التبرع بها.
تحديث الأقمشة والمنسوجات
توجد في جميع أنحاء منزلك أقمشة ربما يتم استخدامها كثيرًا، ولكن نادرًا ما يتم تنظيفها: قد تكون الستائر والبطانيات والألحفة من بينها. لديهم جميعًا احتياجات تنظيف مختلفة، لذلك يعد هذا أمرًا صعبًا ومن الأفضل التعامل معه قبل التنظيف الربيعي. بعض
قد تحتاج الستائر إلى الغسيل اليدوي
، بينما قد يحتاج اللحاف إلى التنظيف الجاف. إن الاهتمام بهذه العناصر مرة واحدة في شهر فبراير يوفر عليك عبء العمل الإضافي هذا في فصل الربيع.
استبدال المرشحات وفتحات التهوية النظيفة
يعد شهر فبراير أيضًا وقتًا مناسبًا لتنظيف فتحات التهوية واستبدال المرشحات في منزلك. يجب أن يتم ذلك كل ستة أشهر تقريبًا على أي حال، لذا فإن البدء في شهر فبراير يتيح لك إنهاء الجولة الأولى والانتهاء منها. إنه أيضًا الوقت المناسب للتحقق والتأكد من أن كل شيء يبدو أنه يعمل بشكل صحيح قبل أن تحتاج إلى البدء في استخدام مكيف الهواء الذي لم تستخدمه منذ فترة. يمكن أن يكون تنظيف فتحات الهواء عملية تستغرق وقتًا طويلاً بعض الشيء، ولكنها ستساعد منزلك على الشعور بالنظافة بشكل أكبر.
تذويب الفريزر
إن إزالة الجليد من الفريزر ليست مهمة يقوم بها الناس كثيرًا، على الرغم من كونها شيئًا يجب القيام به مرة واحدة على الأقل سنويًا للعديد من المجمدات. إنه أمر مؤلم للغاية، لأنه يتضمن سحب كل شيء من الثلاجة والفريزر، وفصله، وترك الجليد يذوب، ومسحه بالكامل. ومع ذلك، يمكنك تخفيف التوتر قليلاً عن طريق القيام بذلك في فبراير. هذا هو الوقت المناسب، حيث قد تكون ثلاجتك وفريزرك خاليين بالفعل بعد العطلة ويأكلان كل بقايا طعام العطلة.
السجاد والسجاد النظيف العميق
إذا مر أكثر من عام منذ أن تم تنظيف سجادك، فمن المحتمل أنها بدأت تبدو مرهقة بعض الشيء. يمكن غسل العديد من سجاد الرمي في الغسالة. لكن بالنسبة للبسط والسجاد الأكبر حجمًا، يمكنك استئجار منظف بالبخار من معظم متاجر الأدوات الكبيرة، لذا فكر في قضاء يوم في هذه المهمة. تجعل مقاطع فيديو تنظيف السجاد هذه الأمور تبدو معقدة للغاية، ولكن من السهل جدًا غسل السجادة بنفسك في 10 خطوات أو أقل.
تنظيم مناطق اللعب
قد يبدو أنه ليس هناك وقت مناسب على الإطلاق لفرز مناطق لعب أطفالك – لذا عليك أن تكون متعمدًا وتخصيص وقت يمكنك فيه التركيز على الفوضى. قم بفرز الألعاب المكسورة أو التي نادرًا ما تستخدم للتبرع بها أو إعادة تدويرها أو رميها. بعد ذلك، يمكنك مراجعة الألعاب التي لم يعد طفلك يلعب بها والتفكير في التبرع بها. بعد ذلك، العمل على تنظيم المساحة وتنظيفها بشكل عميق. قد يكون الأمر مملاً في بعض الأحيان، ولكن خلال شهر فبراير، عندما يكون الجو باردًا وكئيبًا في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة، يجدر العمل على بعض مشاريع التنظيف هذه التي تستغرق وقتًا طويلاً والتي قد تتجنبها.
فرك المناطق التي يصعب الوصول إليها
عند الحديث عن العمل الممل، ليس هناك وقت أفضل لتنظيف بعض الأماكن التي يصعب الوصول إليها. تعتبر الألواح الأساسية والحواف والزوايا العميقة وحول مجموعة الأسلاك خلف التلفزيون كلها مناطق يتم إهمالها طوال العام وتحتاج إلى القليل من الحب. يمكنك المضي قدمًا وإنجاز هذا العمل، لأنه يتضمن قدرًا كبيرًا من الفرك والدهون – مما يوفر على نفسك العمل الإضافي بحلول الربيع.
فرز الغرف الاحتياطية
قد تحتاج ملاءات وبياضات الضيوف إلى عناية خاصة – لتبقى نظيفة وخالية من مسببات الحساسية المحتملة. يجب غسل كل تلك الأغطية والوسائد قبل الدورة القادمة لضيوفك. خذ الوقت الكافي لإعداد جميع بياضات الضيوف الخاصة بك بينما تقوم أيضًا بالفرز للتخلص من أو إعادة تدوير الملاءات المحشوة أو الممزقة. يمكنك أيضًا إلقاء نظرة على غرفة الضيوف الخاصة بك ومعرفة ما إذا كان هناك أي شيء يحتاج إلى ترتيب أو تنظيف حتى تشعر بالاستعداد بشكل أفضل بحلول الربيع.
قم بفرز لوازم حديقتك
إن مراجعة معدات البستنة الخاصة بك أمر يستحق القيام به قبل أن تستخدمه فعليًا في فصل الربيع. إنه الوقت المناسب لفحص أدواتك ومعرفة ما يجب إصلاحه أو استبداله. يمكنك أيضًا معرفة ما إذا كان هناك أي مواد مثل الفيرميكوليت أو تربة التأصيص أو الأواني أو السماد التي يجب عليك شراؤها لحديقتك الداخلية أو الخارجية. بهذه الطريقة، يمكنك المشاركة مباشرة عندما يحين وقت البدء بالزراعة. إذا كنت تريد أن تجعل حياتك أسهل، يمكنك البدء في تخطيط أسرة حديقتك لهذا العام.
تنظيف وتحت الأجهزة الكبيرة
مهمة التنظيف الربيعية الأخرى التي يمكنك القيام بها مبكرًا هي التعامل مع أجهزتك الكبيرة. إنها ثقيلة وضخمة، ولهذا السبب ربما لا تقوم بالتنظيف تحتها كثيرًا. ومع ذلك، من الأفضل أن تقومي بها بينما تكونين عالقة في الداخل بسبب الطقس البارد. لا تكتفي بالمسح أسفل أجهزتك فحسب، بل قم بتنظيف الأجزاء الداخلية منها أيضًا. افرك الفرن الخاص بك، واغسل المرشحات والأختام في الغسالة والمجفف، وامنح الميكروويف الخاص بك مظهرًا جديدًا مع وعاء من الماء والليمون (للتنظيف بالبخار بنفسك). وهذا يساعد على منع حدوث مشكلات مع أجهزتك في المستقبل.
قم بترتيب مكتبك
يساعد تنظيف منطقة مكتبك على إضفاء إحساس بالانتعاش والبدايات الجديدة. هذا هو الوقت المناسب للبدء في التخلص من الفوضى والمستندات القديمة التي لم تعد بحاجة إليها. تحقق من القرطاسية والحبر والمجلدات الخاصة بك للتأكد من أنك مجهز بالكامل وجاهز لأي عمل يلقي بك في طريقك. يمكنك أيضًا النظر حولك ومعرفة ما إذا كنت تدمج أي أخطاء في تصميم المكتب المنزلي تدمر سير عملك، مثل استخدام أثاث غير مريح أو ترك مكتبك فوضويًا للغاية.
قم بإعداد قائمة من اللمسات والأشياء التي تريد التركيز عليها في فصل الربيع
بمجرد الانتهاء من التنظيف والترتيب قدر الإمكان في شهر فبراير، فإن الخطوة الأخيرة هي الجلوس وإنشاء قائمة بما عليك القيام به عندما يأتي الربيع. ربما ترغب في التعامل مع المرآب بعد أن يصبح دافئًا، أو ربما لاحظت غرفًا تحتاج إلى طلاءها عندما يمكن للنوافذ أن تمر بالنسيم. يمكنك أيضًا تذكير نفسك بتجربة طريقة التنظيف التي تجعل التعامل مع التنظيف العميق أمرًا سهلاً عن طريق تقسيم المساحات إلى مناطق.