موعد محدد لـ A Croprech Ground على ملعب لاس فيجاس بقيمة 1.75 مليار دولار

سيقترب الانتقال في نهاية المطاف لألعاب القوى إلى مدينة Sin City خطوة أخرى إلى الواقع في وقت لاحق من هذا الشهر عندما يستقلون الملعب البالغ 1.75 مليار دولار في لاس فيجاس.

يخطط فريق البيسبول البدوي في حفل رائد في 23 يونيو في الساعة 8 صباحًا.

بدأ البناء على منزل ألعاب القوى المستقبلية في أواخر أبريل ، وسيكون الحفل في وقت لاحق من هذا الشهر بمثابة احتفال للمنظمة والمسؤولين المحليين.

من بين أولئك الذين يتوقعون أن يكونوا في هذا الحدث ملكية الفريق ، حاكم نيفادا جو لومباردو ، أعضاء المجلس التشريعي للولاية وأعضاء لجنة مقاطعة كلارك.

من المقرر أن يمتد جدول البناء للملعب لمدة 32 شهرًا ليجعل الملعب الجديد جاهزًا ليوم الافتتاح 2028 ، وفقًا للتقرير.

يلعب ألعاب القوى حاليًا في ملعب دوري صغير في ساكرامنتو ، كاليفورنيا ، حتى يتم الانتهاء من منزلهم في لاس فيجاس.

بدأت A’s في تنظر فيغاس كمكان هبوط محتمل للامتياز في عام 2021 عندما قام MLB بمسح النادي للقيام بذلك بعد أن حاول – على الرغم من أن صدق المحاولات قد تم تساؤله – الحصول على ملعب جديد في أوكلاند.

وقال الفريق لمراجعة المراجعة إن ألعاب القوى تتوقع إقبالًا محليًا إلى حد كبير للألعاب بمجرد أن ينتقل الفريق إلى لاس فيجاس.

وقال نائب رئيس رئيس A A Sandy Dean في أبريل: “لقد اعتقدنا دائمًا أن البيسبول سيكون له مكون محلي قوي”. )

شهد المغيرين ، في المتوسط ​​، 68 في المائة من المشجعين في الألعاب المنزلية من خارج المدينة ، وفقًا لبيانات من سلطة ملعب لاس فيجاس.