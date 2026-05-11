موسيقيو الروك الذين ظهروا في أفلام السبعينيات الشهيرة

في الوقت الحاضر، المشاهير موجودون في كل مكان: ليس من الغريب رؤية نجم موسيقى الروك في فيلم أكثر من رؤية مشروب كحولي يحمل علامة تجارية لنجم واقعي أو ملك غير تجاري يترشح لمنصب الحاكم (هل تتذكر My Pillow Guy Mike Lindell؟). الشهرة اليوم قابلة للتحويل إلى ما لا نهاية، وتحقيقها في مجال واحد يمكن أن يكون بمثابة ضمانة تقريبًا للحصول على فرصة في “وظيفة شخص مشهور” أخرى. ولكن هذا لم يكن الحال دائما! قبل بضعة أجيال، كان للمشاهير مساراتهم الخاصة، مما جعل من المثير والمثير رؤية نجم موسيقى الروك وهو يؤدي دورًا سينمائيًا.

النجاح في مجال إبداعي واحد لا يعني الموهبة في مجال آخر، بالطبع، ولكن أي شخص يتمتع بالكاريزما ليكون نجم روك حقيقيًا ربما لديه القوة الخام لتقديم أداء مقنع على الشاشة. إن عازفي الروك الذين اخترنا عروضهم أدناه لم يبنوا أبدًا وظائف كاملة كممثلين. ومع ذلك، فإن فهمهم لكيفية تقديم العروض القاتلة أضاء دور السينما في السبعينيات.