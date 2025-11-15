مهمة البستنة الشتوية الأساسية للمصابيح التي تنتج ربيعًا أكثر صحة

عندما يتعلق الأمر بالفناء، هناك دائمًا الكثير للقيام به في الخريف. بين ترتيب الأوراق وإعداد النباتات المعمرة للأشهر الباردة، من السهل أن ننسى البصيلات التي تجلس بشكل مريح في التربة. ومع ذلك، فإن بعض البصيلات الرقيقة لن تبقى على قيد الحياة خلال أشهر الشتاء، لذا يجب عليك استخراج الزهور الحساسة للبرد لحفظها للموسم المقبل. قبل حفرها، يجب عليك أيضًا العثور على موقع مناسب لتخزينها حتى يأتي الربيع مرة أخرى.
تحتاج المصابيح الشائعة التي نادرًا ما تبقى على قيد الحياة خلال فصل الشتاء، مثل زنابق الكالا والأضاليا والكالاديوم ومصابيح أذن الفيل، إلى الحماية ويجب حفرها. فكر في المصابيح الموجودة في حديقتك وقم ببعض الأبحاث. من الأفضل دائمًا أن تكون آمنًا من أن تكون آسفًا! يمكنك حفر المصابيح الطرية بمجرد موت أوراق الشجر أو قتلها بسبب الصقيع الأول. عادة ما يقتل الصقيع الأول النمو العلوي الطري، لكن البصيلات نفسها يجب أن تكون على ما يرام. احفرها بعد وقت قصير من موت أوراق الشجر لأن تركها لفترة طويلة يمكن أن يسبب التعفن. استخدم شوكة وحفر بعناية حول البصلة، مع الحرص على عدم إتلاف أي جذور. ابدأ ببضع بوصات بعيدًا عن المصباح، وتحرك ببطء. بمجرد فك اللمبة، تخلص من أي تربة زائدة.
كيفية تخزين المصابيح الطرية لفصل الربيع
بعد إزالة البصيلات من حديقتك، قم بتنظيف التربة المتبقية من الجذور باستخدام خرطوم. فحص صحة المصابيح والتخلص من أي تلف أو مريضة. بمجرد غسلها، يجب تجفيف المصابيح قبل تخزينها. ضع المصابيح بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة في مكان جيد التهوية ويظل في درجة حرارة الغرفة. تحتاج معظم المصابيح إلى 1 إلى 3 أيام من التجفيف قبل تخزينها، لكن بعضها، مثل زنابق الكالا، قد تحتاج لفترة أطول. اقلب المصابيح عدة مرات يوميًا لمساعدتها على الجفاف تمامًا.
يمكنك تخزين المصابيح في نشارة الخشب، أو نشارة الخشب، أو الخث الطحالب، أو الرمل، أو الفيرميكوليت، ووضعها في صناديق من الورق المقوى أو أكياس ورقية في طبقتين أو ثلاث طبقات. من المفيد وضع علامة على الصناديق أو الأكياس حتى تعرف ما الذي ستزرعه في الربيع. تجنب استخدام حاويات محكمة الإغلاق لمصابيحك، ولا تدع المصابيح الفردية تلمس بعضها البعض. بمجرد تعبئتها جميعًا، ضعها في مكان بارد ومظلم وجاف يحافظ على درجة حرارة تتراوح بين 35 و45 درجة فهرنهايت، كما هو الحال في المرآب أو السقيفة أو الطابق السفلي غير المدفأ. لا ينبغي تخزين المصابيح في منطقة تنخفض فيها درجة الحرارة إلى ما دون درجة التجمد.
راقب المصابيح الخاصة بك خلال فترة الشتاء وقم بإزالة أي منها يبدأ بالتعفن أو الاضمحلال. إذا بدت ذابلة، فقد تحتاج نشارة الخشب أو الرمل المخزنة فيها إلى ترطيبها باستخدام زجاجة رذاذ. إذا بدت رطبة جدًا، فقد تحتاج إلى إخراجها من التخزين وتهويتها. عندما ينتهي خطر الصقيع، يمكنك تقسيم هذه النباتات في الربيع وإعادتها إلى حديقتك لتزدهر نضرة.