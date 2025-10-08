مهمة صيانة حديقة الخريف التي تساعد على حماية النباتات من الأمراض

في الحديقة، يكون الخريف مزدحمًا مثل الربيع. إن تنظيم حديقتك وإنهاء الأعمال الروتينية في اللحظة الأخيرة قبل أن يتحول الطقس إلى الأبد يمكن أن يشغل الكثير من وقت فراغك. قبل أن تحدد موعدًا لعطلة نهاية الأسبوع بأكملها، تأكد من تخصيص وقت لتنظيف أدوات حديقتك. على الرغم من أنه لا يوجد شيء ساحر في هذا العمل الرتيب، إلا أنه أحد أفضل الطرق لتجنب الأخطاء عند صيانة حديقتك في الخريف.

يجب أن تظل الأدوات نظيفة طوال العام، ولكن في الخريف، يمثل الطقس الرطب والبارد خطرًا متزايدًا لانتشار الأمراض مثل البياض الدقيقي والأمراض الفيروسية. من مسببات الأمراض النباتية إلى الآفات الحشرية، يمكن أن تنتشر المشاكل بسرعة في حديقتك، وأدواتك هي أحد الأسباب الرئيسية لنشر الأمراض. يجب تنظيف أدوات البستنة التي تتلامس مع النباتات، وخاصة المواد المصابة، بعد كل استخدام. إن غسل كل شيء بدءًا من المقصات والمناشير وحتى المجارف والمعازق بمنظف سائل وماء ساخن سيساعد على منع انتشار المرض.

يمكن معالجة أدوات البستنة بمطهرات مختلفة، لكن إحدى الطرق الأكثر شيوعًا هي صنع محلول رش مبيض. باستخدام جزء واحد من المبيض إلى 9 أجزاء من الماء، يمكنك غمر أدواتك أو رشها، لكن من المهم تجفيفها بعد ذلك حتى لا تصدأ. إذا كنت تعمل مع نباتات مريضة أو تريد تجنب انتشار مسببات الأمراض، فاحمل معك دلوًا من المحلول أثناء عملك.