مهمة تنظيف نافذة الخريف التي تساعد على السماح بدخول المزيد من الضوء خلال أيام الشتاء المظلمة

عندما تجلب أيام الشتاء سماء كئيبة بشكل محبط وأيام أقصر، قد يكون الإغراء هو إغلاق الستائر والاختباء تحت أدفأ البطانيات. ولكن إذا كانت تلك الأيام القاتمة تجعلك ترغب في مقاومة جاذبية يوم السبات وبدلاً من ذلك سطع منزلك، فهناك مهمة تنظيف النوافذ في الخريف والتي تساعد على السماح بدخول المزيد من الضوء خلال أيام الشتاء المظلمة تلك. يعد إنشاء منزل يسمح للضوء الطبيعي بالتوهج أمرًا سهلاً مثل غسل النوافذ، ويمكن أن توفر مادة مضافة إلى محلول التنظيف دفعة تنظيف وتحافظ على نظافة النوافذ لفترة أطول من الوقت. المكون هو الجلسرين، وهو سائل سميك وشفاف يتمتع بقدرة مدهشة على عمل القليل من السحر على الألواح.
إذا كنت تستكشف أفضل الطرق لتحسين الإضاءة الطبيعية في منزلك ولكنك لا تخطط لهدم الجدران أو إضافة نوافذ إضافية، فمن المحتمل أنك تريد أن تسلك الطريق الأقل مقاومة والتأكد من أن النوافذ الموجودة لديك تسمح بدخول أكبر قدر ممكن من الضوء. من الواضح أن النوافذ المتسخة أو تلك المغطاة بالفيلم سوف تقوم بتصفية ضوء الشمس الذي يحاول التألق من خلاله. ومع ذلك، قد تتساءل لماذا لا يجب عليك ببساطة غسلها باستخدام أي منظف نوافذ قديم؟ يمكنك فعل ذلك بالطبع، ولكن إضافة كمية صغيرة من الجلسرين، “لا ينظف الزجاج فحسب، بل يخلق طبقة مجهرية تطرد الغبار وبصمات الأصابع والتكثف”، كما يقول سكوت شريدر، خبير التنظيف في CottageCare. (عبر المنازل والحدائق)
اخلط محلول تنظيف النوافذ مع الجلسرين
ربما تكون قد رأيت الجلسرين في قائمة المكونات الغذائية أو في عدد لا يحصى من العناصر الأخرى، مثل مستحضرات التجميل والمرطبات ومعجون الأسنان. الجلسرين، المعروف أيضًا باسم الجلسرين، هو سائل صافٍ ولزج قليلاً ولزج إلى حد ما ويصنف على أنه كحول سكري. غالبًا ما يتم استخلاصه من مصادر نباتية. ومع ذلك، فإن سمته البارزة هي قدرته على الاحتفاظ بالمياه – فهو مرطب، وهو ما يجعله مفيدًا جدًا لتنظيف النوافذ. باعتباره مرطبًا، فهو يتمتع بخصائص مضادة للضباب، وهي ميزة ممتازة للنوافذ. كما يعمل الجلسرين كحاجز وقائي على الأسطح الزجاجية، مما يساعد على تقليل كمية الغبار والأوساخ التي تلتصق بالنافذة.
ربما تكون قد حاولت أن تصنع بنفسك منظفًا للزجاج لا يترك أي خطوط أبدًا وربما كان حظك كبيرًا معه. هناك الكثير من الوصفات لمنظفات النوافذ محلية الصنع، ولكن هذا الحل لا يمكن أن يكون أسهل: قم بخلط قطرتين أو ثلاث قطرات من الجلسرين (مثل الجلسرين النباتي SMPLY من Froggy Fog) في ربع لتر من الماء الفاتر. استخدميه على الفور وجففيه جيدًا بقطعة قماش من الألياف الدقيقة، مثل مناشف التنظيف المصنوعة من الألياف الدقيقة من TEAWOO. حجمها 12 بوصة ينجز المهمة، ويخفي اللون الرمادي البقع ويمكن غسله بسهولة.
قم بتنظيف النوافذ باستخدام الجلسرين في الخريف للحصول على نتائج دائمة
ليس هناك شك في أن لديك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها حول منزلك وحديقتك في الخريف. قد يبدو تنظيف النوافذ مجرد عمل روتيني آخر يجب القيام به خلال الأيام الأقصر. لكن تنظيف نوافذك بعد أن تكون ملوثة طوال الصيف بكل شيء بدءًا من حبوب اللقاح وحتى ذرق الطيور يعد مهمة مهمة. لن تسمح النوافذ النظيفة بدخول المزيد من الضوء المحدود الذي يحدث في أشهر الخريف والشتاء فحسب، بل إن تنظيف النوافذ مهمة لا يمكن معالجتها بسهولة مع تحول الطقس إلى الجليد. يعد الخريف أيضًا وقتًا مناسبًا لتنظيف النوافذ لأن الأيام تكون أقل دفئًا ومشمسًا، لذا فإن محلول تنظيف النوافذ الذي ترشه على الزجاج لن يجف بسرعة، مما يسهل إكمال عملك الرتيب بخطوط أقل.
ستلاحظ أيضًا أنه من الأسهل قليلاً الوصول إلى أسطح النوافذ الخارجية عند تنظيفها في الخريف. لماذا؟ هناك عدد أقل من الأوراق التي تعترض طريقك. الأوراق المتساقطة هي أيضًا سبب للقيام بهذه المهمة في الخريف. قد تكون الأوراق المتساقطة جميلة، ولكن ليس إذا كانت تتحلل على النوافذ وعتبات النوافذ. خذ بعض الوقت في الخريف للحصول على كل شيء لامعًا ومشرقًا ومن المرجح أن يبقى على هذا النحو لفترة أطول لأن الجلسرين المضاف سوف يطرد الأوساخ لفترة طويلة بعد سقوط الورقة الأخيرة.