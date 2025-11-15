مهمة البستنة الشتوية الأساسية للمصابيح التي تنتج ربيعًا أكثر صحة

بعد إزالة البصيلات من حديقتك، قم بتنظيف التربة المتبقية من الجذور باستخدام خرطوم. فحص صحة المصابيح والتخلص من أي تلف أو مريضة. بمجرد غسلها، يجب تجفيف المصابيح قبل تخزينها. ضع المصابيح بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة في مكان جيد التهوية ويظل في درجة حرارة الغرفة. تحتاج معظم المصابيح إلى 1 إلى 3 أيام من التجفيف قبل تخزينها، لكن بعضها، مثل زنابق الكالا، قد تحتاج لفترة أطول. اقلب المصابيح عدة مرات يوميًا لمساعدتها على الجفاف تمامًا.

يمكنك تخزين المصابيح في نشارة الخشب، أو نشارة الخشب، أو الخث الطحالب، أو الرمل، أو الفيرميكوليت، ووضعها في صناديق من الورق المقوى أو أكياس ورقية في طبقتين أو ثلاث طبقات. من المفيد وضع علامة على الصناديق أو الأكياس حتى تعرف ما الذي ستزرعه في الربيع. تجنب استخدام حاويات محكمة الإغلاق لمصابيحك، ولا تدع المصابيح الفردية تلمس بعضها البعض. بمجرد تعبئتها جميعًا، ضعها في مكان بارد ومظلم وجاف يحافظ على درجة حرارة تتراوح بين 35 و45 درجة فهرنهايت، كما هو الحال في المرآب أو السقيفة أو الطابق السفلي غير المدفأ. لا ينبغي تخزين المصابيح في منطقة تنخفض فيها درجة الحرارة إلى ما دون درجة التجمد.

راقب المصابيح الخاصة بك خلال فترة الشتاء وقم بإزالة أي منها يبدأ بالتعفن أو الاضمحلال. إذا بدت ذابلة، فقد تحتاج نشارة الخشب أو الرمل المخزنة فيها إلى ترطيبها باستخدام زجاجة رذاذ. إذا بدت رطبة جدًا، فقد تحتاج إلى إخراجها من التخزين وتهويتها. عندما ينتهي خطر الصقيع، يمكنك تقسيم هذه النباتات في الربيع وإعادتها إلى حديقتك لتزدهر نضرة.