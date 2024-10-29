موسم NYCFC على حافة الهاوية بعد خسارة المباراة الأولى في التصفيات MLS

سجل ياميل أسد هدفه الأول في البلاي أوف خلال مسيرته ليقود سينسيناتي للفوز 1-0 على ضيفه نيويورك سيتي إف سي في المباراة الافتتاحية لسلسلة تصفيات ربع نهائي الدوري الأمريكي لكرة القدم يوم الاثنين.

صنع القائد المساعد للموسم العادي لـ MLS لوتشيانو أكوستا هدف أسد في الدقيقة 51، وهو أول هدف يسجله الأرجنتيني في ثلاث مباريات بعد انتهاء الموسم. لعب لصالح أتلانتا يونايتد في تصفيات 2017 ولعب لصالح دي سي يونايتد في تصفيات 2018.

وأنقذ رومان سيلينتانو فرصتين ليحافظ على شباكه نظيفة لفريق سينسيناتي المصنف الثالث في القسم الشرقي والذي سيحاول إنهاء سلسلة الأفضل من بين ثلاث مباريات يوم السبت في نيويورك.

حقق فريق Cityzens فوزًا على ضيفه سينسي بنتيجة 3-2 في لقاء الفرق في وقت سابق من هذا الشهر بعد خسارته أمام سينسيناتي 1-0 في مارس. هذه المرة، سيتعين على فريق نيويورك سيتي تحقيق فوز على أرضه بدون تايفون جراي، الذي تم طرده في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني بسبب رفع ذراعه في أكوستا.

تصدى مات فريز لخمس كرات لفريق نيويورك سيتي المصنف السادس، الذي لعب مع أصحاب الأرض بشكل أو بآخر حتى قبل نهاية الشوط الأول لكنه كان في الغالب في موقف دفاعي بعد ذلك.

وعزز سينسيناتي قوته الهجومية في بداية الشوط الثاني حيث ارتدت محاولته لوكا أوريلانو بعيدا عن القائم القريب في الدقيقة 49 قبل أن يضع أسد أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 51.

ساعد أوريلانو في خلق الفرصة بتمريرة حررت يويا كوبو لتسديدة أولى من بالقرب من خط النهاية على الجانب الأيمن من منطقة الجزاء.

وسدد كوبو محاولته من زاوية ضيقة بعيدة عن القائم البعيد. طاردها أكوستا وأرسل عرضية من اللمسة الأولى إلى أسد الذي سددها برأسه عبر الخط من مسافة 4 ياردات مباشرة أمام المرمى.

لم يمض وقت طويل بعد ذلك، أضاع تينيدج هاديبي من فريق إف سي سينسيناتي فرصة استثنائية لمضاعفة النتيجة، حيث أطلق تسديدة في توقيت خاطئ فوق العارضة.

وجاءت أفضل فرصة لسيتي لتحقيق التعادل في الدقيقة 63، عندما أبعدت أيدي سيلينتانو القوية تسديدة أندريس بيريا في الاستراحة.

بدا أن سينسيناتي هو الفريق الأكثر احتمالية لتسجيل الهدف الثاني. أدت رأسية هاديبي في الدقيقة 73 إلى إجبار فريز على تحقيق أفضل تصدي له في المباراة، وسدد نيكولاس جيواتشيني كرة بعيدة عن المرمى في فرصة أخرى صنعها أكوستا في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الثاني.