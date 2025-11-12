موسم برادلي بيل الأول لفريق كليبرز ينتهي مبكرًا بإجراء عملية جراحية

لن يحظى الموسم الأول لبرادلي بيل في لوس أنجلوس بنهاية هوليوودية.

سيخضع حارس كليبرز لعملية جراحية في نهاية الموسم بسبب كسر في الورك، وفقًا لشمس شارانيا من ESPN.

وقال مارك بارتيلستين، وكيل أعمال بيل، لشبكة ESPN: “لقد التقينا بالعديد من الأطباء والمتخصصين في جميع أنحاء البلاد بالتعاون مع الطاقم الطبي بأكمله في كليبرز خلال الأيام القليلة الماضية، وتوصلنا إلى قرار بالإجماع بأن الجراحة ستسمح لبراد بالتعافي الكامل والكامل”.

غاب اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا عن مباراة يوم الاثنين ضد هوكس حيث عمل الفريق على معرفة مدى إصابته، التي يُعتقد أنه تعرض لها يوم الخميس الماضي في الخسارة أمام صنز.

وينهي مرض الورك بداية صعبة لبيل في لوس أنجلوس، الذي وقع عقدًا لمدة عامين بقيمة 11 مليون دولار في فترة الإجازة بعد أن اشتراه فينيكس.

في ست مباريات لبدء الموسم، بلغ متوسطه 8.2 نقطة و1.7 تمريرة حاسمة – وهو أدنى مستوى في مسيرته المهنية للاعب يبلغ 21.4 نقطة و4 تمريرات حاسمة في كل مباراة – حيث عانت لوس أنجلوس من بداية مخيبة للآمال 3-7، وتراجعت إلى المركز 12 في المؤتمر الغربي.

فشل بيل، الذي شارك في مباراة كل النجوم ثلاث مرات مع فريق ويزاردز في الفترة من 2012 إلى 2023، في الارتقاء إلى مستوى التوقعات كجزء من الثلاثة الكبار الذين ضموا كيفن دورانت وديفين بوكر، حيث حدته الإصابات إلى 106 من أصل 164 مباراة محتملة، ووصل الفريق إلى الدور نصف النهائي من المؤتمر الغربي في عام 2024.

