موسيقيون وصلوا إلى الشهرة بعد أن طردتهم فرق الروك الخاصة بهم

هذا القول المأثور الذي يتكرر كثيرًا في دوائر التحفيز والمساعدة الذاتية – وهو أنه في كل مرة يُغلق فيها باب، يُفتح آخر – ينطبق بالتأكيد على موسيقى الروك أند رول. في حين أنه يجب أن يجرح غرور مغني الروك ليتم طرده من الفرقة، إلا أن هذه اللدغة يمكن أن تكون بمثابة مصدر إلهام، وطموح الوقود، وتحفيز النجاح في نهاية المطاف. مرارًا وتكرارًا، وجد الموسيقيون المفصولون الشهرة والثروة والأوسمة التي طغت على وقتهم في فرقهم السابقة.
سواء كان السبب هو الاختلافات الفنية، أو الصراعات الشخصية، أو عدم الاحتراف، أو القضايا الشخصية، فقد تم إرسال أوراق المشي على النحو الواجب إلى موسيقيي الروك الأسطوريين حقًا. على سبيل المثال، تم طرد الشاب جيمي هندريكس من فرقة ليتل ريتشارد، كما تم طرد أسطورة موتورهيد ليمي كيلميستر من فرقة الروك الإنجليزية هوكويند. وفي كلتا الحالتين، كانت خسارة الفرقة – سواء كانت مبررة أم لا – مكسبًا لعالم الموسيقى والثقافة الشعبية. وفي كثير من الأحيان، كانت تلك النكسة هي الشرارة التي وضعت مسيرة الموسيقي المهنية في الستراتوسفير.
لا توجد خطوط مستقيمة في موسيقى الروك أند رول. في بعض الأحيان، قد يستغرق الأمر عثرة في الطريق لتذكيرك بالمكان الذي تتجه إليه، والمكان الذي تريد أن تكون فيه.
هوكويند يطير ليمي إلى منزله
بصفته قائدًا رئيسيًا وعازف جيتار في فرقة Motörhead، جسد Lemmy Kilmister الحياة السريعة والعزف بصوت عالٍ والتأرجح بقوة. ولكن قبل أن ينضم وجهه (والقبعة العلوية) إلى فرقة الروك أند رول في جبل رشمور، كان عازف الطريق السابق جيمي هندريكس يعزف الباس في فرقة هوكويند. اشتهرت الفرقة بموسيقى الروك المخدرة المكثفة والعروض الحية الفوضوية، وقد وصلت الفرقة إلى ذروة تجارية بعد انضمام Lemmy إلى التشكيلة في عام 1971. كما تولى مهام صوتية رئيسية في أكبر أغنية منفردة لهوكويند، “Silver Machine”. والتي بلغت ذروتها في المرتبة الثالثة على مخطط الفردي في المملكة المتحدة في عام 1972. بعد وفاة ليمي في عام 2015، انضم المنشد وعازف الجيتار هوكويند ديف بروك إلى موكب التكريم على فيسبوك، وكتب، “كان لدينا رابطة سحرية معًا”.
ومع ذلك، ظهرت الخلافات بين Lemmy وبقية الفرقة. كانت هذه تتعلق بشكل أساسي بالمواد التي أحب الموسيقيون استخدامها. قال بروك لميتال هامر: “كان جزءًا من الانقسام المتزايد هو أن Lemmy تغلب على المثبطات والسرعة، بينما كان البقية منا يتعاطون عقار إل إس دي.” انهارت الأمور أثناء جولة في أمريكا الشمالية عام 1975، عندما اكتشفت شرطة الحدود الكندية كيسًا من الأمفيتامينات على عازف الجيتار وألقت القبض عليه. نظرًا لأنه يمثل عبئًا، فقد تم إعادته جواً إلى إنجلترا، لكن ذلك كان مجرد بداية الفصل التالي. أخذت اسمها من أغنية كتبها وسجلها مع هوكويند، وتشكلت شركة Motörhead بعد فترة وجيزة. تم قطعه ودفعه إلى الأمام، وارتفع Lemmy إلى آفاق جديدة، ليصبح رمزًا وأسطورة معدنية.
فرقة الروك البديلة تفقد ثقتها في الحب
كورتني لوف منقطعة النظير والمستقطبة، هي أيقونة موسيقى الروك الجرونج. غالبًا ما يطغى زواجها من كورت كوبين – والعديد من نزاعاتها العامة مع فنانين مثل ترينت ريزنور، وبيلي كورغان، وديف غروهل، وبيكيني كيل – على عملها كرائدة في فرقة هول. الألبوم الثاني للمجموعة، “Live Through This”، هو ألبوم خام وشجاع ورائع مثل أي ألبوم تم إصداره في عام 1994، وهو عام موسيقى الروك البديل. ولكن قبل 10 سنوات من ذلك، تولى لوف البالغ من العمر 20 عامًا لفترة وجيزة قيادة فرقة بديلة من شأنها أن تترك علامة خاصة بها: Faith No More.
وفقًا لأعضاء الفرقة، فقد شقت طريقها إلى التشكيلة بعد حفلة موسيقية في موطنهم سان فرانسيسكو. في السيرة الذاتية لـ Faith No More “القصة الحقيقية” لستيفان شيرازي، تذكرت عازفة القيثارة بيل جولد أنها قدمت “عرضًا كبيرًا حول معرفة ما أردناه والقدرة على القيام بذلك” (عبر مسدس). قامت الفرقة بأول ظهور تلفزيوني لها على قناة Bay Area العامة مع وجود Love في المقدمة، ولكن في النهاية، كانت شخصيتها فوضوية وكبيرة جدًا. كما أشار غولد، “لقد وصل الأمر إلى هذه النقطة حيث أصبحت الأمور أكثر من اللازم… لقد كانت الدكتاتورية، وفي فرقتنا، كانت الأمور ديمقراطية.”
إلى عن على الإيمان لا أكثر، مهد إطلاق النار الطريق أمام تشاك موسلي وفي النهاية مايك باتون، الذي حققوا اختراقًا معه في عام 1990. وكما قال لوف لأحد المحاورين في عام 2021، “كان الطرد من هذه الفرقة أحد أفضل الأشياء التي حدثت لي على الإطلاق … لقد جعلني مصممًا، وأعطاني القوة للاستمرار” (عبر بصوت أعلى). ونحن جميعا نعرف كيف سارت الأمور.
تم طرد جيمي هندريكس من قبل ليتل ريتشارد
قبل أن يشعل النار في عالم موسيقى الروك (وجيتاره)، قطع جيمي هندريكس – الذي كان يُطلق عليه حينها “جيمي جيمس” – أسنانه كموسيقي داعم لفنانين مثل ويلسون بيكيت، وسام كوك، وإيسلي براذرز. في حوالي عام 1964، انضم إلى فرقة Upsetters، وهي الفرقة الداعمة لأحد أبطاله الموسيقيين، ليتل ريتشارد، وقام بالعزف على اثنين من تسجيلات الفرقة: “أنا لا أعرف ما الذي حصلت عليه (لكنه فهمني)” و”الرقص في جميع أنحاء العالم”. ومع ذلك، أصبح من الواضح بسرعة أن المجموعة لم تكن كبيرة بما يكفي لكلا الموسيقيين.
كما تقول القصة، لم يعجب ليتل ريتشارد بالطريقة التي جذبت بها تصرفات عازف الجيتار الشاب الانتباه بعيدًا عن قائد الفرقة. خلف الكواليس بعد فترة دعم مع هوليز في مسرح باراماونت في بروكلين، قال جراهام ناش لصحيفة التايمز إنه يتذكر صراخ ليتل ريتشارد، “لا تعزف على جيتارك خلف رأسك مرة أخرى، لا تتفوق علي” في هندريكس. هناك مشكلة أخرى، وفقًا لشقيق ريتشارد ومديره روبرت بينيمان، وهي الالتزام بالمواعيد. عندما فات عازف الجيتار الحافلة السياحية المتجهة إلى واشنطن العاصمة، بعد حفلة موسيقية في مسرح أبولو، انتهى الأمر.
بعد فترة وجيزة، شكل هندريكس مجموعته الخاصة، Jimmy James and the Blue Flames، وبدأ في العزف حول Greenwich Village. في صيف عام 1966، قبض عليه تشاس تشاندلر، عضو فريق الحيوانات، وأقنعه بالانتقال إلى لندن، لبدء مسيرته المهنية. بحلول أوائل عام 1967، كانت أول أغنية منفردة لتجربة جيمي هندريكس، وهي عبارة عن غلاف لأغنية “Hey Joe” لبوب ديلان، ضمن المراكز العشرة الأولى في قوائم الأغاني الفردية في المملكة المتحدة. لقد وجد مكانه على المسرح: في دائرة الضوء.
Black Sabbath يعطي Ozzy الحذاء
كنت تعتقد أن فقدان وظيفتك كمغني رئيسي في فرقة الهيفي ميتال الأسطورية في العالم من شأنه أن يدمر مسيرتك الموسيقية. لكن بالنسبة لأوزي أوزبورن، أصبح هذا الجزء المأساوي من قصته بداية جديدة. بعد استبعاده من Black Sabbath في عام 1979، حقق “Prince of Darkness” مسيرة منفردة ناجحة بشكل كبير، وأسس Ozzfest، واكتسب شعبية تتجاوز الموسيقى بفضل “The Osbournes”. عندما توفي Ozzy في عام 2025، كان معروفًا كنجم تلفزيون الواقع وأيقونة موسيقى الهيفي ميتال – عملاق الثقافة الشعبية الذي له آثار أقدام في كل مكان.
شهدت مسيرة Ozzy الأصلية بصفته قائد فرقة Black Sabbath، من عام 1968 إلى عام 1979، وصول الفرقة إلى قمم ضخمة ووديان عميقة. استقال المغني وانضم مرة أخرى إلى الفرقة خلال جلسات التسجيل للأغنية المخيبة للآمال “لا تقل مت!” الألبوم واندلعت التوترات أثناء جلسات الكتابة للمتابعة. يتذكر أعضاء الفرقة أن Ozzy كان يشرب ويتعاطى المخدرات بكثرة، ويختفون لأسابيع في كل مرة ويصلون في حالة سيئة للغاية بحيث لا يمكنهم الغناء. يوضح عازف الجيتار توني إيومي في كتابه “Louder Than Hell: The Definitive Oral History of Metal”: “لقد ابتعد Ozzy عنا.. لقد وصل إلى مرحلة لم يحدث فيها أي شيء معه”.
نظرًا لأن الوضع لا يمكن الدفاع عنه، اتخذ إيومي والآخرون قرارًا مؤلمًا بالسماح للمغني بالرحيل. على الرغم من التصالح بينهما، إلا أن هذه الخطوة أزعجت Ozzy لفترة طويلة. في مقابلة عام 1990 نشرها Sunset Vinyl على موقع YouTube، وصف الأمر بأنه “من المثير للسخرية” أنه تم طرده من قبل زملائه في الفرقة الذين شربوا وتعاطيوا المخدرات أيضًا. “عندما أنظر إلى الوراء، أجد أنه من المضحك الآن – كما تعلمون، القدر يطلق على الغلاية اللون الأسود.”
ديف موستين يشق طريقه خارج فريق ميتاليكا
كان علم ديف موستين أنه تم فصله من قبل فريق Metallica في أبريل من عام 1983 بمثابة لكمة في أكثر من طريقة. عندما فاجأه زملاؤه بالأخبار، كان عازف الجيتار الرئيسي في الفرقة الأصلي في السرير يعالج مخلفاته – وهو مشهد شائع في المجموعة التي أطلقت على نفسها مازحا اسم “مدمني الكحول”. قال لـ Loudwire، بينما كان الآخرون يحبون “الشرب والسخافة”، “كنت مخمورًا عنيفًا… ولم يسير الأمر على ما يرام.” مرة أخرى، ترك أحد الموسيقيين سلسلة من الزجاجات الفارغة في طريقه للخروج.
كان فريق Metallica في جولة في مدينة نيويورك، وتم توصيل موستين إلى محطة حافلات Port Authority بتذكرة ذهاب فقط. كتب موستين في سيرته الذاتية لعام 2010 بعنوان “موستين: حياة في المعدن”: “لقد كانت هناك أكثر من بضعة أيام سيئة في حياتي، ولكن هذا اليوم لا يزال هناك مع أسوأها”. وكانت الضربة الأخرى هي أن الفرقة كانت تستعد لتسجيل ألبومها الأول “Kill ‘Em All” والذي تضمن مواد كتبها.
كان من الممكن أن يستخدم موستين حبة أسبرين. ما حصل عليه بدلاً من ذلك هو رحلة العودة إلى كاليفورنيا لمدة أربعة أيام ليشعر بمرارته. على طول الطريق، بدأ في كتابة كلمات الأغاني وعثر على اسم مشروعه التالي في كتيب يحذر من الصواريخ النووية: “ترسانة الموت الكبير” (لقد قطع حرف “a” الثاني للحصول على مظهر أكثر حداثة). انضم Megadeth في النهاية إلى Anthrax وSlayer وبالطبع Metallica ليصبح واحدًا من “الأربعة الكبار” في فرق ثراش ميتال في الثمانينيات. بعد التغلب على آثار الكحول والحزن الإبداعي، أصبح موستين موسيقي روك مبدعًا.