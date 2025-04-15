مواد مزدهرة يمكنك أن تتحول إلى أجهزة خزانة فريدة من نوعها

عندما تخطط لمطبخ أو إعادة تشكيل الحمام ، ستلاحظ أن هناك العديد من الأنواع المختلفة من أجهزة الخزانة ، مما يجعل من الصعب اختيار ما هو مناسب لك. الأجهزة القياسية التي قد تأتي بها خزاناتك عامة ، وفي كثير من الحالات ، مملة. حتى أثناء التنزه في ممر الأجهزة ، قد لا تجد شيئًا يتحدث إليك حقًا. لا تقم بتسوية خيارات Jane العادية عندما تتمكن من تناول مواد مثيرة مثل الملحقات والألعاب وعناصر الحمام وتحويلها إلى أجهزة فريدة من نوعها.
قبل الغوص بشكل أعمق في المواد المذهلة ، من المهم جمع إمدادات مشروعك والقيام ببعض التنظيف والتعقيم المناسبين. عند التخلص من أجهزة الخزانة الخاصة بك ، ستحتاج إلى الاستيلاء على مسامير الموصل والمسامير وسحب الخزانة البسيطة ومدرضة صغيرة وغصين فائق. قد يغير العنصر الذي تعمل معه بشكل طفيف التعليمات حول كيفية هذا المشروع تمامًا ، ولكن هذه هي العناصر الأساسية التي تحتاجها لإنجازها. قبل بدء الأمور ، تحتاج إلى تنظيف وتعقيم أي شيء تحصل عليه في متجر التوفير. ستحتاج أيضًا إلى استخدام الورنيش على المعدن الخاص بك وإرم أي عناصر قد تحتوي على صدأ أو قالب أو مشاكل أخرى.
الملحقات تجعل خيارات أجهزة خزانة فريدة رائعة
طريقة عبقرية لإعادة استخدام المجوهرات القديمة لتنفس حياة جديدة في ديكور المنزل المتعب هي تحويلها إلى أجهزة خزانة. توجه إلى متجر التوفير المحلي الخاص بك ، وانتقل إلى قسم الملحقات ، والعثور على بضع قطع من مجوهرات الأزياء أو بضعة أحزمة. إذا ذهبت إلى مسار المجوهرات ، فستحتاج إلى اختيار عناصر كبيرة ومسطحة مثل الدبابيس والمعلقات والأقراط الضخمة المستديرة. تأكد من أن الملحقات التي تختارها كبيرة بما يكفي لإخفاء سحب الخزانة التي ستستخدمها كقاعدة. بمجرد اختيار خياراتك ، حان الوقت لبدء مشروعك عن طريق إزالة منشورات القرط ، وحلقات متصلة على المعلقات ، وجزء الدبوس على بروش مع أداة قص الصفيح. بعد إزالة هذه البتات ، احصل على الغراء الفائق وأرفق العنصر بسحب الخزانة العادي. دعها تجف وعلقها على خزائنك أو الأدراج.
خيار أجهزة فريد آخر هو استخدام حزام. هذه الملحقات ليست رائعة فقط في الحفاظ على ملابسك ، ولكنها تأتي أيضًا مع أبازيم الحزام الفريدة والحجارة وغيرها من Bling. يمكنك حتى أن تأخذ الحزام نفسه وتحويله إلى سحب خزانة جلدية. إذا كنت تستخدم المشبك أو الحجارة أو غيرها من bling ، فيمكنك اتباع نفس الخطوات مثل المجوهرات. إذا كنت ترغب في استخدام الأشرطة الجلدية ، فستحتاج إلى قطع الحزام إلى شرائح ، ثم خذ بتات صغيرة وأضف فتحتين كبيرتين بما يكفي لتناسب البراغي الخاصة بك. بعد ذلك ، يمكنك إرفاقه بخزانةك.
الألعاب وعناصر الحمام هي عناصر لا يفكر بها أحد كخيارات الأجهزة
للحصول على نهج أكثر إبداعًا لهذا المشروع ، فكر في إعادة استخدام ألعاب الأطفال ، إما من متجر التوفير أو من مجموعتك الخاصة. إن النصيحة الرائعة لمنع منزلك من التجاوز من قبل ألعاب الأطفال هي إبطال القطع التي لم تعد تصل إليها ، وتحويلها إلى عمليات سحب الخزانة يمكن أن توفر طريقة بسيطة لتقليل نفاياتك. يعد إنشاء أجهزة من Toys فكرة ممتعة إذا كان لديك أطفال في منزلك أو تحاول إضافة لمسة أكثر غرابة إلى ديكورك. إذا كنت تستخدم لعبة بلاستيكية ، فمن المحتمل أن تكون قادرًا على حفر المسمار عبر منتصف اللعبة لتأمينها مباشرة إلى الخزانة. إذا كانت اللعبة بها جانب مسطح ، فيمكنك اتباع نفس خطوات DIY المجوهرات وتلميها على سحب خزانة مسطح.
في بعض الأحيان ، لا يتعين عليك الذهاب بعيدًا للعثور على أجهزة خزانة. في الواقع ، قد تجد حتى خزانتك القادمة تسحب حمامك. تعتبر خطافات الاستحمام ، ومقابض الحوض ، ومقابض حوض الاستحمام ، وسيلة رائعة للاستفادة مما لديك بالفعل أو الاستفادة من العناصر التي تراها في التوفير والتي من شأنها أن تخدم غرضًا واحدًا فقط. يمكن تقليص خطافات الدش المعدنية الزخرفية وتسحبها على سحب الخزانة لإنشاء نظرة أكثر اتساقًا في حمامك ، ويمكن توصيل مقابض الصنبور القديمة بالخزائن ذات المسمار الطويل. إذا كنت على استعداد لعرض الأشياء من منظور مختلف ، فأنت متأكد من العثور على الكثير من العناصر التي يمكن أن تكون بمثابة سحب فريدة من نوعها وأنيقة.