مواد أجهزة المطبخ القديمة تعود من جديد في عام 2026

مع مرور الوقت، يبدو أن اتجاهات التصميم تدور في دائرة. تتلاشى البدع القديمة من العام الماضي لتعود للظهور لاحقًا، ويتم إعادة اختراعها لتناسب التفضيلات الحديثة. وينطبق هذا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بتفاصيل التصميم لواحدة من أكثر المناطق ذات الحركة المرورية العالية في المنزل: المطبخ. تتنوع أجهزة المطبخ الشائعة بين الألوان والمواد المختلفة، ولكن من المهم دائمًا اختيار خيار ناجح من حيث الوظيفة والموضة. تحتاج المقابض والمقابض إلى فتح الخزانات والأدراج بسهولة بينما تتلاءم أيضًا بشكل جيد مع مخطط تصميم المطبخ الحالي. في عام 2026، تعود اللمسات النهائية البرونزية المطلية بالزيت لتكون الإضافة المثالية لمناطق الطهي وتناول الطعام.
قطعة من البرونز المطلي بالزيت لها لون بني غامق غني، ولون أسود تقريبًا مع لمسات من النحاس. إن التجوية الدقيقة لها سحر حي. يترك البرونز المطلي بالزيت الكلاسيكي والنقي الخالد انطباعًا دون أن يكون ساحقًا، حيث إنه مخفف بدرجة كافية ليتناسب مع أنواع أخرى من المعادن ذات اللمعان المتفاوت. إنه يوفر قوة مذهلة للون الأسود غير اللامع دون الفخامة التي يمكن أن تجعل المنزل الحديث يبدو قديمًا.
يعد استبدال مقابض الخزانات والأدراج بأجهزة ذات تشطيب برونزي مطلي بالزيت طريقة سهلة لتنشيط مجموعة متنوعة من جماليات المطبخ المختلفة. وليس هناك حاجة لكسر البنك لدمج جمال البرونز المطلي بالزيت في مساحتك الخاصة. نظرًا لأن شعبيته تجعل من السهل العثور على خيارات غير مكلفة، فإن البرونز المطلي بالزيت هو اتجاه أجهزة الخزانة الذي سيمنح مطبخك ترقية بميزانية محدودة.
البرونز المطلي بالزيت له مظهر جميل
البرونز المطلي بالزيت هو ما يُعرف باسم “اللمسة النهائية الحية” التي ستطور مظهرًا أكثر إشراقًا بمرور الوقت. وهذا يجعله خيارًا أفضل للمطابخ من التشطيبات شديدة اللمعان لأنه لا يبدو مصنعًا بشكل كبير. أطلقت شركة Country Living اسم “الباتينا المخططة” على أنها واحدة من أفضل اتجاهات المطبخ لعام 2026 لأنها تتمتع بالدفء والشخصية. وقالت مصممة المطبخ تانيا سميث شيفليت للنشر: “إننا نشهد احتفالاً بالنقص”. وأضافت أن “الأجهزة ذات الزنجار (و) الأسطح المطلية يدويًا والتي تلبس بشكل أنيق” هي ما ينجذب إليه أصحاب المنازل بشكل متزايد.
لم يقتصر الأمر على تسمية Homes & Gardens للزنجار كأحد أفضل اتجاهات أجهزة المطبخ لعام 2026 فحسب، بل أعلن المنشور أيضًا أن البرونز أصبح كبيرًا مرة أخرى. البرونز المطلي بالزيت هو لمسة نهائية تجمع بين أفضل ما في العالمين. “نحن نرى العملاء يتبنون الأجهزة الأقل شهرة في السوق – باستخدام قطع من البرونز المصبوب التي تظهر براعة الصناعة”، شاركت لورا جربر، مصممة الديكور الداخلي في ODE Design. إن شخصية البرونز ونغمه الدافئ جذابة ويمكن أن تتحسن مع تقدم العمر. وقال غاريث هال، قائد التصميم في Hendel & Hendel، إنه لهذا السبب، “يطلق المصممون على البرونز المعدن المتميز لعام 2026.”