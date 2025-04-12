موسم رينجرز الكارثي مع استكمال الأمل في الميت

تم سحب هذا لفترة أطول مما كان عليه.

تم القضاء على رينجرز أخيرًا مساء السبت بعد خسارة 7-3 أمام الأعاصير في مركز لينوفو ، لكن الفريق خسر موسمه بشكل واقعي في نوفمبر وتوجه نحو هذا الخمول الهائل لحملة 2024-25 بأكملها.

كان مواجهة القضاء على المباراة الثانية على التوالي أكثر من اللازم.

بدا Blueshirts وكأنهم يريدون العودة إلى المنزل لأسابيع.

وهكذا انتهى هذا الزحف البطيء على الزجاج المكسور إلى خط النهاية. يجب أن تكون المباراتان الأخيرين أقل إيلامًا قليلاً بعد أن لن يحملوا أي معنى. على الرغم من أن الاضطرار إلى الجلوس مع عدم الراحة في كيفية تكشف هذا الموسم المأساوي سيكون عقوبة السجن خارج الموسم.

باعتباره الفريق الثاني في تاريخ الامتياز والفريق الرابع في تاريخ NHL للانتقال من الفائزين في كأس الرؤساء في موسم واحد إلى فقدان التصفيات التالية ، سيتم تذكر هؤلاء الحراس لجميع الأسباب الخاطئة.

هل كان سوء معاملة باركلي غودرو-التحايل على قائمة عدم التجارة والتنازل عنه في صفقة مسبقة مع أسماك القرش-التي خرجت من الموسم بأكمله من البداية؟

أو الدراما الصيفية بين الرئيس والمدير العام كريس دروري وقائد الفريق السابق يعقوب ترربا التي أثرت على غرفة الخزانة؟ ربما كان دروري السماح لـ Throba بالسير مرة أخرى هو الخطأ الأول. ربما كان هناك المزيد من إعادة التجهيز التي كان ينبغي القيام بها في المواسم الخارجية.

ربما كانت المذكرة التجارية على مستوى الدوري التي تسببت في شركاء التجارة وتؤكد أن شركة Trouba و Chris Kreider كانت متاحة على وجه التحديد-والتي سبقت امتدادًا من 4 إلى 13-بداية سقوطهما.

لا شك أن العديد من لاعبي السرادق يتخذون خطوات كبيرة إلى الوراء والفشل في الظهور باستمرار يتحملون اللوم ، وكذلك الخلل الوظيفي في النظام الذي صنع جوهرًا كان يلعب معًا لسنوات يبدو وكأنه غرباء.

كان هناك نقص في الاستثمار من أولئك الذين يهمهم أكثر ، وهي حالة دائمة من عدم الصياغة من أولئك الذين يمكنهم إحداث تغيير.

ذكرت ليا هيكستال على ESPN أن مقعد رينجرز كان “يشبه الكنيسة” خلال المباراة ولم يقل بيتر لافيوليت أكثر من كلمتين. هذا يتحقق ، بالنظر إلى أن الكتابة كانت أساسًا على الحائط لمدرب السنة الثانية منذ ديسمبر.

مثل هذا الموسم بشكل عام ، كانت هذه اللعبة قد انتهت في وقت مبكر.

بعد كل شيء ، لم يفز رينجرز بمباراة واحدة طوال الموسم بعد تأخير هدفين.

ارتدت الأعاصير القفزة التي كان لدى رينجرز في لعبتهم بسرعة.

افتتح جالين تشاتفيلد التسجيل قبالة فترة طويلة من الجزء العلوي من المنطقة أقل من منتصف الطريق خلال الفترة الأولى. حشد رينجرز تسديدة واحدة فقط على المرمى لبقية الفترة التي تلت ذلك.

لقد كانت لعبة 2-0 بحلول الساعة 17:46 من الفترة الأولى ، عندما تم القبض على رينجرز مطاردة العصي حول المنطقة قبل أن يتغذى سيباستيان أهو على سيث جارفيس أمامه لمضاعفة درجاتهم.

مع استمرار العصي في السرب حول شبكة رينجرز ، طرقة جاكسون بليك في عفريت فضفاض على عتبة الباب لدفع تقدم فريقه إلى ثلاثة. ترك كل شيء بمفرده أمام شبكة رينجرز بعد حوالي 11 دقيقة ، دفن مارك يانكووكسي واحدة على كتف إيغور شستركين لتقدم 4-0.

بعد أن أعطى الأردن ستال كارولينا تقدم 5-1 ، وذلك عندما قام رينجرز بدفعهم.

أدى هدف لعب السلطة من JT Miller و Adam Fox في الموسم العاشر من الموسم في أقل من ثلاث دقائق ، إلى خفض عجز Blueshirts إلى قسمين ، لكنهم لم يتمكنوا من الصرف في مسرحية السلطة اللاحقة التي تلقوها في تحدي تداخل المرمى الفاشل لمدرب Hurricanes Rod Brind’mour على رصيد Fox.

أنهى ويل كويل الإغلاق بالقرب من نهاية الفترة الثانية وحقق هدفه العشرين لهذا الموسم.

إنها واحدة من الإحصائيات القليلة للاحتفال بهذا الموسم.

في الوقت الحالي ، الشيء الوحيد الذي يجب الاحتفال به هو أن هناك مباراتين لا معنى لها حتى تنتهي رسميًا.