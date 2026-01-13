موسيقيو السبعينيات والثمانينيات الذين ساروا حتى يتمكن برونو مارس من الركض

يعد برونو مارس واحدًا من أكبر الأعمال الموسيقية على هذا الكوكب، وقد حقق نجاحًا كبيرًا. أصدر ألبومه الأول “Doo-Wops & Hooligans” في عام 2010، وحصل النجم المولود في هاواي على أغنيتين من أفضل الأغاني في Billboard Hot Hits مع غلافه لأغنية “Just the Way You Are” للمغني بيلي جويل و”Grenade”. في عام 2012، أعاده فيلم “Knocked Out of Heaven” إلى المركز الأول لمدة ستة أسابيع، وفي عام 2014، حقق تعاونه المذهل مع مارك رونسون، “Uptown Funk”، المركز الأول على Billboard Hot 100، حيث بقي لمدة 14 أسبوعًا مذهلاً.

في ذلك العام، ترأس عرض Super Bowl Halftime Show، ومنذ ذلك الحين كان له حضور دائم على المخططات. وفي عام 2025، تصدر المخططات مرة أخرى إلى جانب ليدي غاغا بأغنية “Die With A Smile”، وحقق نجاحًا عالميًا كبيرًا آخر بأغنية “APT”، جنبًا إلى جنب مع نجمة الكيبوب روزيه. في نفس العام، أُعلن أن مارس قد جمع 150 مليون مستمع شهريًا على سبوتيفي، وهو أول فنان في التاريخ يفعل ذلك.

ولكن في حين أن شعبية مارس لم تكن موضع شك أبدًا، فالحقيقة هي أنه أيضًا شخصية مثيرة للجدل، حيث يشتكي بعض محبي الموسيقى من أن موسيقى مارس وشخصيته المسرحية مشتقة جدًا من فنانين آخرين، وأنه يفتقر إلى الأصالة. هل هذه حجة عادلة؟ في رأينا، ليس حقا.

والحقيقة هي أن جميع الفنانين هم مجموع مؤثراتهم ومحاولاتهم لتكرار النجاحات الموسيقية لمن سبقوهم، ومزجها في نسخة حديثة مما جاء من قبلهم. هل يختلف المريخ حقاً إلى هذا الحد عن فرقة Oasis، على سبيل المثال، التي قامت بتقليد The Kinks وThe Beatles، أو بيونسيه، التي تشمل مؤثراتها أريثا فرانكلين ولورين هيل، أو كندريك لامار، الذي كان منفتحاً بشأن عبادته البطل لتوباك شاكور؟ هؤلاء هم الفنانون الذين جعلوا من برونو مارس الفنان الذي هو عليه اليوم، والذين يجب أن يرتدي تأثيرهم بفخر دائمًا.