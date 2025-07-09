مهما حدث للرجل وراء القرش الأيسر؟

حتى في أيامه المبكرة ، كان الجانب الممتع من الإنترنت يسكنه اللحظات الثقافية المذهلة التي تمكنت بطريقة ما من التقاط الخيال الجماعي في العالم عبر الإنترنت. كان في التسعينيات من القرن الماضي رضيع الرقص ثلاثي الأبعاد ، في حين شهد عام 2000 ظهور كرتون فلاش “بادجر بادجر بادجر” وممي Lolcats. وفي عام 2010 ، عندما حققت ثقافة الميم خطوته ، كان هناك “يوم الجمعة” من ريبيكا بلاك في عام 2011 ، وظهور دوجي في عام 2013 ، وبالطبع ، اليسار اليسرى في عام 2015.
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اليسار القرش هو ميمي يأخذ بعض شرح. من المحتمل أن يتم تعميمه على نطاق واسع في شكل GIF ، ويظهر المقطع شخصية في زي سمك القرش الأزرق الكاريكاتوري ، يرقص بشكل محرج إلى حد ما و arhythmally. لا يوجد شيء ملحوظ في ذلك ، قد تعتقد. لكن هذا الرقص وقع بالفعل في عرض Super Bowl 2015 ، إلى جانب نجم البوب كاتي بيري ، التي كانت آنذاك في ذروة شهرتها وأداء لجمهور تلفزيوني في منطقة 118 مليون شخص. كان المؤدي المعني أحد راقصتي أسماك القرش في الأداء – ومن هنا كان الاسم اليسار القرش – على الرغم من الأداء على اليمين ، بدا أنه نسي الروتين في لحظة حاسمة.
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في أعقاب الأداء ، أرسل مستخدمو الإنترنت مقطع سمك القرش الأيسر ، مما يخلق ميميًا لا يزال مألوفًا لكثير من الناس بعد عقد من الزمان. لكن بينما كان القرش الذي أقيم نجاحًا فوريًا ، فقد استغرق الأمر سنوات للعالم لمعرفة من هو: برايان جاو ، راقصة محترفة ، بحلول هذه المرحلة عملت مع كاتي بيري منذ عام 2010. كما كان يعرف غاو ، يمكن أن تدمر الميمات حياة ، لذلك كانت خطواته التالية بعد العثور على الشهرة الفيروسية مهمة.
كيف حدث سمك القرش الأيسر
في الذكرى العاشرة لحادث القرش الأيسر ، نشر الناس مقابلة متعمقة مع الرجل الذي يقف وراء الأداء ، تتبع خطواته من مسيرته المبكرة إلى أدائه المحدد في واحدة من أكبر المراحل في العالم. لقد وجد برايان جاو أن تكساسًا انتقل إلى لوس أنجلوس في الجزء الأول من حياته المهنية لمتابعة أحلامه في أن يكون راقصة ، فقد وجد قدميه في الصناعة يعمل لصالح شركات الترفيه التي تركز على الأطفال مثل نيكلوديون. ظهر لأول مرة مع كاتي بيري في حفل توزيع جوائز Teen Choice لعام 2010 وعمل معها بشكل مستمر حتى Super Bowl 2015. حدث الحدث الضخم حيث كانت بيري في جولتها العالمية المنشورية ، والتي شاركت فيها GAW أيضًا.
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يبدو أن تجربة Gaw التي لا شك فيها كراقصة محترفة ، وهي وظيفة تتطلب قدرًا كبيرًا من القدرة ، على خلاف مع أدائه خلال Super Bowl. جاء الإنترنت ليرى أنه بمثابة فوضى ضخمة على المسرح العالمي. ولكن كما أوضح لـ NPR في عام 2018 ، فإن قسم الأداء الذي كان يعتبره قد نسيه كان في الواقع عندما تم توجيه الراقصين إلى حرة – وقرر جاو أن يكون أبله قدر الإمكان. وقال “لذلك هناك تصميم رقص”. “هناك أيضًا ما يسمى تصميم الرقصات على الطراز المجاني ، أو ، مثل ، يمكنك التنقل أو تلعب شخصيتك كراقصة … … أنا في زي سمك القرش الأزرق الذي يبلغ طوله 7 أقدام. لا يوجد شيء رائع في ذلك. إذن ما هو الخيار الآخر؟ حسنًا ، سألعب شخصية مختلفة.”
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الحياة بعد القرش اليسار
على الرغم من أن عرض Katy Perry Super Bowl كان يعتبره العديد من المشاهدين والنقاد نجاحًا ، فليس هناك شك في أن القرش الأيسر كان العنصر الأكثر تميزًا في العرض. وبالفعل ، وجد برايان جاو نفسه فجأة من الاهتمام الكبير من الاهتمام الذي تلقاه من أدائه. وهو يدعي أن وكيله كان يتلقى عددًا لا يحصى من المكالمات من الأشخاص الذين يرغبون في معرفة من الذي غادر سمك القرش وكان لتقديم العمل. أصبح القرش الأيسر أيضًا زي هالوين بارز بشكل خاص في ذلك العام.
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ومع ذلك ، قرر Gaw الحفاظ على رأسه منخفضًا ، حيث خرج فقط من القرش الأيسر علنًا في عام 2018 ، عندما ماتت القوة الحارقة عبر الإنترنت للميمي المستمدة منه. تدعي GAW أن بيري ، التي ليست غريبة على الاهتمام الوحشي لمستخدمي الإنترنت – قام البعض بنشر نظرية مؤامرة بأنها هي Jonbenét Ramsey – أحب ظاهرة القرش اليسرى. قام في صور القرش على قنوات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها ، وحتى الموهوبين الراقصين المتورطين في أسماك القرش باعتبارها تذكارًا.
لا يزال Gaw يحب الرقص ، لكنه يقول اليوم إنه يفضل الرقص لنفسه ، بدلاً من أن يكون مهنة. اليوم ، إنه مصفف شعر في لوس أنجلوس وهو سعيد بتغيير اتجاهه ، ويخبر الناس: “كنت أعلم دائمًا أنني ما زلت أرغب في أن أكون جزءًا من صناعة الترفيه الإبداعية وأن أحصل على يدي في الفن والإبداع والمشاركة مع الناس أيضًا. أحب أن الرقص هو أمر رئيسي ، لكن هذا كثير من العمل … كنت أرغب في تحريكه برشاقة.”
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