مواد المناظر الطبيعية الشائعة التي يجب التخلص منها للحصول على ساحة أكثر ملاءمة للطيور

الطيور مفيدة لحديقتك لأسباب عديدة. إلى جانب جلب الفرح واللون والأغنية إلى الممتلكات الخاصة بك، يمكن للطيور أيضًا أن تكون بمثابة وسيلة مفيدة لمكافحة الآفات لنباتاتك، وتناول الوجبات الخفيفة على المخلوقات غير المرغوب فيها مثل الخنافس واليرقات والعث والمن. يمكن أن يساعد إكمال مهام العناية بالعشب الصديقة للطيور، مثل تعقيم حمامات الطيور وزراعة الأنواع المحلية، في جذب هذه الطيور المفيدة إلى حديقتك. ولكن هل تعلم أن اختيارك للنشارة في حديقتك يمكن أن يؤثر على صحة ونوعية حياة الطيور التي تجذبها؟ تتفاعل الطيور بشكل كبير مع النشارة الموجودة في حديقتك، وتبحث عن مواد التعشيش والحشرات لتأكلها. هناك نوع واحد من النشارة على وجه الخصوص قد يكون أكثر ضررًا للطيور في حديقتك، وهو النشارة المصبوغة أو اللحاء الملون. من أجل خلق بيئة أكثر ملاءمة للطيور في حديقتك، قد تحتاج إلى التحقق مرة أخرى من مصدر النشارة المصبوغة أو تخطي هذا النوع تمامًا.

يعتبر المهاد المصبوغ، الذي يتم معالجته بالملونات، خيارًا شائعًا للبستانيين بفضل مظهره ومعدل تحلله الأبطأ. على الرغم من أنك قد تفترض أن الصبغة هي المشكلة الرئيسية في هذا النوع من النشارة، فغالبًا ما تكون المشكلة الجذرية هي الخشب نفسه. معظم النشارة المصبوغة مصنوعة من مواد خشبية معاد تدويرها، مثل المنصات والقصاصات والخشب المستصلح، والتي تكون أسهل في الصبغ من الخشب الطازج. ومع ذلك، فإن هذا يزيد أيضًا من احتمالية تلوث الخشب بالمواد الكيميائية. يقول البستاني الرئيسي، رون كوجاوسكي، لجامعة ماساتشوستس أمهيرست، “خلاصة القول هي أن زرنيخات النحاس الكروماتية (زرنيخات النحاس المطلية بالكروم) والمواد الكيميائية السامة الأخرى قد وجدت أنها تلوث التربة حيث تم تطبيق نشارة رقائق الخشب الملونة.”