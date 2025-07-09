مهما حدث للرجل وراء القرش الأيسر؟

حتى في أيامه المبكرة ، كان الجانب الممتع من الإنترنت يسكنه اللحظات الثقافية المذهلة التي تمكنت بطريقة ما من التقاط الخيال الجماعي في العالم عبر الإنترنت. كان في التسعينيات من القرن الماضي رضيع الرقص ثلاثي الأبعاد ، في حين شهد عام 2000 ظهور كرتون فلاش “بادجر بادجر بادجر” وممي Lolcats. وفي عام 2010 ، عندما حققت ثقافة الميم خطوته ، كان هناك “يوم الجمعة” من ريبيكا بلاك في عام 2011 ، وظهور دوجي في عام 2013 ، وبالطبع ، اليسار اليسرى في عام 2015.

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اليسار القرش هو ميمي يأخذ بعض شرح. من المحتمل أن يتم تعميمه على نطاق واسع في شكل GIF ، ويظهر المقطع شخصية في زي سمك القرش الأزرق الكاريكاتوري ، يرقص بشكل محرج إلى حد ما و arhythmally. لا يوجد شيء ملحوظ في ذلك ، قد تعتقد. لكن هذا الرقص وقع بالفعل في عرض Super Bowl 2015 ، إلى جانب نجم البوب ​​كاتي بيري ، التي كانت آنذاك في ذروة شهرتها وأداء لجمهور تلفزيوني في منطقة 118 مليون شخص. كان المؤدي المعني أحد راقصتي أسماك القرش في الأداء – ومن هنا كان الاسم اليسار القرش – على الرغم من الأداء على اليمين ، بدا أنه نسي الروتين في لحظة حاسمة.

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في أعقاب الأداء ، أرسل مستخدمو الإنترنت مقطع سمك القرش الأيسر ، مما يخلق ميميًا لا يزال مألوفًا لكثير من الناس بعد عقد من الزمان. لكن بينما كان القرش الذي أقيم نجاحًا فوريًا ، فقد استغرق الأمر سنوات للعالم لمعرفة من هو: برايان جاو ، راقصة محترفة ، بحلول هذه المرحلة عملت مع كاتي بيري منذ عام 2010. كما كان يعرف غاو ، يمكن أن تدمر الميمات حياة ، لذلك كانت خطواته التالية بعد العثور على الشهرة الفيروسية مهمة.