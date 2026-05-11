موسيقيو الروك الذين ظهروا في أفلام السبعينيات الشهيرة

في الوقت الحاضر، المشاهير موجودون في كل مكان: ليس من الغريب رؤية نجم موسيقى الروك في فيلم أكثر من رؤية مشروب كحولي يحمل علامة تجارية لنجم واقعي أو ملك غير تجاري يترشح لمنصب الحاكم (هل تتذكر My Pillow Guy Mike Lindell؟). الشهرة اليوم قابلة للتحويل إلى ما لا نهاية، وتحقيقها في مجال واحد يمكن أن يكون بمثابة ضمانة تقريبًا للحصول على فرصة في “وظيفة شخص مشهور” أخرى. ولكن هذا لم يكن الحال دائما! قبل بضعة أجيال، كان للمشاهير مساراتهم الخاصة، مما جعل من المثير والمثير رؤية نجم موسيقى الروك وهو يؤدي دورًا سينمائيًا.
النجاح في مجال إبداعي واحد لا يعني الموهبة في مجال آخر، بالطبع، ولكن أي شخص يتمتع بالكاريزما ليكون نجم روك حقيقيًا ربما لديه القوة الخام لتقديم أداء مقنع على الشاشة. إن عازفي الروك الذين اخترنا عروضهم أدناه لم يبنوا أبدًا وظائف كاملة كممثلين. ومع ذلك، فإن فهمهم لكيفية تقديم العروض القاتلة أضاء دور السينما في السبعينيات.
عرض صور روكي الرعب، بطولة رغيف لحم
كان لـ Meat Loaf، المغني السمين الذي جعلته كلماته البارعة وحضوره الكبير على المسرح صانعًا ناجحًا، ماضًا: في تكساس، كان مغني الروك طفلًا مسرحيًا. أدى ذلك إلى دور في إنتاج “Hair”، وبعد رؤية الشاب Loaf على المسرح، دعاه ريتشارد أوبراين للانضمام إلى فريق عمل مسرحيته الموسيقية قيد التطوير، “The Rocky Horror Show”. أبهر Meat Loaf الشاعر الغنائي أوبراين عندما نطق بكل الكلمات في أغنية شخصية Eddie سريعة الحركة “Hot Patootie”، وظل جزءًا من فريق التمثيل عندما تم تصوير فيلم الخيال العلمي الاستفزازي في عام 1975.
ظهور Meat Loaf القصير ولكن النشط في “The Rocky Horror Picture Show” يتضمن خروجه من حالة التجمد العميق، والغناء أثناء ركوب دراجة نارية حول المختبر، وتعرضه للضرب من قبل تيم كاري مبتسمًا. جعله هذا الدور جزءًا لا يتجزأ من فيلم “Rocky Horror” الذي أصبح في منتصف الليل. والأفضل من ذلك، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالاحتفاظ برغيف اللحم في الملفوف، أدت شعبية الفيلم إلى زيادة مبيعات ألبومه “بات خارج الجحيم” عام 1977.
فيلم Lisztomania بطولة روجر دالتري
أثار الملحن وعازف البيانو ذو الشخصية الجذابة في القرن التاسع عشر فرانز ليزت حشودًا شديدة الحماس بعروضه المذهلة والصاخبة لدرجة أن الهيجان الثقافي الناتج عن ذلك حصل على اسم خاص به: “Lisztomania”. عندما بدأ المخرج كين راسل في إنتاج فيلم مغامرات سريالي يعتمد بشكل فضفاض على هذه الظاهرة في عام 1975، استأجر أقرب شيء يمكن أن تقدمه بريطانيا لفرانز ليزت في السبعينيات: The Who’s Roger Daltrey. وصف روجر إيبرت الفيلم الناتج بأنه “تمرين هائج للعبقرية المعتوهة”، والذي يبدو وكأنه وصف مروض لفيلم يرى دالتري يقود سفينة فضائية كجزء من معركته مع ريتشارد فاجنر، وهو مصاص دماء ولكنه أيضًا نوع من هتلر. أوه، ورينغو ستار يصور البابا.
قام راسل بإخراج فيلم The Who’s “Tommy” وحفنة من السير الذاتية للملحنين الآخرين (يا لها من مكانة)، لذلك قد يطلق التفسير السخي على هذا المشروع “التقاطع”. ولكن عندما يفشل فيلم “Lisztomania” كفيلم تاريخي أو عن السيرة الذاتية، فإنه ينجح باعتباره فيلمًا جنونيًا بصريًا وسرديًا مع الكثير من الشاب روجر دالتري الذي لا يرتدي قميصًا. طرق أسوأ لقضاء فترة ما بعد الظهر.
تومي، بطولة تينا تورنر
لكي نكون منصفين إلى حد ما، فإن الشخصية الرئيسية لـ “تومي” يلعبها روجر دالتري، لكنه مدعوم بقائمة غير مسبوقة من الفنانين الداعمين. يلعب كيث مون دور عم مفترس، ويقود إريك كلابتون طائفة دينية، ويلعب إلتون جون دور خبير الكرة والدبابيس مثل إلتون جون، وتتفوق تينا تورنر على كل هؤلاء في ألعابها التي لا مثيل لها في دور مرافقة قوية في تعاطي المخدرات. بقياس الإثارة في الثانية، ينتمي “تومي” إلى شخصية تورنر الملقبة بـ “ملكة الحمض”.
ترددت تيرنر، ربما لأسباب مفهومة، في قبول دور المرافقة التي تستغل شابًا معاقًا، لكن أدائها المرعب والمحموم هو أحد أبرز الأحداث في هذا العمل الرائع المليء بالنجوم. صوتها يرقى إلى مستوى التحدي المتمثل في أغنية صعبة، لكن تعبيرها الجامح بشكل متزايد يبيعه عندما تسحب تومي شبه الجامد إلى الطابق العلوي وتخدره في تسلسل هلوسة. ستظل أغنية “Acid Queen” مقطوعة موسيقية لتيرنر لبقية حياتها المهنية، حتى أنها قامت بتسمية ألبوم عام 1975 بعد نسختها المعاد تسجيلها من الأغنية.
كوادروفينيا بطولة ستينج
بحلول عام 1979، عندما حولت فرقة The Who ألبومها المزدوج “Quadrophenia” عام 1973 إلى فيلم، كانت المجموعة على استعداد لتوظيف ممثلين لم يكونوا جزءًا من الفرقة. ومع ذلك، لم ينتهوا من اختيار نجوم الروك، ولذلك جاء ستينج في جزء ثانوي مهم، وهو دور الولد الشرير كنموذج يحتذى به للشخصية الرئيسية. فيلم “Quadrophenia” الذي تدور أحداثه في عام 1964، يتبع شابًا بريطانيًا شابًا يُدعى جيمي، وهو جزء من ثقافة فرعية Mod. يعتقد جيمي أن وظيفته في مكتب البريد والمدينة الصغيرة التي يعيش فيها مملة، لذلك يتشاجر ويتناول الأمفيتامينات. (المشاعر يمكن الارتباط بها، حتى لو بدت آليات التكيف متطرفة).
يلعب Sting دور Ace Face، وهو رجل رائع يركب دراجة Vespa ويشير بشدة إلى أن لديه المال لدعم طرقه الجامحة وازدراءه للسلطة. Sting، الذي كان نجمه آخذ في الصعود والذي سيصبح أكثر نجاحًا في السنوات التي أعقبت فيلم “Quadrophenia” مباشرة، تم تمثيله بشكل مثالي: غير مصقول بشكل حسي، مع ابتسامة متكلفة أذابت القلوب لأنها أغضبت “الرجل”.
الأداء بطولة ميك جاغر
احتفظوا بجوائز الأوسكار، وجوائز البافتا، لأن فيلم “الأداء”، الذي يؤدي فيه الشاب ميك جاغر في أول دور سينمائي له، حقق انتصاراً أعظم من هذه الجوائز. يُزعم أن الفيلم التصويري والمخالف حول الجريمة المنظمة واللقاءات الحميمة المحظورة تسبب في تقيؤ امرأة أثناء عرض المعاينة. يلعب جاغر، الذي كان لا يزال في العشرينات من عمره، دور نجم موسيقى الروك “الباهت” المتحصن في مجموعة ثلاثية منزلية مع امرأتين. إلى عش الحب هذا يتراجع القاتل الهارب للاختباء.
إنها ليست مشاهدة خفيفة، وقد أصبحت سمعة الفيلم أكثر إثارة للقلق بسبب الشائعات التي تقول إن مشاهد الحب كانت حقيقية. يُزعم أن تفاعل جاغر على الشاشة مع عشيقة زميلته في الفرقة كيث ريتشاردز أنيتا بالينبيرج قد أدى إلى تفاقم مشكلات ريتشاردز مع الإدمان وأدى إلى زيادة التوترات داخل ستون. ورفض جاغر نفي هذه الشائعات. سواء كان ذلك اعترافًا ناعمًا أو الاستمتاع الممتع بسمعة الفيلم السيئة، فهو أمر مطروح للنقاش.