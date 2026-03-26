موسيقيون وصلوا إلى الشهرة بعد أن طردتهم فرق الروك الخاصة بهم

هذا القول المأثور الذي يتكرر كثيرًا في دوائر التحفيز والمساعدة الذاتية – وهو أنه في كل مرة يُغلق فيها باب، يُفتح آخر – ينطبق بالتأكيد على موسيقى الروك أند رول. في حين أنه يجب أن يجرح غرور مغني الروك ليتم طرده من الفرقة، إلا أن هذه اللدغة يمكن أن تكون بمثابة مصدر إلهام، وطموح الوقود، وتحفيز النجاح في نهاية المطاف. مرارًا وتكرارًا، وجد الموسيقيون المفصولون الشهرة والثروة والأوسمة التي طغت على وقتهم في فرقهم السابقة.

سواء كان السبب هو الاختلافات الفنية، أو الصراعات الشخصية، أو عدم الاحتراف، أو القضايا الشخصية، فقد تم إرسال أوراق المشي على النحو الواجب إلى موسيقيي الروك الأسطوريين حقًا. على سبيل المثال، تم طرد الشاب جيمي هندريكس من فرقة ليتل ريتشارد، كما تم طرد أسطورة موتورهيد ليمي كيلميستر من فرقة الروك الإنجليزية هوكويند. وفي كلتا الحالتين، كانت خسارة الفرقة – سواء كانت مبررة أم لا – مكسبًا لعالم الموسيقى والثقافة الشعبية. وفي كثير من الأحيان، كانت تلك النكسة هي الشرارة التي وضعت مسيرة الموسيقي المهنية في الستراتوسفير.

لا توجد خطوط مستقيمة في موسيقى الروك أند رول. في بعض الأحيان، قد يستغرق الأمر عثرة في الطريق لتذكيرك بالمكان الذي تتجه إليه، والمكان الذي تريد أن تكون فيه.