موريسيو بوتشيتينو يضع دراما كريستيان بوليسيك أوسمينت “في الماضي”

يضع Mauricio Pochettino الدراما الصيفية مع Christian Pulisic في مرآة الرؤية الخلفية قبل يوم السبت الوطني للرجال الوطني ضد كوريا الجنوبية.

وقال جالس في قاعة الرقص في فندق Team في موريستاون ، نيوجيرسي ، المدرب الرئيسي لـ USMNT – الذي أمضى الأسبوع الماضي في التدريب في منشأة ريد بولز في ويباني – إن TIFF كان “في الماضي” وأن نجم كرة القدم الأمريكي كان “سعيدًا أن يكون هنا”.

وقال بوتشيتينو خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة: “لقد ارتكبنا جميعًا خطأ في وقت ما ، لأننا نقرأ الموقف بطريقة مختلفة”. “الأهم (الشيء) هو أنه عندما تكون أناسًا أذكياء ، إذا أردنا المضي قدمًا والقيام بالأشياء الصحيحة – أريد أن أكون أذكيًا. أعتقد أنه من الأسهل فهم المشكلات وفرزها وإصلاح المشكلة. أعتقد أنها في الماضي.”

قرار بوليسيتش بتخطي اللعب في كأس الذهب بعد موسم نادي شاق تولد عناوين الصحف ورسم غضب عظماء كرة القدم الأمريكيين السابقين مثل لاندون دونوفان وكلينت ديمبسي ، الذي زاد من الدراما فقط.

عرض مواطن ولاية بنسلفانيا لعب مباريات ودية في يونيو ، مما دفع بوتشيتينو إلى القول في مؤتمر صحفي أن اللاعبين لا يستطيعون “إملاء الخطة” وأن “أنا المدرب الرئيسي ، أنا لست عارضة أزياء”.

لم يتحدث بوليسيتش مع وسائل الإعلام هذا الأسبوع بينما كان الفريق الوطني في نيو جيرسي ، لكن زملائه في الفريق رحبوا به بأذرع مفتوحة.

وصف المدافع كريس ريتشاردز بوليسيتش بأنه “ستار بوي” للفريق وقال يوم الجمعة إنه “يعني الكثير” لإعادته.

وقال “إنه أكثر من رجل أكثر هدوءًا ، لكن من الجيد أن يكون وجوده معروفًا في الميدان”. “إنه رجل مهم ليس لنا فقط كفريق واحد ، ولكن أيضًا الأمة. إنه فتى نجمنا. من الجيد أن يكون لديك رجل مثل هذا في المخيم وجعله متحمسًا ليكون في المخيم هو شيء آخر.

“من المؤكد أنه لديه حريق في بطنه. كان هناك الكثير من التكهنات حول هذا الأمر أو ذاك ، لكنه مستعد هنا للعب”.

كرر Pochettino هذه النقطة أيضًا ، ووصف الحالة المزاجية بأنها “جيدة” وقولها إنها الآن “حول بناء رحلتنا إلى كأس العالم”.

لدى الولايات المتحدة و Pochettino الكثير من الضغط على أكتافهم متجهة إلى كأس العالم 2026 ، والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بشكل مشترك.

يأمل عشاق كرة القدم الأمريكيين في رؤية فترة أطول في كأس العالم ، خاصة بعد أن خرجت USMNT في جولة 16 من قبل هولندا في عام 2022.