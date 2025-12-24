مهما فعلت، لا تتجاهل أسماء العلامات التجارية هذه الموجودة على لوحات متاجر التوفير

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
إن العثور على أشياء ثمينة في متجر التوفير يمكن أن يبدو وكأنه فوز باليانصيب. لا عجب أن الكثير من الناس يحبون قضاء فترة ما بعد الظهر في البحث عن الأشياء المستعملة. بينما يحب البعض البحث عن حقائب كلاسيكية، يفضل البعض الآخر البحث عن ملابس مصممة بسعر رائع. ولكن بالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن الأطباق العتيقة هي المكان الذي يوجد فيه الكنز. ولا عجب، لأن هناك عددًا لا بأس به من عناصر الأطباق القديمة القيمة التي يمكنك العثور عليها في متجر التوفير. ولكن كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت اللوحة العتيقة التي عثرت عليها هي كنز أم مجرد لوحة أخرى؟ حسنًا، أحد المؤشرات الرائعة هو العلامة التجارية. إذا عثرت على لوحة تحمل اسم Meissen أو Royal Copenhagen أو Spode أو Wedgwood (على سبيل المثال لا الحصر)، فأنت على الأرجح تبحث عن كنز.
في حين أنه من الصحيح أن بعض أنماط الأطباق من علامات تجارية معينة تحمل قيمة أكبر من غيرها، إلا أن بعض العلامات التجارية، ككل، من المرجح أن تنتج اكتشافات مذهلة باستمرار. الحقيقة هي أن هناك العديد من العلامات التجارية التي تستحق الشراء دائمًا من متجر التوفير، ولكن هناك أيضًا علامات تجارية لا تستحق وقتك. بشكل عام، ما يحدد اللوحة العتيقة الجديرة بالاهتمام هو الجودة والحرفية وقابلية التحصيل وأحيانًا الأهمية التاريخية.
عند البحث عن لوحات رائعة لتجميعها، من المهم أن تأخذ في الاعتبار الحالة والسعر الذي يبيعها به المتجر. ولكن إذا كنت تريد طريقة سهلة لمعرفة أنك تحصل على قطعة عالية الجودة، فيجب عليك التحقق من علامة الشركة المصنعة للبحث عن العلامات التجارية المحترمة والمحبوبة.
مايسن
شركة Meissen هي شركة مصنعة من ألمانيا قامت لأول مرة بإنتاج الخزف ذو العجينة الصلبة في القرن الثامن عشر الميلادي المعروف بقوته ومتانته. تصميماتهم الجميلة مرسومة باليد ولاقت شعبية كبيرة. اليوم، تعتبر ذات قيمة كبيرة ومقتنيات مرغوبة للغاية. يمكن أن يصل سعر اللوحات إلى أكثر من 1000 دولار على موقع eBay. يوجد نمط معين من أطباق Meissen، “Blue Onion”، حتى من بين أنماط أطباق الأطباق عالية الطلب التي يمكن العثور عليها في متجر التوفير. إذا كنت تعتقد أنك عثرت على Meissen، فيمكنك التحقق من الجزء الخلفي بحثًا عن علامة صانع لسيفين متقاطعين باللون الأزرق.
رويال كوبنهاجن
تأسست رويال كوبنهاجن في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي بتكليف من ملكة الدنمارك. تشتهر اللوحات بأنماطها المميزة باللونين الأزرق والأبيض ذات التصميمات المخددة. ستعرف أن لديك لوحة كوبنهاغن الملكية الأصلية إذا لاحظت في الخلف التاج الملكي للدنمارك بثلاثة موجات مرسومة يدويًا. راقب متجر التوفير المحلي الخاص بك بحثًا عن هذه الخزفية الرقيقة لأنها ذات قيمة كبيرة، وذلك بفضل ارتباطاتها التاريخية. أطباق رويال كوبنهاجن الجميلة والكلاسيكية لا تتأثر بمرور الزمن وتعمل بشكل جيد مع أي نمط تصميم تقريبًا.
سيفر
إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية للعثور على طبق سيفر الأصلي، فمن الأفضل أن تخرج وتشتري تذكرة اليانصيب. كانت Sèvres شركة تصنيع صينية فاخرة في فرنسا ومنافسًا مباشرًا لشركة Meissen. لقد ميزوا أنفسهم في أواخر القرن الثامن عشر بتصميمات فريدة وملونة وتذهيب ذهبي دقيق مطلي يدويًا. يمكنك التعرف على علامة صانع سيفر من خلال خطين متداخلين ومنعكسين باللون الأزرق “L”، وغالبًا ما يكون بحرف في المنتصف يشير إلى سنة التصنيع. هذه لوحات عالية الجودة حقًا يقدرها هواة الجمع لجمالها وبراعتها وأهميتها التاريخية.
ليموج
Limoges ليست علامة تجارية بقدر ما هي مجموعة من العلامات التجارية التي تنتج الخزف في منطقة Limoges في فرنسا. مثل Meissen، يتم تصنيع خزف Limoges باستخدام طريقة اللصق الصلب مما يجعله متينًا للغاية. سيتم تمييز بورسلين Limoges الأصلي الذي تم إنشاؤه بعد عام 2017 بعلامة “Porcelaine de Limoges”. هناك مصنعان مشهوران هما هافيلاند وبيرناردو. تحظى أواني الطعام التي تم تصنيعها في ليموج بتقدير كبير من قبل هواة الجمع لجودتها غير المسبوقة بسبب الطين الممتاز الموجود في المنطقة. تحتوي القطع الأكثر طلبًا على علامات تشير إلى أنها تم طلاؤها يدويًا في المصنع أو بواسطة شركات تزيين محترفة.
بييرو فورناسيتي
على الأرجح واحدة من أسهل العلامات التجارية التي يمكن اكتشافها في هذه القائمة، كان فورناسيتي فنانًا إيطاليًا أنتج سلسلة من اللوحات التي تحمل صورة مغنية الأوبرا الإيطالية لينا كافاليري. تعتبر هذه الأطباق فنًا قابلاً للتحصيل أكثر من أدوات الطعام التقليدية. هناك أيضًا العديد من التصميمات التي ابتكرها في منتصف القرن والتي تضمنت حيوانات ووصفات وحتى الهندسة المعمارية الإيطالية الشهيرة. وإلى جانب التصاميم الغريبة، عليك أن تبحث عن الختم “Fornasetti Milano Made in Italy” الذي يحمل صورة يد تحمل فرشاة رسم. تعتبر لوحات فورناسيتي فنًا قابلاً للتحصيل بدرجة كبيرة ويمكن بيعها بمئات الدولارات.
ويدجوود
بدأت شركة Wedgwood في عام 1759 على يد يوشيا ويدجوود، وهي شركة تصنيع سيراميك إنجليزية معروفة في الغالب بخزفها الرائع من الخزف الصيني وأواني اليشب (الخزف الحجري الملون وغير المزجج). تشتهر هذه العلامة التجارية من السيراميك بالفن والحرفية عالية الجودة، وقد نالت إعجاب العائلة المالكة في إنجلترا. قامت الملكة شارلوت بنفسها بتكليف مجموعة من الخزفيات ذات اللون الكريمي للعائلة المالكة، والتي سميت فيما بعد “Queen’s Ware”. إن العثور على ختم “Wedgwood” في الأسفل هو مجرد البداية؛ سيكشف البحث السريع عبر الإنترنت عن مدى عمر وندرة قطعتك بناءً على العلامة التي تم استخدامها.
سبود
تم إنشاء مصنع إنجليزي آخر للخزف على يد رجل يدعى يوشيا سبود. يشتهر Spode بإتقان تقنية أدوات النقل الزرقاء والخزف الصيني. تصميماتها الأكثر شهرة وتحصيلًا هي أنماط Blue Italian وChristmas Tree. على الرغم من أن نمط شجرة عيد الميلاد ظل في الإنتاج باستمرار منذ عام 1938 وهو نادر جدًا، إلا أنه محبوب جدًا بسبب الحنين إلى الماضي، ويسعى إليه دائمًا أولئك الذين يرغبون في إكمال مجموعاتهم أو استبدال العناصر المكسورة.
رويال دولتون
رويال دولتون هي شركة تصنيع سيراميك بريطانية شهيرة، تشتهر بألواحها وتماثيلها القابلة للتحصيل. تم تأسيسها عام 1815 في إنجلترا، وهي معروفة بتقنية التزجيج المملح والسيراميك الحجري. الأنماط التي يجب أن تنتبه إليها هي تصميمات باقة الورد المرسومة يدويًا بواسطة تشارلز هارت أو أي أنماط مطلية بالتذهيب. إذا كنت محظوظًا بما يكفي للعثور على تصميم للوحة باللون الأزرق الكوبالت والذهبي تم تصميمه بالتعاون مع شركة Tiffany & Co.، فقد وجدت شيئًا قيمًا حقًا. ابحث عن علامة صانع تحمل اسم Royal Doulton وصورة تاج أو أسد.
هيريند
تعد Herend واحدة من أشهر الشركات المصنعة للخزف في أوروبا. تأسست في المجر عام 1826، وسرعان ما أصبحت مشهورة لدى العديد من أفراد العائلة المالكة الأوروبية. يتم تصنيع أواني الطعام الخاصة بهم من خلال طريقة اللصق الصلب مما يجعلها متينة للغاية. نظرًا لأن كل تصميم مرسوم يدويًا، فهو فريد من نوعه. كن على اطلاع على أنماط “الملكة فيكتوريا” أو “طائر روتشيلد”. ابحث عن علامة صانع مع أي مجموعة من الكلمات، “هيرند”، أو “المجر”، أو “مرسومة يدويًا”، وشعار النبالة، وسيفين متقاطعين باللون الأزرق.
بيركس
في حين أن شركة بيركس مشهورة بأدوات الخبز الخاصة بها في العديد من الأنماط القابلة للتحصيل، فقد أنشأت أيضًا مجموعة من أواني الطعام. لا ينبغي الخلط بين هذه اللوحات وبين Corelle أو CorningWare. على الرغم من أن هذه الخطوط تم إنتاجها جميعًا من قبل نفس الشركة الأم، إلا أن أواني طعام بيركس تختلف عن الخطين الآخرين. تم تصنيع ألواح البايركس بنفس عملية صنع أواني الخبز باستخدام زجاج البورسليكات، وهو أكثر سمكًا في التصميم بشكل ملحوظ من كوريل أو كورنينج وير. ربما تم استخدام النمط أعلاه تجاريًا أو كترويج لأنه لم يكن يتم تشغيله بشكل منتظم وهو قابل للتحصيل وذو قيمة كبيرة نظرًا لندرته.
ملك النار (مرساة هوك)
ربما نظرًا لنجاح شركة Pyrex مع منتجاتها الآمنة في الفرن، قدمت Anchor Hocking خطها الخاص من أواني الطعام المتينة مع خط Fire-King في عام 1942. اللون/النمط الأكثر شهرة لخط Fire-King هو “Jade-ite”، والذي يمكن التعرف عليه بسهولة من خلال لونه الأخضر الحليبي. في حين أن حجر اليشم مطلوب بشدة من قبل جامعي التحف العاديين، فإن نمط “حزم القمح” هو في الواقع أكثر ندرة وأكثر قيمة. لقد خرج خط Fire-King من الإنتاج في عام 1972، لذا سواء كنت تجمع لإعادة البيع أو لنفسك، فإن خط أدوات الطعام هذا لا يزال اكتشافًا جميلاً.
الفرنسيسكان
بدأت شركة Gladden, McBean & Co. إنتاج أواني الطعام في عام 1933، والتي أصبحت تُعرف باسم Franciscan Ware. يعرف الكثير من الناس الفرنسيسكان بسبب تصميماته الأكثر شعبية، مثل “وردة الصحراء” أو “التفاحة”، والتي تم إنشاؤها في أوائل الأربعينيات. هذه الأنماط قابلة للتحصيل للغاية، وتعد مجموعات المنتجات في الأربعينيات من القرن الماضي هي الأكثر قيمة لأنها تميزت بأول الأنماط المنقوشة المرسومة يدويًا. إذا قمت بجمع أواني الطعام الفرنسيسكانية المبكرة، فيجب أن تفكر في استخدامها فقط للعرض، حيث أن التزجيج من هذه الفترة يمكن أن يحتوي على كميات كبيرة من الرصاص. نظرًا لوجود علامات تصنيع متعددة للفرنسيسكان، يمكنك التحقق من اكتشافاتك على موقع الأرشيف الفرنسيسكاني.
روزنتال
تأسست شركة تصنيع السيراميك البافارية هذه في عام 1879 على يد فيليب روزنتال، وقد أنتجت أكثر خطوط أواني الطعام نجاحًا في أوائل القرن العشرين. كانت أنماط “دوناتيلو” و”دارمشتات” و”إيزولد” من الأنماط الشائعة للغاية في ذلك الوقت. عمل روزنتال مع أكثر من 100 فنان لإنشاء قطع جميلة من الفن المعاصر، أبرزهم سلفادور دالي، وآندي وارهول، وساندرو شيا، وحتى المصممين المشهورين جياني ودوناتيلا فيرساتشي. إذا كنت تبحث عن طبق أصلي في متجر السلع المستعملة، فراقب علامة الشركة المصنعة التي تحمل اسم Rosenthal والتي تتضمن تاجًا وقضبانًا متقاطعة.
مينتون
مينتون هي شركة فخار إنجليزية مشهورة أنشأها توماس مينتون في عام 1793. وقد أصبحت قطع الشركة ذات قيمة كبيرة بسبب الزجاج عالي الجودة والخزف الصيني الجميل المرسوم يدويًا ومتانة منتجاتها. تشتهر أواني طعام مينتون بأنماطها المعقدة والمفصلة. يمكن أن يكون التحقق من علامة المصنع أمرًا صعبًا بعض الشيء، مع الأخذ في الاعتبار أنهم غيروا علامتهم عدة مرات على مر السنين. أحد الأشياء الجديرة بالملاحظة التي يجب التحقق منها هو اسم “Minton” أو “Mintons” مصحوبًا بالكرة الأرضية.
ماكنزي تشايلدز
ربما تكون أصغر علامة تجارية في قائمتنا، تأسست ماكينزي تشايلدز في عام 1983 على يد فيكتوريا وريتشارد ماكينزي تشايلدز في نيويورك. هذه علامة تجارية أخرى يسهل التعرف عليها بسبب موضوعاتها الجريئة والغريبة وتصميماتها المرسومة يدويًا. يعد نمط Courtly Check الشهير هو التصميم الأكثر شعبية. يتميز هذا النمط بمربعات باللونين الأسود والأبيض مرسومة يدويًا مع ضربات فرشاة واضحة، مما يضمن أن كل قطعة فريدة من نوعها. ابتكرت العلامة التجارية العديد من أنماط أواني الطعام الملونة المختلفة على مر السنين، ولكن يظل Courtly Check هو الأكثر تحصيلًا. يمكن أن تختلف علامة الشركة المصنعة لـ MacKenzie-Childs. ابحث عن اسم MacKenzie-Childs أو الحرف الأول من حرفين للفنان المحدد للتصميم.