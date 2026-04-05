مواد الأثاث الخارجي التي يجب أن تبحث عنها دائمًا في متجر التوفير

إذا كنت تستمتع بالتسوق للحصول على صفقات جيدة على مواد مرغوبة وفريدة من نوعها، فمن المحتمل أنك اكتشفت متعة زيارة متاجر التوفير وتصفح الممرات. قد تكون محظوظًا وتكتشف بعض مقتنيات متجر التوفير التي يبحث عنها الجميع. سواء كنت تريد ملابس مصممة خصيصًا أو مقتنيات مثيرة للاهتمام، يمكنك غالبًا العثور عليها في متجر التوفير، مما يوفر أموالًا كبيرة مقارنة بشرائها جديدة أو من متجر بيع بالتجزئة تقليدي.
يمكن أن يكون أوائل الربيع وقتًا شائعًا في العام لشراء أثاث خارجي عالي الجودة للمقتصدين وأولئك الذين يشترون منتجات جديدة على حدٍ سواء. نظرًا لأن تصميمات منتجات الأثاث الخارجي الجديدة تصل في أوائل الربيع، فإن الأشخاص الذين يشترون منتجات جديدة غالبًا ما يأخذون أثاثهم الخارجي المستخدم قليلاً إلى متجر التوفير بعد الترقية، مما يمنحك فرصة للحصول على صفقة.
فقط لأنك مقتصد لا يعني أن عليك قبول منتجات ذات جودة أقل والتي لن تدوم. إذا ركزت على البحث عن منتجات عالية الجودة تحتوي على أفضل أنواع الخشب للأثاث الخارجي، فسوف تحصل على أفضل قيمة مقابل أموالك. يعد خشب الساج أحد تلك المواد الخشبية التي يوصى بشدة باستخدامها في الأثاث الخارجي لأنه يتحمل العناصر القاسية بينما يقاوم تعفن الرطوبة وتفشي الحشرات. على الرغم من أنه ليس من السهل دائمًا العثور على أثاث خارجي من خشب الساج في متاجر التوفير، إلا أنه من المفيد معرفة ما تبحث عنه.
كيفية التعرف على أثاث الفناء المصنوع من خشب الساج في متجر التوفير
إذا كنت تبحث عن أثاث خارجي من خشب الساج في متجر التوفير أو بيع المرآب، فأنت بحاجة إلى مراقبة خصائص معينة لمساعدتك في التعرف عليه. نظرًا لأن خشب الساج مرغوب فيه للغاية في أثاث الفناء الخارجي، سيحاول المصنعون صنع خشب أرخص يشبه خشب الساج. تحتوي بعض أثاثات خشب الساج الخارجية على ملصق يحدد الشركة المصنعة، مما يساعدك على تعقب مصدر القطعة، لكن العثور على ملصق ليس شيئًا يمكنك الاعتماد عليه عند التسوق في متجر التوفير.
الدليل الأول هو ثقل المادة. خشب الساج أثقل من أنواع الخشب الأخرى. كما أنها أصعب بكثير من الصنوبر والأرز والتنوب. سيكون الخشب الصلب أكثر مقاومة للخدوش والانبعاجات، مما يساعدك على التعرف عليه مقارنة بمادة أرخص وأكثر ليونة في القطع المستعملة التي قد تظهر بعض الضرر في متجر التوفير. كما أن خشب الساج مقاوم للغاية للرطوبة لأن زيوته الطبيعية وراتنجاته لا تسمح للماء بالتغلغل في الخشب. إذا انسكبت الماء على أثاث من خشب الساج، فيجب أن يبقى على سطح الخشب.
يجب أيضًا أن يتمتع الأثاث المصنوع من خشب الساج الخارجي الحقيقي بلمعان سطحي، لكنه لن يكون ساطعًا أو ساحقًا للغاية. يتميز أثاث خشب الساج بأنماط حبيبات خشبية طويلة ومستقيمة تختلف تمامًا عن كل قطعة من الخشب في الأثاث. سيكون لدى المقلدين أنماط حبيبية متطابقة تقريبًا عبر السطح.
ما الذي يجعل خشب الساج خيارًا عالي الجودة للأثاث الخارجي
يمكن أن يكون الأثاث الخارجي المصنوع من خشب الساج باهظ الثمن، حيث يتراوح من 2000 دولار إلى 30000 دولار لمجموعة جديدة، مما يجعله اكتشافًا مرغوبًا للغاية بسعر أقل بكثير في متجر التوفير. تضمن خصائصه أن يزدهر في العديد من المناخات المختلفة، مما يعني أنه يمكنك تخزينه بأمان في الخارج في أي طقس. يقول أحد المُقتصدين على TikTok، @Jerlynntorres، إنه يجب عليك التركيز على قطع الأثاث الخارجي المصنوعة من خشب الساج بدلاً من معظم الأخشاب الأخرى بسبب متانة خشب الساج. يقول @Jerlynntorres في مقطع فيديو على TikTok: “إنهم يميلون إلى بذل قصارى جهدهم تحت أشعة الشمس والعوامل القاسية”.
خشب الساج مرغوب فيه أيضًا في الأثاث الخارجي لأنه يتطلب القليل جدًا من الصيانة ويقاوم تكوين العفن والعفن. لا ينبغي عليك معالجته بالطلاءات أو الزيوت لمنحه الحماية من الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس.
قد يتحول أثاث خشب الساج الخارجي إلى اللون الرمادي مع تقدم العمر، وهو ما يجده بعض الناس مرغوبًا فيه. يشبه الزنجار الموجود على الخشب اللون الفضي تقريبًا حيث يتفاعل سطح الخشب مع الهواء على مر السنين. ليس عليك فعل أي شيء بالخشب إذا كنت تحب اللون الرمادي. إذا كنت ترغب في استعادة اللون البني إلى القطع المدخرات، فما عليك سوى صنفرة الخشب في اتجاه الحبوب وغسله. للحصول على لون بني عسلي طازج، ضع مادة مانعة للتسرب على الخشب.