مهمة صيانة حديقة الخريف التي تساعد على حماية النباتات من الأمراض

في الحديقة، يكون الخريف مزدحمًا مثل الربيع. إن تنظيم حديقتك وإنهاء الأعمال الروتينية في اللحظة الأخيرة قبل أن يتحول الطقس إلى الأبد يمكن أن يشغل الكثير من وقت فراغك. قبل أن تحدد موعدًا لعطلة نهاية الأسبوع بأكملها، تأكد من تخصيص وقت لتنظيف أدوات حديقتك. على الرغم من أنه لا يوجد شيء ساحر في هذا العمل الرتيب، إلا أنه أحد أفضل الطرق لتجنب الأخطاء عند صيانة حديقتك في الخريف.
يجب أن تظل الأدوات نظيفة طوال العام، ولكن في الخريف، يمثل الطقس الرطب والبارد خطرًا متزايدًا لانتشار الأمراض مثل البياض الدقيقي والأمراض الفيروسية. من مسببات الأمراض النباتية إلى الآفات الحشرية، يمكن أن تنتشر المشاكل بسرعة في حديقتك، وأدواتك هي أحد الأسباب الرئيسية لنشر الأمراض. يجب تنظيف أدوات البستنة التي تتلامس مع النباتات، وخاصة المواد المصابة، بعد كل استخدام. إن غسل كل شيء بدءًا من المقصات والمناشير وحتى المجارف والمعازق بمنظف سائل وماء ساخن سيساعد على منع انتشار المرض.
يمكن معالجة أدوات البستنة بمطهرات مختلفة، لكن إحدى الطرق الأكثر شيوعًا هي صنع محلول رش مبيض. باستخدام جزء واحد من المبيض إلى 9 أجزاء من الماء، يمكنك غمر أدواتك أو رشها، لكن من المهم تجفيفها بعد ذلك حتى لا تصدأ. إذا كنت تعمل مع نباتات مريضة أو تريد تجنب انتشار مسببات الأمراض، فاحمل معك دلوًا من المحلول أثناء عملك.
حماية نباتات حديقتك من الأمراض
مع نظافة أدواتك، حان الوقت لتحويل انتباهك إلى تنظيف حديقة الخريف. بالإضافة إلى أدوات التنظيف، يعد التنظيف الخريفي من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها في الخريف للوقاية من أمراض النباتات وتفشي الآفات. في كثير من الأحيان، تستمر الأمراض التي انتشرت خلال فصل الصيف في الازدهار في موسم الخريف الرطب، ويساعد تنظيفها قبل الشتاء على منع مصادر العدوى في الربيع المقبل. لسوء الحظ، حتى إذا كنت ترغب في ترك بعض رؤوس البذور المعمرة لتأكلها الطيور خلال فصل الشتاء، فقد تضطر إلى قطعها مرة أخرى إذا كانت مصابة بشيء مثل البياض الدقيقي.
أثناء العمل، انتبه إلى أكمامك وأرجل بنطالك وقفازاتك. إذا كنت تعمل مع نباتات مريضة، يمكنك تجنب انتشار مسببات الأمراض عن طريق اتخاذ إجراءات بسيطة مثل تغيير ملابسك أو غسل يديك. تجنب تحويل هذه المواد النباتية إلى سماد إلا إذا أصبح السماد ساخنًا بدرجة كافية لقتل الجراثيم والبكتيريا بشكل موثوق.
كما هو الحال مع معظم البستانيين الذين يحاولون تحقيق أقصى استفادة من حديقة الخريف، فإن الأيام الأقصر وقوائم الأعمال الروتينية الأطول يمكن أن تجعلك تشعر بالإرهاق. لسوء الحظ، تنظيف حديقتك وأدواتك ليس عملاً روتينيًا بسيطًا في الحديقة. إنه شيء تحتاج إلى الحفاظ عليه طوال فصل الصيف وحتى الخريف. ومن خلال متابعة أعمالك المنزلية على مدار العام، فإن تنظيف حديقتك في نهاية الصيف لن يمثل مشكلة كبيرة.